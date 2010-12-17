Культура стратегическая

Южные дальневосточные земли изначально являлись территорией произрастания сои. И сегодня наибольший удельный вес в общем объеме производства этого продукта в стране приходится на Дальневосточный регион.

При средней потребности в 2 млн тонн российские сельхозпроизводители пока в состоянии производить всего лишь половину этого объема, остальное приходится на импортные поставки. Впрочем, еще не так давно средние показатели обеспеченности собственной соей в России были значительно ниже. Последние годы явно изменили это соотношение в сторону отечественного производителя. Тем не менее импорт по-прежнему занимает устойчивые позиции, что, кстати, вовсе не отрицает перспективу для российского производителя. Для Дальнего Востока эти перспективы имеют особое значение – более 70% сои в стране производится на Дальнем Востоке.

Собственно сою в регионе производят всего в четырех субъектах, при этом доля каждого из них настолько разная, что по большому счету центров производства в самом ДФО можно выделить два. Явный лидер – Амурская область с валовым производством в 600 тыс. тонн (по итогам уборочной 2010 года) и Приморский край с аналогичным показателем в 143 тыс. тонн. Интенсивно наращивает свои объемы и Еврейская автономная область. В нынешнем году область получила рекордный урожай – около 77,5 тыс. тонн. И это при том, что посевных площадей, занятых под эту культуру, на ее небольшой территории практически в 10 раз меньше, чем в Амурской области и, как минимум, в три раза меньше, чем в Приморье. В последние годы рос объем производства сои и в Хабаровском крае, но, в отличие от трех выше названных территорий, сумевших превзойти результаты эпохи плановой экономики, этот регион до сих пор не может выйти на уровень 1990 года. Впрочем, доля хабаровчан в общем объеме производства сои в ДФО не столь значительна и общей картины в принципе не меняет.

Увеличению объемов производства сои способствуют возрастающие потребности рынка. И естественно государственная поддержка не обошла эту культуру. По крайней мере, в трех из четырех «соевых» субъектах эта культура явно попала в разряд стратегических, причем интерес к ней настолько возрос, что аграрии пошли на определенные трансформации в технологии ее производства, последствия которых сегодня представляются специалистам весьма непредсказуемыми.

Суть их заключается в том, что традиционно производство предполагает в структуре посевов площадей 50% сои, что позволяет не нарушать севооборота. Этих требований придерживается Приморский и Хабаровский края. Два других региона – Амурская область и ЕАО, демонстрирующие явные успехи, отошли от практики севооборота. Вопрос, что станет с землей после столь интенсивной ее эксплуатации под одну культуру, эксперты пока оставляют без ответа. «Нужно, конечно, сеять зерновые, – говорят в Управлении сельского хозяйства ЕАО, – чтобы был севооборот и почва не истощалась. Но рынок есть рынок. Сеют в основном сою». В итоге в 2009 году, например, в ЕАО на 64,5 тыс. га, засеянных соей, только 23,9 тыс. га было занято зерновыми. В Амурской области площадь, где растет соя, почти в два раза превышает количество гектаров, отданных под зерновые. В результате в ДФО на 139 тыс. га общей площади, засеянной соей, приходится всего 78,5 тыс. га зерновых.

Хороший урожай – низкая цена

Интерес сельхозпредприятий к производству именно этой культуры в ущерб другим вполне объясним. Несмотря на ценовые потрясения на продовольственных и зерновых рынках, соя остается стабильной в цене все последние годы. И это при относительно высоком уровне рентабельности. По крайней мере, рентабельность ее производства, несмотря на существенные колебания, зависящие не только от технологий, но и от погодных условий, способна демонстрировать редкие в растениеводстве показатели. В той же Амурской области и ЕАО она доходила в отдельные годы до 50% без учета господдержки. С господдержкой этот показатель мог подняться до 60-70%. Впрочем, не так уж и редки случаи, когда рентабельность в хозяйствах опускалась на уровень 10% и даже ниже.

В то же время цена на этот продукт, как правило, не опускается ниже отметки 10 руб. за кг во всех четырех регионах-производителях. Впрочем, этот уровень все же не всегда удается удержать. В урожайном для Амурской области и ЕАО 2010 году дальневосточный соевый рынок легко опустил ценовую планку. Причем в самой Амурской области основной потребитель – «Амурагроцентр» покупает сою у сельхозпроизводителей также по 10 руб. за кг, в то время как в Приморье, где собран не самый лучший для края урожай, наиболее крупный покупатель – масложиркомбинат «Приморская соя» опустил цену закупа с прошлогодних 11-12 руб. за кг. до 8,5-9,5 руб. в этом году. Эксперты объясняют такое ценовое падение влиянием на конъюнктуру рынка обильного урожая амурчан.

