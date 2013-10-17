Льготы по НДПИ для трудно извлекаемых месторождений углеводородов Севера и Востока России будут продлены минимум до 2022 г., - сообщило АНИ со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра НОВАКА на 22-м Мировом энергетическом конгрессе в корейском городе Тэгу.

Как ожидается, благодаря таким мерам доля газа, добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличится до 11,4%, считает Минэнерго.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.