Дальневосточные железнодорожники ищут замену выпадающим грузам

На ДВЖД есть технологический резерв на погрузку леса и лесоматериалов

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") обладает технологическими резервами, позволяющие увеличить объемы погрузки нескольких видом груза, в том числе леса и лесоматериалов, сообщил начальник дороги Михаила ЗАИЧЕНКО в рамках дорожного технико-технологического совета.

Ранее сообщалось, что ДВЖД в январе-июне 2014 года погрузила 23,061 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе погрузка лесных грузов выросла на 16,6%, до 2,27 млн тонн.

Михаил Заиченко также отметил, что ДВЖД в настоящее время проводит активную работа по организации перевозок через пограничные переходы в Приморье - Гродеково - Суйфэньхэ (КНР) и Махалино - Хуньчунь (КНР).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов Федерации: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток