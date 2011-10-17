Землетрясение в Амурской области не повлияло на энергоснабжение потребителей ОАО «ФСК ЕЭС»

14 октября в 16.10 минут местного времени на территории Амурской области произошло землетрясение магнитудой свыше 6 баллов.

Стихийное бедствие не нанесло значимого ущерба объектам ОАО «ФСК ЕЭС», энергоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. В настоящее время оперативный персонал проводит дополнительное обследование состояния оборудования. Аварийно-восстановительные бригады и аварийный резерв, приведены в состояние повышенной готовности для оказания, в случае необходимости, помощи другим электросетевым компаниям, работающим в регионе.

Сразу после землетрясения ОАО «ФСК ЕЭС» ввело особый режим работы энергообъектов компании в Амурской области. Руководит работами оперативный штаб филиала компании Амурское ПМЭС, который находится в постоянном контакте с МЧС Амурской области, органами региональной власти и энергокомпаниями региона.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.