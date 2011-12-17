Сварка газопровода под Осиновкой идет полным ходом

В Приморский край доставлено железной дорогой около 25 км труб для газопровода "Сахалин - Хабаровск -Владивосток", сообщили корреспонденту "ЗР" во владивостокском представительстве ООО "Газпром инвест Восток". Примерно 13 км труб уже выгружено из составов.

Одновременно в районе села Осиновка развернулись работы, обеспечивающие строительство газопровода по территории Приморского края. На середину декабря сварено около 7 км магистральных труб диаметра 1220 мм. В Приморский край доставлено новое американское оборудование, предназначенное для того, чтобы при необходимости гнуть трубы такого диаметра; оборудование поставлено компанией "Стройгазконсалтинг".

Вместе с тем, отмечают в представительстве, пока сложно движется оформление прав на пользование участками земли лесного фонда, из-за чего возникает проблема с прокладкой просек под обустройство будущего газопровода. Эти проблемы не решены в целом ряде районов Приморского края, включая Черниговский, Пожарский, Спасский, Кировский. При прокладке просеки спорные участки пока пропускаются.

Официальный старт строительству газопровода дан в Хабаровском крае 3 августа, когда сварку первого шва осуществил премьер Владимир Путин. Строительство ведется в рамках программы по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и Кореи.