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География добычи газа расширяется
В предстоящие пять лет в проекты по разработке месторождений сжиженного природного газа предстоит инвестировать 100 млрд долларов США, или на 10 млрд долларов больше, чем в период с 2005 по 2009 г. Основная сумма этих инвестиций будет реализована в период с 2012 по 2014 г. И на этот раз впервые за пределами Ближнего Востока (Катар, Йемен) и Сахалина.
В последнем квартале 2009 финансового года принято решение инвестировать $53 млрд в разработку месторождений газа в Папуа - Новой Гвинее для поставки последнего азиатским потребителям. Консорциум газовых корпораций в составе компаний Exxon - Mobile, Chevron, Shell санкционировал $38 млрд инвестиций в разработку месторождений газа в Западной Австралии, а крупнейшими экспортными газовыми портами Западной Австралии станут Гладстон и Дарвин.
Для судовладельцев и судостроителей - это долгожданный повод радоваться и надеяться на быстрый выход из экономического кризиса и спада на фрахтовом рынке. Новые контракты на разработку газа в предстоящие год-два, не позднее 2013 г., должны посыпаться в мире как из рога изобилия. Спрос на газовозы и формирование соответствующей портовой инфраструктуры многократно повысится.
Прежде всего, это касается перевозок газа из Австралии в Китай, что превратит Австралию в одного из крупнейших экспортеров газа в мире, который опередит в этом отношении Индонезию и Малайзию и займет второе место после Катара. В свою очередь Китай закрепит позиции одного из крупнейших мировых импортеров газа. Он не только выиграет за счет растущего спроса на газ, но и благодаря тому, что именно на его верфях, как и в целом на верфях Азии, преимущественно будут строиться новые газовозы, необходимые для обслуживания перевозок газа из Австралии в Азию на основе фактически пожизненного найма (до 20 лет).
У Китая имеется явное конкурентное преимущество перед судостроительными корпорациями Южной Кореи - его судостроители получают мощную поддержку со стороны государства. Китайские импортеры газа также настаивают на том, чтобы перевозки в Китай обеспечивались судами, которые будут построены в КНР.
В 2010 г. будет закончено строительство гигантского комплекса по добыче газа в Катаре. Спрос на перевозки газа в 2011 г. должен восстановиться повсеместно в мире, а не только в Китае и Азии. Но до 2014 г. основным локомотивом прироста спроса на перевозки газа будет все же Китай. В результате, несмотря на расширение вместимости и поступление в перевозки новых судов, действующий флот газовозов после 2012 г. сможет обеспечить себя занятостью, в трехлетний срок ликвидировав избыток тоннажа, а с 2013 г. будет дан зеленый свет размещению на судоверфях мира новых заказов на новые суда.
С 2015 г. для перевозок газа только с одного из месторождений в Западной Австралии в Китай, Южную Корею и Японию потребуется более 15 газовозов. Что касается судостроительных верфей, то нынешний портфель заказов на новые газовозы будет реализован к 2012 г., и они как никогда заинтересованы в притоке новых заказов. Мировой флот газовозов в настоящее время насчитывает 330 судов, а портфель заказов, по данным Clarksons, составляет 45 судов.
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