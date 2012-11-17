Страхование нужно всем!

«ДАЛЬАКФЕС» отличает очень высокий уровень надежности

Осень - это время, когда, к сожалению, закончен сезон летних отпусков и путешествий и пора возвращаться к работе, к делам и повседневным заботам. Cпециалисты страховой компании «ДАЛЬАКФЕС» рассказали читателям «ЗР», что и как можно застраховать.

Людмила БРЮХНО, генеральный директор:

- Во-первых, рада приветствовать всех читателей уважаемой газеты «Золотой Рог»!

Во-вторых, сразу хочу сказать, что страховаться необходимо. Говорю это не как директор страховой компании, а как разумный и рациональный человек. В нашей жизни полно непредвиденных и порой неприятных случайностей, защититься от которых не всегда возможно. Например, невозможно же жить в квартире с голыми стенами, ожидая, что когда-нибудь вас могут затопить соседи! Следовательно, единственным правильным и экономически грамотным решением этого вопроса является страхование квартиры.

Я представляю страховую компанию «ДАЛЬАКФЕС», которая уже больше двадцати лет работает в Приморье и на Дальнем Востоке. Мы - дальневосточная компания, а среди наших акционеров крупнейшие порты и банки нашего региона. На протяжении всех этих лет нам доверяют свою страховую защиту крупнейшие предприятия нашего края, судоходные и рыболовецкие компании.

«ДАЛЬАКФЕС» - универсальная страховая компания, предоставляющая полный спектр страховых услуг для любого клиента. Мы страхуем квартиры, машины очень многих жителей нашего края и предлагаем вам, уважаемые читатели, стать нашими клиентами.

В продолжение ведущие специалисты нашей компании расскажут вам, что и как именно можно застраховать, чтобы обеспечить себе защиту и спокойствие.

Виктор КОЗЛОВ, директор департамента страхования:

- «ДАЛЬАКФЕС» уже 20 лет на страховом рынке, а это что-то значит. Продуманная тарифная политика в совокупности с гибкой системой скидок делают нашу страховую компанию одной из наиболее привлекательных на дальневосточном страховом рынке.

Для нас не существует «важных» и «не важных» клиентов, главное для всех - это максимальное уменьшение срока подготовки документов для получения полиса и страховой выплаты.

Нашу компанию отличает не только знание нашей дальневосточной специфики, но и очень высокий уровень надежности. У нас отлаженная и надежная система перестраховочной защиты практически неограниченной емкости. Для примера скажу: на протяжении 16-ти лет все застрахованные нами автомобили автоматически перестраховываются в крупнейшей и наиболее надежной компании в мире - Швейцарском перестраховочном обществе.

Юрий ЗИНЕНКО, директор юридического департамента:

- Что отличает нашу компанию, если говорить о выплатах страхового возмещения? Я полагаю, что два фактора: мы принимаем решения на месте и мы платим быстро.

Нашим клиентам нет необходимости ждать, пока на другом конце страны кто-то примет решение, заплатить вам или нет. Когда наши клиенты приходят с заявлениями о каком-то убытке, они общаются непосредственно с теми, кто будет расследовать этот убыток и обеспечивать правильность выплаты. Нам всегда можно позвонить, чтобы уточнить какие-нибудь детали, мы всегда готовы общаться с нашими клиентами и работаем так, чтобы вы получили страховое возмещение как можно быстрее.

За 9 месяцев 2012 года «ДАЛЬАКФЕС» выплатил своим клиентам более 28 млн рублей. И каждая из этих выплат помогла нашему клиенту восстановить свое материальное положение после всевозможных неприятностей.

Виктория АГЗАМОВА, директор департамента развития продаж:

- «ДАЛЬАКФЕС» уделяет особенное внимание страхованию жителей нашего региона. Уже сейчас действует агентская сеть во всех городах Приморского края. У наших агентов вы можете купить любой страховой полис, включая, разумеется, ОСАГО. Более того, для вашего удобства те же агенты занимаются приемом документов при страховых случаях.

Осенью этого года «ДАЛЬАКФЕС» успешно запустил новую линейку удобных и недорогих страховых продуктов. Я хотела бы порекомендовать обязательно обратить внимание на наши новые полисы страхования от несчастного случая (индивидуальный и семейный), а в особенности - на полис «Квартира ПЛЮС». Не секрет, что иногда случаются всякие неприятности, например, соседи затопят. Обидно же, когда в трубу вылетают все потраченные на ремонт деньги! И, к сожалению, порой ждать решения судов приходится годами. А полис «Квартира ПЛЮС» не только защищает имущество в вашей квартире, но и вашу ответственность перед соседями, если именно вы их затопите. Этот полис очень удобен еще и тем, что в пределах определенных сумм не требуется даже выезда агента на осмотр вашей квартиры!

Разумеется, кроме самых необходимых, на мой взгляд, полисов - страхования квартиры и от несчастного случая, мы предлагаем весь спектр страховой защиты для каждого.

Например, я хочу напомнить, что по закону об ОСАГО выплата за повреждение чужого автомобиля максимально составляет 120 тыс. рублей. То есть, если вы как следует въедете в 200-ый Land Cruiser, страховая компания по закону не имеет возможности заплатить за вас больше 120 тыс. А остальное? Остальное хозяин дорогой машины, скорее всего, будет взыскивать с вас лично. Как защитить себя от подобных неприятностей? Элементарно! Мы предлагаем полисы дополнительного страхования автогражданской ответственности, которые за разумную цену очень увеличивают сумму, которую за вас заплатит страховая компания в случае вашей вины в ДТП.

Нельзя также забывать и о том, что ни ОСАГО, ни добровольное страхование ответственности не покрывают ваш автомобиль. Но и эту проблему легко решить с помощью нашей новой программы Авто-КАСКО!

Также мы продолжаем продавать традиционные полисы по страхованию дач, а для малого бизнеса мы предлагаем очень удобные условия для страхования помещений, цехов и других строений.

Людмила Брюхно, генеральный директор:

- Подводя итог, я хотела бы напомнить всем о не самом приятном факте - если мы сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится. Надеяться на то, что государство починит вашу разбитую машину или сделает ремонт в вашей квартире, мне кажется, немного наивно. Страхование - это самый лучший способ самому защитить себя, своих близких и свое имущество.

Я желаю всем читателям здоровья, благополучия и удачи! А вашу страховую защиту доверьте «ДАЛЬАКФЕСу»!



Иван КУЗЬМИН.