Что приготовили приморские туркомпании для тех, кто соскучился по зиме под Новый год

Туроператоры отмечают: спрос на туры «из зимы - в лето» по-прежнему велик, но все больше туристов летят туда либо до наступления Нового года, либо сразу после. А сам праздник многим все же хочется провести не под пальмами, а под душистой смолистой елью, и если уж не с Дедом Морозом или его зарубежным аналогом, то хотя бы просто в условиях настоящей зимы, с ее морозами и сугробами.

Поток туристов в сказочную Лапландию не уменьшается - как к финскому Йолопукки, что живет в Рованиеми, так и к шведскому Томте - под Стокгольмом. Но посетить главного новогоднего волшебника можно и не покидая пределов России - как в официальной отечественной резиденции в Великом Устюге, так и в лапландском филиале - под Мончегорском, в Мурманской области. Также можно отправиться к соседям по СНГ - например, в Беловежскую пущу, к белорусскому Деду Морозу.

Впрочем, эти варианты наиболее удобны для жителей западной части России. Но дальневосточникам тоже есть где встретиться с Дедом Морозом - в «Царстве вечной мерзлоты», расположенном в Якутии. К слову, именно здесь волшебник из Великого Устюга берет символ холода у Чысхаана и передает его в другие регионы страны. А заодно здесь можно вволю накататься на собачьих упряжках и попробовать фирменной якутской строганины.

В Приморье нынешняя зима обещает быть снежной. Новогодние туры в Анисимовку с погружением в теплую атмосферу деревенского гостеприимства и веселья с русским размахом, как и горнолыжные базы Арсеньева, раскуплены уже давно. Тех, кому скучно сидеть на одном месте, ждет «Новогодний экспресс»: 450 миль по Приморью за четыре дня. Маршрут насыщен: «приморская Паратунка», голубые ели Шмаковки, бесконечные сосны Ружино и даже встреча с амурскими тиграми, живущими в условиях, приближенных к естественным. Также можно отправиться на север края - в Пожарский район, где живут удэгейцы, нанайцы, орочи, тазы, испокон веков занимающиеся охотой, рыбалкой, сбором дикоросов, или в Красноармейский, где открылся национальный парк «Удэгейская легенда», - познакомиться с национальными обрядами, послушать легенды о духах, поучаствовать в обрядах и примерить ощущения путешественника и писателя Владимира АРСЕНЬЕВА.

Камчатка готова предложить массу вариантов любителям активного зимнего отдыха - от посещения различных горячих источников и поездок на ратраках или снегоходах до вертолетно-пешеходных экскурсий в удаленные, но такие притягательные уголки полуострова. Помимо отличного отдыха на природе туристов ждет знакомство с творчеством этнографических танцевальных ансамблей Камчатки и традициями и обычаями коренных камчадалов: истории из первых уст очень захватывающи.

Посетить места, нетронутые цивилизацией, полюбоваться бескрайними снежными просторами, а заодно накататься на горных или беговых лыжах можно на Сахалине, который, к слову, постепенно становится центром зимнего спортивного туризма в регионе.

Колыма также предлагает большой выбор активных, приключенческих программ, включая зимние экстрим-туры с прогулками на снегоходах по заснеженным лесным просторам, переходящим в бескрайнюю тундру.

Но шансов увидеть северное сияние все же больше у туристов, отправившихся на Чукотку. Вот где раскрывается понятие величественной и монументальной природной красоты. Здесь реально холодно. Но безумно красиво. И ни с чем не сравнимое ощущение первооткрывателя!

Да, у нас по-прежнему хромает сервис, слабо развита инфраструктура, сильная зависимость от погодных условий. И, тем не менее, поводов отправиться в путешествие по региону куда больше. Начните совершать свои открытия. И, стоя у подножья камчатского вулкана, любуясь яркими всполохами полярного неба, вслушиваясь в звенящую тишину уссурийской тайги или наблюдая за танцем огня в чукотской яранге, загадайте желание. Поверьте в его исполнение. И ни на секунду не сомневайтесь - сбудется.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.