Нефть Колымы на старте

Все более реальные очертания принимает на Крайнем Северо-Востоке технический проект нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса. По прогнозам специалистов, только на участках «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3» содержится до 5 млрд тонн нефти и газа. Так что уже не за горами то время, когда словосочетание «нефть Колымы» будет столь же устойчивым, как, к примеру, «нефть Сургута», «нефть Тюмени».

Как сообщил начальник департамента природных ресурсов администрации Магаданской области Виктор ПРОКАЗИН, вопрос о разведке и разработке Примагаданского нефтегазоносного шельфа может быть решён до конца этого года. Федеральное агентство по недропользованию по поручению правительства РФ подготовило проект распоряжения правительства на предоставление компании ОАО «НК «Роснефть» права пользования участками недр континентального шельфа «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3». В настоящее время документ согласовывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Власти региона рассчитывают, что этот проект позволит диверсифицировать экономику области, и вместе с добычей рудного золота нефть выведет Колыму в число самодостаточных субъектов.

На то, что уже в ближайшее время необходимо приступить к реализации этого проекта, обращал внимание и президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заявив буквально: «Серьезное внимание стоит уделить примагаданскому нефтегазоносному шельфу. По данным экспертов здесь находятся весьма приличные прогнозные ресурсы нефти и газа, и их освоение тоже, в конечном счете, могло бы стать одной из точек роста региона, послужить укреплению экспортного потенциала области». Полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ пообещал губернатору Магаданской области Николаю ДУДОВУ поддержку в решении вопросов освоения примагаданского шельфа.

Этому событию предшествовала встреча главы территории с вице-премьером правительства РФ Игорем СЕЧИНЫМ, где и был обсужден во всех деталях вопрос о представлении региону права пользования участками «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3». После того как проект решения будет утвержден в правительстве РФ, дело – за получением лицензии Роснефтью. Затем пройдет всесторонняя экологическая экспертиза. А следующий этап по схеме развития событий уже непосредственно общественные слушания в Магадане.

В настоящее время департамент природных ресурсов администрации Магаданской области занимается подготовкой к началу освоения нефтегазового месторождения. И, по словам начальника департамента Виктора ПРОКАЗИНА, одна из самых первостепенных задач здесь – в самом начале пути обеспечить стопроцентную экологическую безопасность работы на шельфе.

– Мы просто обязаны заниматься проблемами экологии, – говорит Виктор Николаевич. – На днях мы получили рекомендации парламентских слушаний «Законодательное обеспечение защиты морей от нефтяного загрязнения». Это документ, специально разработанный Комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Федерального собрания для таких субъектов РФ, как наш, где есть залежи углеводородов. География морских нефтегазовых месторождений весьма разнообразна и имеет свои региональные особенности: природно-климатические, ландшафтные, территориальные, которые создают предпосылки к повышению требований по обеспечению экологической безопасности в процессе эксплуатации нефтяных месторождений, в том числе при транспортировке нефти и нефтепродуктов.

У всех на слуху произошедший весной этого года пожар и последовавший за ним взрыв на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, которые привели к масштабной утечке нефти. В США на национальном уровне принят закон «О нефтяном загрязнении», который предусматривает обязательность выплаты компенсаций и штрафов в полном объеме. Это целый комплекс мер по предотвращению, реагированию, очистке, ответственности, выплатам компенсаций и наложению штрафов. Необходимо создать подобно американскому собственную законодательную базу и надежную правовую защиту, позволяющую не только охранять моря от нефтяных загрязнений, но и в случае аварийных ситуаций, обязывающую виновных восполнить вред, нанесенный окружающей среде, а также выплатить компенсации и штрафы.

– Особое внимание, как прозвучало на парламентских слушаниях в Госдуме, должно быть уделено уязвимым районам, таким как районы Севера, Сибири и Дальнего Востока, разлив нефти в которых представляет повышенную опасность как вследствие сложностей очистки северных морей, так и необходимости сохранения биоресурсов, которые, как известно, являются основой традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, – пояснил Виктор Николаевич.

– И вопросы это действительно очень серьезные, особенно применительно к северным условиям, – добавил он. – К примеру, приливы-отливы у нас 9 метров, плюс большая подвижка льдов. Если в тропиках после загрязнения экологию моря восстанавливают за 2-3 года, то у нас это может длиться 100 лет. Словом, нам сегодня приходится отрабатывать очень много вопросов. И, прежде всего, надо учитывать, что запасы морепродуктов сосредоточены также и в местах расположения участков «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3». Поэтому мы обязаны все очень тщательно взвешивать.

