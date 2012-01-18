SSJ взлетит на кредитах ВТБ

Банк ВТБ предоставил ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») для реализации проекта Sukhoi Super Jet 100 кредитное финансирование в размере 3,1 млрд рублей.

Банк ВТБ сотрудничает с ЗАО «ГСС» с 2005 года, предоставляя предприятию широкий спектр банковских услуг: кредитование, размещение денежных средств, банковские гарантии, резервные аккредитивы, лизинговые операции, связанное финансирование. Среднемагистральные лайнеры Sukhoi Super Jet 100 проходят сборку на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. По данным генерального директора предприятия, озвученным на заседании правительства Хабаровского края, в 2012 году будет изготовлен 31 самолет, в 2013 г. – 43 машины, в 2014 и 2015 годах заказчикам будут отправляться по 60 единиц авиатехники.

«Золотой Рог».