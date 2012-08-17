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Студия красоты и загара "Эпатаж" - лучший и доступный салон в Южном Бутово

17 Августа 2012, 13:28 | Дальний Восток

Несомненно, сегодня существует огромное число салонов красоты, похожих друг на друга. Однако, это верно только на первый, беглый взгляд. Как все автомобили имеют четыре колеса и руль. Но студия красоты и загара "Эпатаж" отличительна, и является, несомненно, "Mercedes" – практичным, приятным, но экономичным способом улучшить настроение и преобразиться.

Низкие цены, отличный сервис - "Эпатаж"!

K662.jpgОщущать себя привлекательной и непревзойденной, обладающей летящей походкой, пребывать в постоянно приподнятом настроении и улыбаться всем людям, идущим на встречу - это ли не главный залог успеха любой девушки? Одним из залогов постоянного пребывания в великолепном чувстве духа, без утраты блеска в глазах, является посещение студии красоты и загара "Эпатаж".

Стильный и уютный, оснащенный новейшим косметологическим оборудованием, салон красоты в Бутово является не просто местом, где можно поменять стрижку, преобразить фигуру, стать моложе и привлекательней, а удивительным «набором» явлений, приносящих удовольствие, расслабление и уверенность в своих силах и возможностях каждой девушке. И уже не нужно собирать деньги, долго упрашивать мужа или ждать зарплаты - поход в салон красоты уже не является дорогостоящим мероприятием.

Студия красоты и загара "Эпатаж" берет не VIP-ориентированностью, а вседоступностью и высоким классом обслуживания. Красивые интерьеры, великолепные убранства - естественное дополнение и продолжение концепции нашего салона, где доступно каждой отдых, расслабление и получение удовольствия. Для этого мы также подготовили специализированное косметологическое и маникюрное оборудование.

megumi_kagurazaka.jpg"Эпатаж" - это лучший парикмахер, SPA, солярий и маникюр в Бутово. Качественный сервис, вежливый и квалифицированный персонал, хорошее лечебное и косметологическое оборудование. Мы поможем вам получить удовольствие, ведь вы этого достойны - забудьте о проблемах и суете, когда ваше настроение нуждается в хорошей подпитке восстановленной привлекательной внешности.

Мы работаем каждый день, чтобы приносить всем удовольствие от простых рецептов природы и небольших требований моды. Аккуратные, хорошие мастера искренне заботятся о красоте и привлекательности клиентов, даря им дни, недели и месяцы обворожительной и сногсшибательной внешности.

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