На парламентских слушаниях проект федерального закона о защите морской среды от нефтяного загрязнения решено считать приоритетным и подлежащим первоочередному рассмотрению Государственной Думой. То же самое рекомендовано правительству РФ.

– Безусловно, в своей работе мы опираемся на опыт сахалинцев, – подчеркнул собеседник «ДК». – И этот опыт для нас просто бесценный. Я внимательно изучил все их проблемы и достижения – начиная от вскрыши и закачивая доставкой. Что и говорить, подготовленные в разработку крупные нефтегазовые месторождения дали экономике Сахалина «второе дыхание». Для успешной реализации своих проектов там создали уникальный морской флот, построили нефтепродуктопровод по дну моря с острова на материк, ввели в эксплуатацию мощнейший нефтепогрузочный терминал.

Если говорить о решении экологических проблем при добыче нефти и газа, то в Магаданской области уже есть, хотя и небольшой, но свой собственный опыт. В прошлом году по договору с камчатскими нефтяниками молодое, но уже серьезно зарекомендовавшее себя предприятие «Магадансервисэкология» произвело захоронение бурового шлама. Для нейтрализации отходов специалисты, помимо других компонентов, использовали торф.

– Мы внимательно изучили все наши торфяные месторождения, – говорит Виктор Проказин. – Таковых на территории области 52. Поэтому просматриваем варианты по созданию еще ряда предприятий по добыче и переработке торфа для утилизации буровых шламов.

Помимо торфа, специалисты департамента также внимательно изучают другие компоненты буровых растворов. В качестве одного из них можно использовать бентонитовую глину. И такое месторождение, в 180 км от Магадана, есть.

– И конечно же обязательно проводим биотестирование, – добавил Виктор Николаевич. – Это эксперименты на одноклеточных. По тому, в какой среде они могут жить и размножаться, определяется класс опасности отходов.

Если все будет идти по плану, то появится очень весомый аргумент для строительства от Якутска до Магадана железной дороги, которая вошла в стратегию развития транспортной инфраструктуры России.

– Да, железная дорога нам была бы очень кстати, – говорит Виктор Проказин. – Сегодня действительно решается вопрос о строительстве железнодорожной линии Якутск – Магадан – Анадырь как продолжении железнодорожной ветки Беркакит – Томмот – Якутск, которая ускоренными темпами продвигается к столице Якутии. Разработка углеводородов на шельфе, освоение Яно-Колымской золотоносной провинции обеспечат грузовую базу для этой транспортной магистрали. Эти проекты способны сделать наш регион бездотационным.

Шельфовые проекты помимо всего прочего это еще и мощный стимул для закрепления на территории постоянного населения. Уже сегодня, заглядывая в завтрашний день, администрация территории задумывается о проблеме высококвалифицированных кадров.

– Да, рабочих рук потребуется очень много, – акцентирует внимание на проблеме Виктор Николаевич. – Только одна буровая остановка – это целый городок. Вот и считайте. Понятно, что при освоении нефтегазоносных участков работа пойдет вахтовым методом, но там будет работать очень много людей самых различных специальностей, начиная от бурильщиков и заканчивая поварами. Уже сейчас наш департамент проводит в школах области профессиональную ориентацию, вот и я недавно по ряду школ проехал, встречался со старшеклассниками Ягоднинского и Сусуманского районов. Конечно, рассказывал им и о перспективах нефтегазовых проектов. И вы знаете, какой живой интерес вызывает у ребят эта тема! У них сразу глаза загораются, когда они узнают о том, что совсем скоро наша территория будет нуждаться в газовиках, нефтяниках, буровиках. И начинать учиться по этим направлением можно уже сейчас. Я говорил им о том, что после того, как мы начнем отрабатывать Яно-Колымскую золоторудную провинцию, Колыма будет обеспечена рабочими местами как минимум сто лет. Этого хватит и им, и их детям и внукам. Так что нынешние выпускники могут смело овладевать профессиями горных инженеров, геологов, маркшейдеров, технологов, машинистов бульдозера, погрузчика и бурильщика.