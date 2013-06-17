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Экспорт электроэнергии в Китай уперся в нехватку мощности

17 Июня 2013, 19:13 | Дальний Восток

Энергетики прогнозируют с 2018 года возможные ограничения по экспорту электроэнергии в Китай, связанные с нехваткой свободной электроэнергии и мощности в регионе. ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК, экспортер электроэнергии в КНР и Монголию) уже рассматривает варианты строительства нескольких ТЭЦ на Дальнем Востоке и Читинской области для расширения экспорта электроэнергии в Китай.

Заместитель гендиректора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН, выступая на энергетическом форуме АПЭФ во Владивостоке, отметил, что до 2025 года энергохолдинг выведет порядка 2 ГВт мощностей на Дальнем Востоке, при этом инвестиционная программа «РАО ЭС Востока» рассчитана в основном на их замещение.

«Поэтому возникают опасения, что с 2018 года в ОЭС (объединенная энергетическая система) Востока возникнут ограничения по экспорту электроэнергии в КНР, связанные с нехваткой свободной электроэнергии и мощности в регионе, это не позволит соблюсти ранее согласованный график поставки электроэнергии. Дополнительным фактором, ограничивающим дальнейшее развитие экспорта, является пропускная способность межгосударственных линий электропередачи, которые в настоящие момент не позволяют передавать более 1 000 МВт и 6 млрд кВт/ч в год. В случае принятия решения о дальнейшем развитии проекта по экспорту электроэнергии в КНР необходимым условием будет являться модернизация существующего оборудования и строительство новых генерирующих мощностей, а также развитие сопутствующей сетевой инфраструктуры, в том числе на территории ДФО», - сказал Алексей Каплун.

По словам гендиректора ВЭК Михаил ШАШМУРИНА, дальнейшее развитие сотрудничества с Китаем связано с реализацией уже комплексных проектов. Речь идет об освоении угольных ресурсов российских регионов Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири.

«Для реализации этих планов мы с Государственной электросетевой корпорацией Китая в марте этого года подписали соглашение о совместной разработке ТЭО расширения российско-китайского электроэнергетического сотрудничества. И договорились совместно рассмотреть возможности для организации экспорта с мощностью порядка 40-50 ГВт, для чего будем строить новые электростанции на российской территории и объединять энергосистемы РФ и КНР уже межгосударственными линиями электропередачи постоянного тока сверхвысокого и ультравысокого напряжения. При этом экспортный потенциал увеличится до 250-300 млрд кВт/ч в год, если все будет реализовано, как мы задумали», - пояснил глава ВЭК.

В качестве первоочередного проекта ВЭК рассматривает строительство на территории Амурской области угольной электростанции на борту Ерковецкого буроугольного месторождения мощностью от 5 до 8 тыс. МВт. «Тогда мы сможем поставлять из этого региона порядка 30-48 млрд кВт/ч в год. Проект предполагается реализовать на принципах проектного финансирования и государственно-частного партнерства с привлечением финансирования и от государственных, и от частных финансовых институтов», - сказал Михаил Шашмурин.

ВЭК также договорилась с китайскими партнерами рассмотреть варианты строительства угольных электростанций на территории Восточной Сибири и Забайкалья. «Как варианты - использование Харанорского, Татауровского и Олонь-Шибирского угольных месторождений. Общая мощность станций, которые можно будет построить на борту этих месторождений, порядка 7-8 тыс. МВт. В том числе проект Олонь-Шибирской ТЭЦ - 3,6 тыс. МВт, Харанорской ТЭЦ - 2,4 тыс. МВт, Татаурской ТЭЦ - 1,2 тыс. МВт. Также в дальнейшем предполагается использовать для выдачи мощности в Китай линию постоянного тока напряжением плюс-минус 800 кВт», - сказал Михаил Шашмурин.

По его словам, в настоящее время мощности системы по экспорту электроэнергии в Китай позволяют поставлять до 6-7 млрд кВт/ч. в год. «Но фактически сейчас поставки осуществляются исходя из потребностей китайской стороны и возможности российской энергосистемы с учетом конъюнктуры рынка», - отметил глава ВЭК. 

Досье «ДК»

ОАО «Восточная энергетическая компания» (100%-ная «дочка» ОАО «Интер РАО ЕЭС») было создано специально для поставок в Китай. Для экспорта в Китай компания закупает сверхплановую, невостребованную на внутреннем рынке РФ электроэнергию. Поставки электроэнергии в КНР ВЭК осуществляет в рамках 25-летнего контракта, который компания подписала с Государственной электросетевой корпорацией Китая в феврале 2012 года.

Олег КЛИМЕНКО. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: строительство  ресурсы  РАО ЭС Востока  экспорт  энергетика  тэц  уголь  инвестиции  китай  электроэнергия 



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Комментарии

  • Псевдоним12:23, 18.06.2013#

    Нормальных слов нет, , , , только идиоматический словарь. . . . . весь, целиком. . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним12:39, 18.06.2013#

    т. е им можно брать сколько надо по обычное цене в 0. 5р за киловать, типо лучше им отдать, чем они будет пропадать в ДВ. уроды, козлы, и дибилы. . .

  • Eugin 12:47, 18.06.2013#

    А китайцы им сказали мы будем брать по 50 копеек, сделайте больше идите на йух(дороже не возьмем), также и с газом и тд. Плохо что мы не можем посидеть без электричества неделю это бы сделало этим гадам огромные убытки.

  • xrarx12:41, 18.06.2013#

    Лучше бы озвучили цену по которой в китай электроэнергия идет, что-то мне подсказывает намного дешевле чем у нас тариф для населения.

  • Псевдоним13:39, 18.06.2013#

    Как ни печально, но это вполне естественно. Основное назначение наших электростанций - это обеспечение нашего населения энергией. Но потребление энергии у нас на дальнем востоке не очень высокое. Проектная мощность станций существенно выше, нежели нужды всего ДВ. Вот остатки и сливают китайцам. А ценник естественно ниже. Чтобы хоть какую-то копейку с этого поиметь, нежели впустую тратить энергию и вращать генераторы. И китайцы это понимают, поэтому много не дают.

  • xrarx13:41, 18.06.2013#

    Тпк ведь они дополнительные ТЭЦ собираются строить, за наши с вами денежки - в тариф все включено. По уму если энергопотребление низкое и мощных потребителей не предвидиться то и новых тэц не надо.

  • Псевдоним212:48, 18.06.2013#

    У меня в доме не хватает энергии 160 вместо 220. Твари дайте мне эту невостребованную и сверхплановую электроэнергию. А местную электросеть пересажать всех этих ублюдков лет на 20 в тюрьму чтоб хоть как то отработать наворованное!!! Там работают одни мрази, кто связывался с ними подтвердят!

  • Псевдоним13:32, 18.06.2013#

    Хочешь энергию? Да не вопрос. Забирай! Только так сказать "самовывозом". Т. е. сам строй за свой счет линию передачи (включая необходимые для передачи на такие расстояния трансформаторы) до своего дома. И будет тебе 220. Тебе даже скорее всего по китайской цене 50 копеек будут "отгружать". Но если вдруг захочешь взять "оптом" (скажем несколько мегаватт в час), то вполне возможно линию и трансформаторы бонусом дадут. Как-то так. . .

  • xrarx15:32, 18.06.2013#

    Не надо демагогии, по нормам электричество должно подаваться потребителю 220В +5%/-10%

  • Ольга12:50, 18.06.2013#

    Сталина-батюшки на них нет, тварей поганых.

  • Псевдоним12:50, 18.06.2013#

    Вот почему нам с 1 июля опять повышают тарифы на э/энергию на 12%, Путин сказал не более чем на 6%. Им нужны деньги на строительство и модернизацию новых генерирующих мощностей! Опять за наш счёт. Гнать эту региональную энергетическую комиссию, все они куплены.

  • Cardinal12:51, 18.06.2013#

    Вот для чего вводят соцнорму ! отобрать электричество у пенсионеров и продавать им по 2, 5 руб а китайцам по 50 коп. Это называется =ГЕНОЦИД

  • Псевдоним12:55, 18.06.2013#

    "в Китай линию постоянного тока напряжением плюс-минус 800 кВт" Напряжение в киловатах, это как цена в попугаях. Вы в школе интересно как учились? Писатели. . .

  • ВАШ12:58, 18.06.2013#

    Обоснование найдено, теперь к государству за деньгами ринутся и еще три шкуры со своего населения драть будут, чтобы китайцам поболее торгануть

  • бывшая15:33, 18.06.2013#

    ДА, свежо в памяти как ноздря городу ленинградную блокаду организовал в 1996. Как-то электричествуа ему не хватало. А теперь говорите излишки?

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