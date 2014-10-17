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Строители космодрома Восточный до конца года покроют асфальтом 90% автодорог в Амурской области
Генподрядчик строительства космодрома Восточный до конца года намерен завершить все работы на железнодорожных путях. Как сообщает Дальспецстрой, об этом в ходе инспекторской проверки подрядчики доложили главе Роскосмоса Олегу Остапенко и директору Спецстроя РФ Александру Волосову, которые прибыли с инспекцией на объект.
"До конца года будут завершены все работы на железнодорожных путях, на данный момент уложено 26 км асфальтобетонного покрытия из 37 км, в том числе - более 18 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. К концу 2014 года 90% автодорог будет в асфальтобетонном покрытии", - говорится в сообщении.
В настоящее время подразделениями Спецстроя России развернуты строительно-монтажные работы на 13 объектах космодрома. Завершена первая очередь первого этапа работ по строительству автомобильных дорог.
С учетом межвахтового отдыха на объектах строительства трудятся 8,3 тыс. человек, 6,3 тыс. специалистов работают непосредственно на объекте, до конца года планируется дополнительно привлечь 1,7-1,8 тыс. сотрудников. С учетом увеличения численности персонала ведется монтаж самого крупного вахтового городка, в котором одновременно смогут проживать 2 тыс. человек.
Как сообщалось, координация работ по строительству космодрома Восточный передана от Роскосмоса напрямую правительству. Комиссия, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин, будет контролировать расходы на строительство космодрома и соблюдение графика работ.
В сентябре Рогозин заявил, что никакого обсуждения переноса первого пилотируемого пуска, который запланирован на 2018 год с Восточного, быть не может. Уже в следующем году по графику с нового космодрома должна быть запущена первая ракета-носитель среднего класса "Союз-2".
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