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Сетевая компания ООО «РЭС-1» выплатит более 74 миллионов рублей за электроэнергию

17 Ноября 2012, 18:46 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. ОАО «ДЭК» выиграл спор в апелляционном суде.

ОАО «ДЭК» (Продавец) и ООО «РЭС-1» (Покупатель) заключили договор купли-продажи электрической энергии на компенсацию фактических потерь. В рамках этого договора сторонами согласованы условия определения величины потерь для целей корректировки полезного отпуска энергии.

Однако, во время действия договора, ООО «РЭС-1» не представило сведений об объеме электроэнергии, подлежащей приобретению в апреле, октябре, ноябре, декабре 2011 года, поэтому ДЭК составил собственный расчет по нормативам за эту электроэнергию и выставил счета покупателю. Неоплаченные счета на сумму 74 592 506, 03 рублей послужили поводом для обращения энергетической компании в суд с двумя исками.

Арбитражный суд Приморского края решениями от 20 марта 2012 и 10 апреля 2012 удовлетворил требования истца полностью. Один из кредиторов ООО «РЭС-1» обжаловал эти решения в Пятом арбитражном апелляционном суде и указал на то, что расчет исковых требований за спорные месяцы документально не подтвержден. Рассмотрев жалобы кредитора, апелляционный суд не нашел оснований для отмены судебных решений суда первой инстанции и оставил их в силе постановлениями от 12 ноября 2012 года, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.

Досье: в Арбитражном суде Приморского края также находится в производстве дело о признании несостоятельным ООО «РЭС-1», решением от 12 ноября 2012 года общество было признано банкротом и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Автор: Пятый арбитражный апелляционный суд, г. Владивосток
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