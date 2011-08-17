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Новые строительные технологии без «бума»
По данным министерства строительства Хабаровского края, в 2011 году в регионе будут введены до 380 тыс. кв. м жилья, будет построена 1 тыс. квартир по программе социальной ипотеки, 220 квартир для молодых семей. Но львиная доля этих строек приходится на Хабаровск, намеревающийся сдать к концу года около 280 тыс. кв. м жилья. Остальные города и районы края пока не могут похвастать строительным бумом. Тем не менее объемы строительных работ растут.
О ситуации в строительной отрасли второго по величине города края - Комсомольска-на-Амуре, «ЗР» рассказал генеральный директор ЗАО «Дальметаллургстрой» Андрей СКОМОРОХОВ.
- Андрей Михайлович, с какими проблемами сталкиваются строители Комсомольска-на-Амуре?
- Есть вопросы по обеспечению стройматериалами. Собственного производства кирпича в Комсомольске-на-Амуре сейчас нет. Мы возим его из находящейся под Хабаровском Виноградовки и из села Синда, также удаленного от Комсомольска на несколько сотен километров. Часть отделочных стройматериалов вообще доставляется с запада страны. В Комсомольске остался только железобетонный завод, дающий профильную продукцию, широкий выбор арматуры и определенных сортов металлопроката, предоставляемый «Амурметаллом». Остальное везем из других территорий, что не лучшим образом влияет на себестоимость строительства.
- Как решаются в Комсомольске вопросы землеотведения?
- Насколько я знаю, сегодня в нашем городе получить землю под строительство объектов экономики можно без каких-либо проблем. То есть, существуют площадки, определенные под такого вида застройку. Выделены земли и под комплексную застройку жилья. Но есть проблема востребованности. Сейчас в Комсомольске проще и дешевле приобрести квартиру на вторичном рынке, и программы массового жилищного строительства с привлечением ипотечных займов банков не срабатывают. Поэтому земли есть, но строительства на них пока нет.
- Краевых проектантов все хвалят, но иногда в их адрес звучат упреки по поводу недостаточного применения современных материалов и технологий. Вы с этим сталкиваетесь?
- Я хочу сказать, что некоторое отставание в применении новых материалов и технологий наблюдается у нас не только при проектировании. Весь наш строительный комплекс немного пробуксовывает на этом направлении, и далеко не всегда в этом виноваты проектные организации. Нередко оказывается так, что новые материалы не производятся в Хабаровском крае, а их доставка из других регионов увеличивает время и цену строительства. Поэтому сами заказчики не стремятся к использованию новинок. Тут еще важен пример. Не зная отдачи, заказчики экономят, а когда видят, как ведут себя новые материалы у кого-то другого, как повышают надежность конструкция и их эксплуатационные характеристики, начинают требовать использование данных технологий в своем проекте. И компаниям, продвигающим по-настоящему эффективные инновационные материалы, чаще всего надо предпринять значительные усилия, чтобы продать первую партию.
Правда, должен отметить: наша компания в последнее время сталкивается с тем, что отношение к использованию современных достижений стройиндустрии меняется. В частности, все больше наших заказчиков требуют новые кровельные материалы. А недавно мы получили проект реконструкции кинотеатра «Комсомолец», в котором уже в полной мере учтены и доступные новые материалы, и современные технологии.
- Ваша компания является одним из подрядчиков на строительстве Амурского гидрометаллургического комбината. Какие работы вы там выполняете, и с какими сложностями столкнулись при реализации данного проекта?
- Мы делали фундаменты для зданий комбината. Сложность работы на этом объекте заключалась в том, что с началом строительства мы вошли в зиму. Укладка бетона в зимних условиях и была основной проблемой, с которой, впрочем, мы успешно справились, закончили фундамент и дали дорогу монтажникам. Сейчас там идет монтаж оборудования и каркаса зданий. Не за горами время торжественного пуска предприятия.
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