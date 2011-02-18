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В полку моделей выставочного оборудования прибыло

18 Февраля 2011, 10:55 | Дальний Восток

Появилась принципиально новая модель в ряду мобильных конструкций - стенд Stage, специально разработанный для экспонирования полноцветных крупноформатных изображений на тканевой основе. В этом смысле данная модель представляется действительно уникальной, так как в отличие от решений, бытовавших до сих пор, этот стенд максимально эффективно организует любое внутреннее пространство.

Появление таких стендов на рынке назревало давно. С одной стороны, уже достаточно широко использовались стационарные, модульные конструкции, изготовление выставочных стендов, на которых во время выставок растягивались гигантские баннеры из PVC-ткани, сетки и других материалов. Но такие стенды имели ряд серьезных недостатков. В первую очередь, это большой вес и громоздкость самого крупноразмерного фотопанно, затрудняющего работы по монтажу, что делало фактически невозможным крепление его к внутренним стенам помещения.

Во-вторых, подверженность изображений на PVC-баннере неустранимым дефектам. В-третьих, свежеотпечатанное сольвентной краской панно дурно и опасно пахнет. Именно по этим причинам в последнее время - просто бум печати на ткани.

Печатают в основном трансферным методом. Это поветрие буквально захлестнуло рынок выставочных, промо- и презентационных услуг такого рода.

Суть в том, что используемые красители и сам метод позволяют минимизировать цены до $8-15 за метр, причем при куда более высоком качестве печати, чем сольвентным методом. Специалисты утверждают, что рынок интерьерной печати Канады, например, уже сегодня на 60-70% составляют такие изображения на тканевой основе!

Но реальную динамику этой тенденции сегодня придало использование специальных мобильных стендов, о которых идет речь. Они разработаны под именно такие фотопанно и имеют совершенно оригинальную, принципиально отличную от прежних стендов конструкцию! С помощью такого стенда могут создаваться любые декорации на выставке, в фойе зрительного зала, в TV студии, во время официальных приемов. При своих внушительных размерах (3х4, 5х6 и более метров) он перевозится в виде небольшой ручной клади: сумки-тубуса. Монтируется Stage, как и все стенды Maxibit, без специальных инструментов, силами двух человек. Полноцветное изображение на ткани надевается на горизонтальные направляющие стенда и крепится к вертикальным опорам, все это при помощи поворотного механизма захвата из прочного поликарбоната и надежных магнитных и стальных резьбовых соединений.

С точки зрения принятых форматов маркетинговых событий эти стенды подходят для быстрой организации пространства для пресс-конференций, форумов, заседаний, награждений, интервью, PR-мероприятий, оборудования выставочных площадок большого размера, бекграунда любого сценического пространства и т.д.

Решения на базе такого продукта, как Stage, отличают реально высокий уровень технологичности, многоплановость и широчайшие комбинационные возможности при решении самых сложных и неординарных задач. Итак, на рынке появился совершенно новый продукт, Fabric-стенд, который так долго ждали... Welcome!

Автор: Елена Ленская
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