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Роялти с "Сахалин-2" возьмут газом, чтоб заполнить трубопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток
Министр финансов РФ Алексей КУДРИН ушел в отставку, а накануне в правительстве продавили решение по сахалинскому газу для Приморья.
Опубликовано распоряжение правительства РФ, которое предусматривает переход на взимание роялти с нефтегазового проекта «Сахалин-2» не деньгами, а в виде природного газа с сентября 2011 года до конца 2014 года. Минфин выступал против этого, ссылаясь на Бюджетный кодекс РФ, а «Газпром», Министерство энергетики и отраслевые лоббисты настаивали на этом механизме, чтобы заполнить каким-нибудь газом новый трубопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ввода Киринского месторождения. Согласно проекту федерального бюджета на 2012 год, «Газпром» получит в следующем году 11,16 млрд рублей на покрытие разницы между рыночной ценой газа и тарифами для потребителей.
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