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На Дальнем Востоке ждали газ, а дождались повышения тарифа
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ подготовила проект приказа, устанавливающего тарифы на электроэнергию и мощность для электростанций, входящих в неценовые зоны энергорынка, в том числе на Дальнем Востоке.
Согласно проекту, цены для этих энергообъектов будут меняться не с 1 января, как было ранее, а поэтапно - с начала и с середины года. При этом большинство тепловых электростанций ожидает снижение тарифа на электроэнергию с 1 января относительно текущего года.
К примеру, цена на электроэнергию снизится для всех станций ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Исключение составляет только переходящая на газ Владивостокская ТЭЦ-2, для которой тариф на электроэнергию может вырасти с начала года на 9,4%, до 1 тыс. 314,27 руб./МВт/ч (при одновременном падении тарифа на мощность на 0,73%, до 278 тыс. 373,94 руб./МВт/ч в месяц) и еще на 1,87% от этого уровня с 1 июля 2012 года (мощность - на 6,68%).
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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