Якутия готовится к большому газу

В 2009 году на территории Республики Саха(Якутия) завершается строительство трубопроводной системы "Восточная Сибирь –Тихий океан". Этот важнейший инвестиционный проект последних лет призван значительно поднять уровень социально-экономического развития региона.

Но ВСТО – это лишь часть существенной структурной перестройки экономики республики. В ближайшие годы здесь по замыслу "Газпрома" будет создан Якутский центр газодобычи – как часть единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учётом экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Она была утверждена приказом Министерства энергетики и промышленности РФ в сентябре 2007 года. Собственно с этого же времени началась практическая реализация Восточной газовой программы на территории Республики Саха (Якутия).

В июле 2007 года между ОАО "Газпром" и правительством республики, в соответствии с планом первоочередных мероприятий по снижению уровня рисков и формированию условий дальнейшей реализации Восточной газовой программы, было заключено соглашение о сотрудничестве. В ноябре этого же года распоряжением Правительства РФ пять крупнейших месторождений Якутии ("Чаяндинское", "Таас-Юряхское", "Верхневилючанское", "Среднетюнгское" и "Соболох-Неджелинское") отнесены к месторождениям, имеющим стратегическое значение для газоснабжения РФ.

В апреле 2008 года распоряжением Правительства РФ Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение передано на безконкурсной основе в пользование ОАО "Газпром", как собственнику Единой системы газоснабжения. Основные работы по подготовке к освоению Чаяндинского НГКМ шли в течение всего 2009 года. Их проводило районное производственное управление ООО "Газпром инвест Восток" в г. Ленск. Изучена вся транспортная инфраструктура юго-западного региона Республики Саха (Якутия) в части организации доставки грузов наземным (зимники), водным (период навигации) и воздушным видами транспорта на Чаяндинское НГКМ. Изучен фонд скважин, сформированный на месторождении.

Оператор по геологоразведочным работам ООО "Газпром нефть Шельф" ведет бурение геологоразведочных скважин и организует подъездные пути в южной части Чаяндинского НГКМ. Подрядчик – ООО "Татнефтегеофизика – Групп" уже начал подготовку к сейсморазведочным работам на нефтяной оторочке месторождения.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), которое прошло в г. Мирный под председательством Владимира ПУТИНА 21 августа 2009 года, были обозначены конкретные сроки разработки и освоения Чаяндинского НГКМ – 2016 г., в том числе нефтяной оторочки месторождения – 2014 г. Началом строительства газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи – Хабаровск" определен 2012 год, то есть сразу после завершения строительства газотранспортной системы "Сахалинский центр газодобычи – Хабаровск – Владивосток".

Время летит быстро, и срок начала строительства газопровода из Якутии на Хабаровск не за горами. Поэтому уже сегодня должно идти опережающее развитие транспортной и энергетической инфраструктуры территорий, которые будут задействованы при создании Якутского центра газодобычи. Эту задачу в рамках федеральной целевой программы и других федеральных стратегических документов сегодня решает правительство Республики Саха (Якутия). Предстоит обеспечить снабжение электроэнергией и круглогодичный доступ автотранспорта к объектам магистрального газопровода, газопереработки и газохимии.

Как сообщает пресс-служба президента и правительства республики, в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" завершено проектирование и начато строительство ВЛ-220кВ "Сунтар-Олекминск". Указанная линия электропередачи будет обеспечивать энергоснабжение нефтеперекачивающей станции №14 "Олекминск" трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан". Учитывая, что трасса газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи – Хабаровск" будет проходить в одном коридоре с трассой ВСТО, мощности данной ЛЭП будут необходимы и для энергоснабжения объектов ОАО "Газпром".

Ведется проектирование линии электропередачи "Мирный – Ленск – Пеледуй", которая будет задействована для энергоснабжения объектов Чаяндинского месторождения.

На Талаканском месторождении силами ОАО "Сургутнефтегаз" построены газотурбинные станции, мощность которых позволяет обеспечить потребности в электроэнергии не только производственных объектов предприятия, но и недропользователей близлежащих месторождений, и в первую очередь ОАО "Газпром".

Силами ООО "Востокнефтепровод" (дочернее предприятие ОАО "АК "Транснефть") ведется сооружение вдоль трассовых и технологических проездов, вертолетных площадок. Использование этих объектов будет востребовано при строительстве газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи – Хабаровск".

Построены и введены в эксплуатацию вертолетные площадки на нефтеперекачивающих станциях ВСТО, по линейной части трубопроводной системы. Подходят к концу работы по сооружению проездов для техники вдоль всей трассы нефтепровода, общей протяженностью 720 км. Организован сквозной проезд от г. Алдан до НПС-14 "Олекминск".

ОАО "Сургутнефтегаз" ввело в эксплуатацию автодорогу "Витим-Пеледуй". При транспортировке грузов для строительства объектов на Чаяндинском НГКМ можно использовать схему доставки по р. Лена до п. Витим и далее до месторождения по дороге с высококачественным твердым покрытием.

Вся эта работа проделана за счет средств федерального и регионального бюджетов и средств недропользователей. В инфраструктурном отношении Чаяндинское месторождение и предполагаемая трасса газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи – Хабаровск" являются наиболее подготовленными.

Жесткие сроки, отведенные на обустройство и ввод в эксплуатацию Чаяндинского НГКМ, требует консолидации усилий многих федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ОАО "Газпром" по опережающему проектированию и строительству объектов обустройства и инфраструктуры – бурение скважин, строительство трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, формирование базовых поселков и городов.

По мнению руководства республики, создание Якутского центра газодобычи позволит сформировать условия для динамичного социально-экономического развития региона, повышения активности и уровня жизни северян. Появятся новые рабочие места, в результате чего социальная стабильность будет обеспечена на долгую перспективу.

Но добыча и транспортировка якутского газа – это лишь часть масштабного проекта. В республике планируют организовать переработку углеводородного сырья. Эта работа активно ведется в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Предусмотрено строительство газохимического комплекса в г. Ленске (для извлечения и хранения гелия и других ценных компонентов природного газа), а также строительство завода синтетических моторных топлив в г. Алдане. Продукция такого завода в г. Алдане пойдет, прежде всего, для нужд южных районов республики, а в случае излишков топливо будет поставляться и в центральные и северные улусы Якутии.

Предполагается, что в Ленске гелий будет утилизироваться для хранения в подземных хранилищах, другие виды химических веществ – полиэтилены, полипропилены и т.д. – планируется вывозить за пределы республики для нужд химической отрасли Российской Федерации по будущей железнодорожной ветке "Усть-Кут – Непа – Ленск".

Таким образом, реализация Восточной газовой программы, создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учётом его экспорта на рынки Китая и других стран АТР, даст импульс социально-экономическому развитию не только Республики Саха (Якутия), но и всего Дальнего Востока России, уверен президент Республики Саха (Якутия), председатель Совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" Вячеслав ШТЫРОВ.