В следующем году появятся телефоны с нано-SIM-картами

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS.

Очевидно, что в гонке миниатюризации важны даже несколько миллиметров свободного пространств. Nano-SIM-карта имеет 12 мм в длину и 9 мм в ширину. У нее такой же закругленный кончик на пластмассовой подложке и такой же металлический чип, но гораздо меньше свободного пластика вокруг него, пишет CyberStyle.Ru.

Что важно, она совместима со всеми устройствами с обычными SIM-картами с помощью специального адаптера. Nano-SIM-карта будет впервые продемонстрирована 15 ноября на одной из профильных выставок в Европе, а первые устройства с такими картами должны появится в начале следующего года. Кто внедрит их первым, пока неизвестно, но есть мнение, что это будет Apple.