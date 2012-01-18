Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Ишаев потребовал проверить техсостояние газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев подписал распоряжение о проведении проверки технического состояния магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».
Решением полпреда образована контрольная комиссия, которая приступит к работе 23 января на территории Приморского и Хабаровского краев, а также Сахалинской области. К участию в проверке будут привлечены специалисты территориальных органов федеральных ведомств и представители эксплуатирующих газопровод организации.
Виктор Ишаев потребовал от комиссии проверить техническое состояние газопровода, его соответствие проектной документации, осуществить анализ причин технических неисправностей, возникших в ходе эксплуатации.
Как отмечается в распоряжении полномочного представителя Президента РФ в ДФО, по предварительной оценке специалистов, нарушение нормальной работы газопровода является следствием несоблюдения качества монтажных работ при его строительстве, а возгорание – результат несоблюдения мер безопасности при ликвидации гидратной пробки, сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Новости тематики
- Приморский край обещанные энергольготы обошли стороной
- Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока
- Тепло для Дальнего Востока
- Реструктуризация ДЭК открывает новые горизонты
- Корпорация Kawasaki взяла Владивосток сервисом
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Дешевый свет включается не сразу
- Якутия продвигает бесплатные "бриллиантовые туры"
- В Якутии построили крупнейшую солнечную электростанцию за Полярным кругом
- Масштабная энергостройка на Дальнем Востоке идет по плану
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года