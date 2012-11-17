Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сетевая компания ООО «РЭС-1» выплатит более 74 миллионов рублей за электроэнергию
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. ОАО «ДЭК» выиграл спор в апелляционном суде.
ОАО «ДЭК» (Продавец) и ООО «РЭС-1» (Покупатель) заключили договор купли-продажи электрической энергии на компенсацию фактических потерь. В рамках этого договора сторонами согласованы условия определения величины потерь для целей корректировки полезного отпуска энергии.
Однако, во время действия договора, ООО «РЭС-1» не представило сведений об объеме электроэнергии, подлежащей приобретению в апреле, октябре, ноябре, декабре 2011 года, поэтому ДЭК составил собственный расчет по нормативам за эту электроэнергию и выставил счета покупателю. Неоплаченные счета на сумму 74 592 506, 03 рублей послужили поводом для обращения энергетической компании в суд с двумя исками.
Арбитражный суд Приморского края решениями от 20 марта 2012 и 10 апреля 2012 удовлетворил требования истца полностью. Один из кредиторов ООО «РЭС-1» обжаловал эти решения в Пятом арбитражном апелляционном суде и указал на то, что расчет исковых требований за спорные месяцы документально не подтвержден. Рассмотрев жалобы кредитора, апелляционный суд не нашел оснований для отмены судебных решений суда первой инстанции и оставил их в силе постановлениями от 12 ноября 2012 года, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.
Досье: в Арбитражном суде Приморского края также находится в производстве дело о признании несостоятельным ООО «РЭС-1», решением от 12 ноября 2012 года общество было признано банкротом и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе