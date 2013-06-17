Экспорт электроэнергии в Китай уперся в нехватку мощности

Энергетики прогнозируют с 2018 года возможные ограничения по экспорту электроэнергии в Китай, связанные с нехваткой свободной электроэнергии и мощности в регионе. ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК, экспортер электроэнергии в КНР и Монголию) уже рассматривает варианты строительства нескольких ТЭЦ на Дальнем Востоке и Читинской области для расширения экспорта электроэнергии в Китай.

Заместитель гендиректора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН, выступая на энергетическом форуме АПЭФ во Владивостоке, отметил, что до 2025 года энергохолдинг выведет порядка 2 ГВт мощностей на Дальнем Востоке, при этом инвестиционная программа «РАО ЭС Востока» рассчитана в основном на их замещение.

«Поэтому возникают опасения, что с 2018 года в ОЭС (объединенная энергетическая система) Востока возникнут ограничения по экспорту электроэнергии в КНР, связанные с нехваткой свободной электроэнергии и мощности в регионе, это не позволит соблюсти ранее согласованный график поставки электроэнергии. Дополнительным фактором, ограничивающим дальнейшее развитие экспорта, является пропускная способность межгосударственных линий электропередачи, которые в настоящие момент не позволяют передавать более 1 000 МВт и 6 млрд кВт/ч в год. В случае принятия решения о дальнейшем развитии проекта по экспорту электроэнергии в КНР необходимым условием будет являться модернизация существующего оборудования и строительство новых генерирующих мощностей, а также развитие сопутствующей сетевой инфраструктуры, в том числе на территории ДФО», - сказал Алексей Каплун.

По словам гендиректора ВЭК Михаил ШАШМУРИНА, дальнейшее развитие сотрудничества с Китаем связано с реализацией уже комплексных проектов. Речь идет об освоении угольных ресурсов российских регионов Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири.

«Для реализации этих планов мы с Государственной электросетевой корпорацией Китая в марте этого года подписали соглашение о совместной разработке ТЭО расширения российско-китайского электроэнергетического сотрудничества. И договорились совместно рассмотреть возможности для организации экспорта с мощностью порядка 40-50 ГВт, для чего будем строить новые электростанции на российской территории и объединять энергосистемы РФ и КНР уже межгосударственными линиями электропередачи постоянного тока сверхвысокого и ультравысокого напряжения. При этом экспортный потенциал увеличится до 250-300 млрд кВт/ч в год, если все будет реализовано, как мы задумали», - пояснил глава ВЭК.

В качестве первоочередного проекта ВЭК рассматривает строительство на территории Амурской области угольной электростанции на борту Ерковецкого буроугольного месторождения мощностью от 5 до 8 тыс. МВт. «Тогда мы сможем поставлять из этого региона порядка 30-48 млрд кВт/ч в год. Проект предполагается реализовать на принципах проектного финансирования и государственно-частного партнерства с привлечением финансирования и от государственных, и от частных финансовых институтов», - сказал Михаил Шашмурин.

ВЭК также договорилась с китайскими партнерами рассмотреть варианты строительства угольных электростанций на территории Восточной Сибири и Забайкалья. «Как варианты - использование Харанорского, Татауровского и Олонь-Шибирского угольных месторождений. Общая мощность станций, которые можно будет построить на борту этих месторождений, порядка 7-8 тыс. МВт. В том числе проект Олонь-Шибирской ТЭЦ - 3,6 тыс. МВт, Харанорской ТЭЦ - 2,4 тыс. МВт, Татаурской ТЭЦ - 1,2 тыс. МВт. Также в дальнейшем предполагается использовать для выдачи мощности в Китай линию постоянного тока напряжением плюс-минус 800 кВт», - сказал Михаил Шашмурин.

По его словам, в настоящее время мощности системы по экспорту электроэнергии в Китай позволяют поставлять до 6-7 млрд кВт/ч. в год. «Но фактически сейчас поставки осуществляются исходя из потребностей китайской стороны и возможности российской энергосистемы с учетом конъюнктуры рынка», - отметил глава ВЭК. 

Досье «ДК»

ОАО «Восточная энергетическая компания» (100%-ная «дочка» ОАО «Интер РАО ЕЭС») было создано специально для поставок в Китай. Для экспорта в Китай компания закупает сверхплановую, невостребованную на внутреннем рынке РФ электроэнергию. Поставки электроэнергии в КНР ВЭК осуществляет в рамках 25-летнего контракта, который компания подписала с Государственной электросетевой корпорацией Китая в феврале 2012 года.

Олег КЛИМЕНКО. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.