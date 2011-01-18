Все 33 удовольствия

У большинства дальневосточников отпуск традиционно приходится на лето. Что делать, когда ни пляжи, ни бесконечный осмотр туристических достопримечательностей уже не радует? Открывать для себя новые направления отдыха!

Следом за хобби

Отпуск - это еще и наконец-то появившееся время для любимого занятия. Совместить хобби с отдыхом просто - выбрать специализированный тур: и мир посмотреть, и опытом с такими же увлеченными обменяться. Приморская турфирма "Бархатный сезон" предлагает оригинальные маршруты в этом направлении.

Увлекаетесь ландшафтным дизайном и декоративным цветоводством? Отправляйтесь в Голландию, Латвию, Чехию, Турцию или Великобританию, чтобы узнать нюансы выращивания тюльпанов, секреты английского паркового искусства и побывать в частных дизайнерских садах. Заядлым дайверам компания готова предложить лучшие места для погружения: Мальту и Мальдивы, Египет и Малайзию... Мечтаете поплавать рядом с молотоголовой акулой - выбирайте Галапагосские острова, хотите обследовать знаменитую вертикальную рифовую стену - отправляйтесь на легендарный Сипадан! Отдельные предложения - для поклонников всех видов серфинга и сафари, гольфа и альпинизма.

В поисках совершенства

Казалось бы, SPA-салонами сегодня трудно удивить. И все-таки, Центр интегрированной медицины St. Carlos, расположенный в Бангкоке, стоит в списке прочих отдельной строкой. Кроме собственно SPA на его территории находится знаменитая клиника пластической хирургии. Сочетание западных медицинских технологий с традициями азиатского искусства лечения дает потрясающий эффект, какую бы из программ - детоксикации, снижения веса, антистрессовую, послеродовую и т.д. - вы ни выбрали. Так, например, курс очищения организма помимо привычных процедур включает специальный массаж рук и ног для улучшения кровообращения, а также прессотерапию для стимуляции лимфатической системы. А в завершении лечения клиенты получают великолепные фито-препараты для использования в домашних условиях.

Club Med: все включено!

Тех, кто хочет получить от отпуска 100-процентное расслабление, наверняка заинтересуют предложения уникальной клубной системы Club Med, образованной еще в 1950 году во Франции. Сегодня, спустя полвека, в нее входит более 100 летних, зимних и всесезонных клубов, расположенных в самых живописных уголках мира. Острова-бунгало в Индийском океане, каскад "жемчужных" отелей на Золотом берегу Австралии, россыпь горных шале во французских Альпах и экзотические лоджи в Южной Африке - уютные "городки" Club Med есть на всех континентах планеты. Отличаясь категорией - "семейные" и "только для взрослых" - и уровнем комфорта и сервиса - от двух до четырех "трезубцев", они объединены общей философией и формулой "все включено". Т.е. полный пансион, напитки в барах и ресторанах и весь спектр развлечений - от услуг аниматоров и инструкторов до необходимого снаряжения для летних и зимних видов спорта и досуга - входят в стоимость, даже путевки в Турцию. Чтобы вы ни выбрали - талассотерапию или катание на квадроциклах, горные лыжи или кайт-серфинг, гольф или теннис, погружение с аквалангом или морскую рыбалку, все будет предоставлено совершенно бесплатно. Для детей - круглосуточные услуги нянь, воспитателей и спортивных инструкторов. Неудивительно, что клубный отдых в Club Med приходится по душе все большему числу россиян.

Сменить образ

Хотите получить от отпуска не только новые впечатления, но и новый образ, созданный ведущими лондонскими стилистами и визажистами, - отправляйтесь в "Путешествие за стилем", предлагаемое туристической корпорацией "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ". Программа тура подразумевает встречи с ведущими экспертами мира моды и красоты, работающими исключительно с VIP-персонами. Парикмахер Ричард ВОРД, клиентами которого являются Элизабет ХЕРЛИ и Дастин ХОФМАН, лично займется вашей прической. Визажист Сара-Джейн ФРУМ, преобразившая немало топ-моделей, включая Наоми КЭМПБЕЛ, поработает над макияжем. А владелец ателье на респектабельной Савил-роуд Ричард АНДЕРСОН занесет в свой "звездный" банк данных ваши мерки. Но и это еще не все. Известный европейский парфюмер сориентирует в волшебном мире ароматов, знаменитый лондонский стилист сопроводит в лучшие бутики, а эксклюзивный уход в лучших SPA-центрах станет завершающим штрихом в деле вашего преображения. И не стоит думать, что путешествие за стилем - сугубо "женское удовольствие". Британцам есть что предложить даже самым скептически настроенным джентльменам. После насыщенного приятными метаморфозами дня непременно загляните на традиционный английский five o&clock в The Ritz Hotel (забронировав столик за 2-3 недели, как минимум!). А, остановившись в стильном и уютном Milestone Hotel, рядом с Кенсингтонскими садами, сможете почувствовать себя истинным британцем. Помимо привычных 5-звездному статусу отеля услуг каждый вечер вас ждет персональная карточка с прогнозом погоды, книга для чтения перед сном и... грелка в постель.

Пляж + шоппинг

Тем дальневосточникам, кому недостаточно "местного" моря и солнца, тоже есть, куда отправиться этим летом. Только ставьте перед туркомпанией конкретную задачу, выбирая пляжный тур. "Пляжный отдых" - слишком общее понятие, подразумевающее как зажигательные вечеринки на Ибице, так и полную уединенность на Мальдивах, словно специально созданных для безмятежной релаксации: никакой ночной жизни - только вы, море и SPA... Вулканический Маврикий предлагает массу развлечений: походы в джунгли, поездку на крокодильи фермы, катание на спинах гигантских черепах, гольф. Отправившись на Сейшелы, можно посетить уникальные плантации специй, заняться параглайдингом, совершить "адреналиновую" морскую прогулку на лодке - "свидание с акулой", а потом прийти в себя на бесподобном, розовом коралловом пляже.

Те же, кто отправятся на Гуам или Лангкави, могут совместить роскошный отдых на море с удовольствием от приятных покупок. На Гуаме лучшие мировые бренды можно купить дешевле, чем в стране-производителе. А малазийский остров Лангкави и вовсе имеет статус зоны беспошлинной торговли. Кстати, отправляясь в Малайзию, трудно отказать себе в удовольствии побывать в соседнем Сингапуре. Так вот, в начале лета здесь проходит грандиознейшая мировая распродажа - Great Singapore Sale!

За границами обзора осталось очень многое: инсентив-программы, набирающие всю большую популярность в России, эко- и экстрим-туризм на Байкале, Алтае и в Дагестане ("Бархатный сезон" предлагает уникальные программы!), а также спортивные туры на "Формулу-1", чемпионаты и кубки мира по большому теннису, гольфу и другим видам спорта. Проведите это лето так, чтобы воспоминания о нем еще долго грели душу, мотивируя вас на новые карьерные взлеты и бизнес-свершения!