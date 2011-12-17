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312 км газопровода обещают к Новому году
Губернатор Сергей ДАРЬКИН посетил участок "Осиновка - Ивановка" строительства газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Как доложили представители подрядной организации, до конца этого года будет построено 312 километров трассы. Сейчас на строительстве занято 180 человек, заработная плата составляет от 25 до 70 тыс. руб. Только сегодня на стройку принято дополнительно 70 приморцев. Для строителей созданы комфортные условия - городок для проживания, бытовые помещения. "Газопровод - один из приоритетных для экономики края проектов. Приход газа в край позволит создать в Приморье новую отрасль - газохимию. Уже рассматриваются проекты строительства завода минеральных удобрений, гелиевого и завода по производству СПГ", - отметил губернатор. Напомним, строительство газопровода будет завершено в IV квартале 2011 года.
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