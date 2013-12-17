ДВЖД бьет тревогу: в ближайшее время главные транспортные артерии к тихоокеанским портам будут блокированы

Руководство Дальневосточной железной дороги и правительство Хабаровского края провели срочное совещание по вопросам «брошенных» поездов.

Несмотря на введенные ОАО «РЖД» ограничения на погрузку в адреса ряда грузополучателей, ситуация с отставленными от движения поездами на Дальневосточной магистрали остается сложной. Сегодня существует риск, что если в ближайшее время ситуация с «брошенными» поездами не разрешится, главные транспортные артерии к тихоокеанским портам будут блокированы. В связи с этим руководство Дальневосточной магистрали было вынуждено обратится за поддержкой в правительство Хабаровского края.

В обсуждении острой проблемы приняли участие представители руководства Дальневосточной железной дороги, министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, ОАО «Ванинский морской торговый порт», ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод».

После тщательного рассмотрения проблемы было принято решение обязать в срок до 27 декабря 2013 года: ОАО «Ванинский морской торговый порт» увеличить выгрузку вагонов с углем до установленного норматива; ЗАО «РН-Транс» и ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» обеспечить равномерную погрузку наливных грузов.

В настоящее время на станциях дороги в ожидании выгрузки находятся 99 «брошенных» поездов (5631 вагон), в том числе в Приморском крае – 83, в Хабаровском – 16.

Так, в адрес ОАО «Ванинский морской торговый порт» от движения отставлены 14 поездов. Основная причина – необеспечение портом выгрузки необходимых объемов угля в зимний период и нарушение достигнутых между всеми участниками перевозочного процесса договоренностей.

Еще более тяжелая ситуация сложилась во Владивостокском регионе: направлением на станцию Посьет простаивает 27 «брошенных» поездов (1316 вагонов), на станцию Блюхер – 11 (693 вагона), Находка-Восточная – 8 (451 вагон).

В связи с этим подобные совещания в ближайшее время планируется провести также с администрацией Приморского края и правительством Сахалинской области.

Напомним, увеличение количества «брошенных» поездов негативно влияет на эксплуатационную работу железной дороги, серьезно нарушает технологический процесс по подаче вагонов для погрузки и выгрузки. Это влечет за собой невыполнение перевозчиком обязательств по срокам доставки других народно-хозяйственных грузов, а также общее снижение объема работы дороги, что, в свою очередь, сказывается на поступлении в бюджеты регионов налоговых сборов. Руководство Дальневосточной железной дороги настойчиво призывает всех грузополучателей, во избежание новых конвенционных запретов на погрузку, строго соблюдать достигнутые ранее договоренности по объемам выгрузки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.