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Сварка газопровода под Осиновкой идет полным ходом

17 Декабря 2011, 18:20 | Дальний Восток

В Приморский край доставлено железной дорогой около 25 км труб для газопровода "Сахалин - Хабаровск -Владивосток", сообщили корреспонденту "ЗР" во владивостокском представительстве ООО "Газпром инвест Восток". Примерно 13 км труб уже выгружено из составов.

Одновременно в районе села Осиновка развернулись работы, обеспечивающие строительство газопровода по территории Приморского края. На середину декабря сварено около 7 км магистральных труб диаметра 1220 мм. В Приморский край доставлено новое американское оборудование, предназначенное для того, чтобы при необходимости гнуть трубы такого диаметра; оборудование поставлено компанией "Стройгазконсалтинг".

Вместе с тем, отмечают в представительстве, пока сложно движется оформление прав на пользование участками земли лесного фонда, из-за чего возникает проблема с прокладкой просек под обустройство будущего газопровода. Эти проблемы не решены в целом ряде районов Приморского края, включая Черниговский, Пожарский, Спасский, Кировский. При прокладке просеки спорные участки пока пропускаются.

Официальный старт строительству газопровода дан в Хабаровском крае 3 августа, когда сварку первого шва осуществил премьер Владимир Путин. Строительство ведется в рамках программы по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и Кореи.

Досье

Инвестиции в газовый комплекс, который включает трубопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, составят 100 млрд рублей. В итоге будет создано 70-80 тысяч рабочих мест. Новая труба обеспечит газом Еврейскую АО, Хабаровский и Приморский края. Ввод в эксплуатацию газопровода предусмотрен в 2011 году. В будущем эта система будет объединена с газопроводом Республики Саха (Якутия).
Автор: Надежда Воронцова
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