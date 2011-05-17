Удаленным сотрудникам сложнее строить карьеру

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил выяснить, как удалённая работа сказывается на результатах труда и имеют ли такие сотрудники шансы на продвижение по службе.

Как показало исследование, сотрудники, работающие на дому, имеются в штате 37% российских компаний. При этом категория удалённых работников формируется по двум основным причинам: это выгодно компании либо удобно (необходимо) самим сотрудникам.

Так, в ряде организаций на удалённом доступе находятся веб-разработчики, дизайнеры, программисты, копирайтеры и прочие сотрудники, проводящие практически всё рабочее время за компьютером и не нуждающиеся в личном общении с коллегами или заказчиками. Нанимая таких сотрудников, организация оптимизирует расходы на персонал. Но есть и работники, вынужденные находиться вне офиса по другим причинам, – это сотрудники, восстанавливающиеся после болезни, беременные женщины.

По утверждению 6% работодателей (8% среди нанимающих удалённых сотрудников и 5% среди тех, кто отказывается от их услуг) родные стены позволяют таким специалистам работать лучше их офисных коллег, поскольку «их никто не отвлекает».

Однако, по мнению подавляющего большинства работодателей (72%), как бы хорошо ни работали удалённые сотрудники, их шансы продвинуться по службе невелики. Основная причина – в том, что такие работники «не общаются в коллективе, о них мало что известно».

Стоит отметить, что за последние три года число организаций, привлекающих к рабочему процессу удалённых специалистов, практически не изменилось (36% в 2008 г., 37% - в 2011 г.).