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Доля газа, добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличится до 11,4%
17 Октября 2013, 13:31 | Дальний Восток
Льготы по НДПИ для трудно извлекаемых месторождений углеводородов Севера и Востока России будут продлены минимум до 2022 г., - сообщило АНИ со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра НОВАКА на 22-м Мировом энергетическом конгрессе в корейском городе Тэгу.
Как ожидается, благодаря таким мерам доля газа, добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличится до 11,4%, считает Минэнерго.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: Надежда Воронцова
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