Впрочем, у производителей сои всегда остается возможность расширить географию своих продаж, выйдя за пределы Дальнего Востока, где цены, кстати, могут быть существенно выше. «Мы не согласились в прошлом году с ценой 11 руб. за кг, которую нам предложили в МЖК «Приморская соя», – говорит председатель СХПК «Новолитовское» в Приморском крае Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, – и нашли покупателей в Челябинской области, где продали нашу сою хлебокомбинату по цене 17 руб. за кг».

Правда, по силам, как правило, такие сделки только крупным хозяйствам – на Дальнем Востоке до сих пор отсутствует биржевая система продаж. К тому же в регионах, например в Приморье, реализация внутри края стимулируется определенными мерами господдержки. Местные чиновники объясняют это высоким уровнем потребности перерабатывающих предприятий региона в сырье. «У нас хороший рынок сбыта сои, – говорит заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Юрий ЧЕРКАШИН. – 100 тыс. тонн должен переработать МЖК, 30 тыс. тонн съедают птицефабрики, поэтому мы субсидируем тех производителей, которые реализуют на территории края выращенную сою».

Потребителями сои на Дальнем Востоке являются исключительно масложиркомбинаты и птицефабрики. Производство же перерабатывающих предприятий дальше растительного масла и шрота, как правило, не идет. Попытки расширить ассортимент предпринимались по большому счету только «Амурагроцентром». Не так давно предприятие приступило к производству соевого лицетина для нужд кондитерской промышленности и уже вышло с этим продуктом на московский и питерский рынки. В планах предприятия освоение европейского рынка.

Рынок за границей

Если в Приморье объемы производства близки к потребностям переработчиков и вывозят сырье на внешние рынки только с целью продать подороже, то в Амурской области ситуация иная. Потребить внутри области все, что намолочено, просто невозможно, как собственно нет возможности реализовать на месте выращенный урожай, и в ЕАО, где серьезных переработчиков сои вообще не существует. В Амурской области из 600 тыс. тонн собранного урожая товарной сои получено 480 тыс. тонн в этом году, и только половину из этого объема способна переварить сама область. Причем основной потребитель – «Амурагроцентр» перерабатывает около 200 тыс. тонн сои. Кроме того, порядка 130-150 тыс. тонн вывозит Иркутский масложиркомбинат, финансирующий производство сои в Амурской области для собственных нужд.

В этой ситуации российских дальневосточных производителей не могут не интересовать соевые рынки соседних стран. Собственно опыт торговли соей с близлежащей заграницей имеется практически у каждой из южных территорий ДФО, при этом промышленного вывоза этого продукта, конечно, не существует. В целом наблюдатели не отмечают большого интереса соседних стран к российской сое. Попытки договориться о торговли с Японией и Кореей особыми успехами не отмечены. Проект, разрабатывавшийся в Приморском крае года три тому назад, так и остался на бумаге. Чиновники, участвовавшие в этой работе, объясняют причины неудачи предельно просто: дальневосточные сорта сои рассчитаны на производство жирных продуктов, прежде всего масла растительного, в то время как японцы и корейцы нуждаются в первую очередь в соевом белке. Наша дальневосточная соя не обладает теми качествами, которые готовы оплачивать наши иностранные соседи.

Тем не менее отдельные попытки все же предпринимались. Сотрудничество с Кореей сдерживается определенными требованиями, установленными корейским таможенным кодексом. Впрочем, сами корейцы считают, что проблема высоких пошлин вполне преодолима. Просто русским продавцам необходимо изменить стратегию работы на этом рынке, учитывая спрос в этой стране. Сотрудничество с Китаем выглядит более успешным, но все же не столь привлекательным по причине невысоких цен. ЕАО в прошлом году продала часть сои в Китай по цене 16 руб. за кг, но из этих денег 4 рубля ушло на растаможку. Оставшиеся 12 руб. вполне вписывались в ценовые реалии прошлогоднего дальневосточного рынка. В этом году при снизившихся ценах в России интерес к китайскому рынку естественно возрос. «Если не поднимется цена на сою, – говорят в Биробиджане, – будем в этом году продавать ее в Китай».