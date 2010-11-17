Рубки дохода-2

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) отреагировало на ситуацию с рубкой леса ценных пород в Приморье. Вырубка корейского кедра незаконна, в связи с чем в крае должна пройти проверка обоснованности назначения леса на вырубку, заявил начальник управления Рослесхоза Николай КРОТОВ.

Напомним, что Управление лесного хозяйства Приморского края на 26 октября назначило аукцион, по итогам которого планировалось передать в рубку лесосеки в лесах Пожарского района. В числе заявленных к продаже лотов оказались участки в защитных лесах, где под видом ухода уже давно ведутся хищнические коммерческие заготовки. Благодаря вмешательству экологов и оперативной реакции СМИ, аукцион не состоялся, несмотря на большое скопление заинтересованных лиц. По информации экологов, главным претендентом на так называемые работы по охране, защите и воспроизводству лесов выступает Приморское лесохозяйственное объединение.

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Кедр корейский в соответствии с 271 приказом Минсельхоза, зарегистрированным в Минюсте РФ в августе 2010 г., отнесен к породам, рубка которых запрещена. Однако приказ Минсельхоза вступит в силу только после того, как будет отменено постановление Правительства РФ №162, которое ранее утвердило перечень пород запрещенных к рубке.

Как сообщил на пресс-конференции в РИА «Новости» Николай Кротов, возникшую правовую коллизию вокруг рубки кедра должно в ближайшее время разрешить постановление Правительства РФ, которое отменит прежнее решение.

В связи со сложившейся ситуацией вокруг рубки кедра Федеральное агентство лесного хозяйства направило телеграмму губернатору Сергею ДАРЬКИНУ, в которой предложило в течение десяти дней проверить, насколько обоснованно насаждения кедра были выставлены на аукцион. Кроме того, подобное поручение Рослесхоз дал департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

«Если по результатам проверки будет доказано, что насаждения предназначены для рубки необоснованно, то используя методы прокурорского реагирования, обращения в правоохранительные органы, мы результаты аукциона оспорим и отменим», - заявил Кротов.

Руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России Денис СМИРНОВ рассказал «ЗР», что представляет из себя главный претендент на победу в аукционе:

- С введением в действие нового Лесного кодекса в 2007 г. произошло разделение управленческих и лесохозяйственных функций. Ранее обе эти функции выполняли лесхозы. Они были разделены на две составляющие, одна из них - Приморское лесничество. Эта структура занимается только управлением лесами и никаких лесохозяйственных функций не выполняет. Допустим, когда говорят, что лесники тушат пожары, это в корне неверно. Лесники не могут тушить пожары, они занимаются только управлением.

Все лесохозяйственные функции, которые до этого выполняли лесхозы, а именно посадки, отвод лесосек, тушение пожаров, теперь являются некой коммерческой деятельностью, на которую государство выделяет федеральные субвенции. Кроме того, эти функции должны оплачиваться из краевых бюджетов. Заказы на эту деятельность ежегодно выставляются на аукционы. В принципе, подать заявку на участие, выиграть аукцион и заняться работой может кто угодно. Но это только на бумаге.

Вспомним, что произошло после реформирования лесного хозяйства. Необходимо было сократить большую часть работников лесхозов. Это довольно накладно, так как сокращаемым пришлось бы выплачивать выходные пособия и тому подобное. Поэтому они были переведены в созданное казенное предприятие, которое находится под управлением администрации Приморского края. Второй момент. Раньше лесхозы являлись простой «отмычкой» для того, чтобы получать доходы от рубок ухода. То есть просто так отдать эти рубки ухода кому-то на сторону означало потерять этот источник дохода. Поэтому начиная с 2008 г. на все аукционы на получение госконтрактов на проведение рубок ухода, а их было уже пять, приходит только один заявитель - Казенное предприятие Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение». Естественно, и выигрывает в итоге только это предприятие. Дальше оно является посредником для продажи разрешений на проведение рубок ухода. Под видом которых дальше ведутся незаконные рубки.

В принципе, принять участие в аукционе могут и другие претенденты. Запретить им это никто не может. Утверждать не будем, были ли такие прецеденты, когда представители Управления лесного хозяйства просто говорят лесопромышленникам не приходить на аукцион. Мол, это не ваше дело. Но есть и второй вариант, когда с аукциона некоторых участников снимают по совершенно надуманным и формальным признакам. Например, не так поставленная запятая в заявке. Сами документы на участие в аукционах составляются таким образом, чтобы была возможность придраться по пустяку.

О доходах. На самом деле когда казенное предприятие получает право на эти лесосеки, это обходится ему в копейки. Мы делали расчеты по госконтрактам на рубку ухода на начало этого года. По-моему, стоимость кубометра древесины составляла тогда в среднем 40 руб. И это включая и дуб, и ясень. Цена первосортного дуба составляет $600. Конечно, это неофициальная цена и никто ее в таможенных декларациях не упоминает. Опять-таки по неофициальным данным, расходы на то, чтобы этот дуб заготовить, заплатить всем взятки и доставить к покупателю, к тому же китайскому скупщику, составляет от $100 до $200. В случае с рубками ухода перерубки доходят до 4 раз. Если сверх нормы вырубается еще 600 тыс. кубометров, можно представить себе масштабы доходности этого бизнеса.