Виктор Ишаев потребовал проверить техсостояние газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев подписал распоряжение о проведении проверки технического состояния магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Решением полпреда образована контрольная комиссия, которая приступит к работе 23 января на территории Приморского и Хабаровского краев, а также Сахалинской области. К участию в проверке будут привлечены специалисты территориальных органов федеральных ведомств и представители эксплуатирующих газопровод организации.

Виктор Ишаев потребовал от комиссии проверить техническое состояние газопровода, его соответствие проектной документации, осуществить анализ причин технических неисправностей, возникших в ходе эксплуатации.

Как отмечается в распоряжении полномочного представителя Президента РФ в ДФО, по предварительной оценке специалистов, нарушение нормальной работы газопровода является следствием несоблюдения качества монтажных работ при его строительстве, а возгорание – результат несоблюдения мер безопасности при ликвидации гидратной пробки, сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.