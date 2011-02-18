Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В полку моделей выставочного оборудования прибыло
Появилась принципиально новая модель в ряду мобильных конструкций - стенд Stage, специально разработанный для экспонирования полноцветных крупноформатных изображений на тканевой основе. В этом смысле данная модель представляется действительно уникальной, так как в отличие от решений, бытовавших до сих пор, этот стенд максимально эффективно организует любое внутреннее пространство.
Появление таких стендов на рынке назревало давно. С одной стороны, уже достаточно широко использовались стационарные, модульные конструкции, изготовление выставочных стендов, на которых во время выставок растягивались гигантские баннеры из PVC-ткани, сетки и других материалов. Но такие стенды имели ряд серьезных недостатков. В первую очередь, это большой вес и громоздкость самого крупноразмерного фотопанно, затрудняющего работы по монтажу, что делало фактически невозможным крепление его к внутренним стенам помещения.
Во-вторых, подверженность изображений на PVC-баннере неустранимым дефектам. В-третьих, свежеотпечатанное сольвентной краской панно дурно и опасно пахнет. Именно по этим причинам в последнее время - просто бум печати на ткани.
Печатают в основном трансферным методом. Это поветрие буквально захлестнуло рынок выставочных, промо- и презентационных услуг такого рода.
Суть в том, что используемые красители и сам метод позволяют минимизировать цены до $8-15 за метр, причем при куда более высоком качестве печати, чем сольвентным методом. Специалисты утверждают, что рынок интерьерной печати Канады, например, уже сегодня на 60-70% составляют такие изображения на тканевой основе!
Но реальную динамику этой тенденции сегодня придало использование специальных мобильных стендов, о которых идет речь. Они разработаны под именно такие фотопанно и имеют совершенно оригинальную, принципиально отличную от прежних стендов конструкцию! С помощью такого стенда могут создаваться любые декорации на выставке, в фойе зрительного зала, в TV студии, во время официальных приемов. При своих внушительных размерах (3х4, 5х6 и более метров) он перевозится в виде небольшой ручной клади: сумки-тубуса. Монтируется Stage, как и все стенды Maxibit, без специальных инструментов, силами двух человек. Полноцветное изображение на ткани надевается на горизонтальные направляющие стенда и крепится к вертикальным опорам, все это при помощи поворотного механизма захвата из прочного поликарбоната и надежных магнитных и стальных резьбовых соединений.
С точки зрения принятых форматов маркетинговых событий эти стенды подходят для быстрой организации пространства для пресс-конференций, форумов, заседаний, награждений, интервью, PR-мероприятий, оборудования выставочных площадок большого размера, бекграунда любого сценического пространства и т.д.
Решения на базе такого продукта, как Stage, отличают реально высокий уровень технологичности, многоплановость и широчайшие комбинационные возможности при решении самых сложных и неординарных задач. Итак, на рынке появился совершенно новый продукт, Fabric-стенд, который так долго ждали... Welcome!
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"