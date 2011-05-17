www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Удаленным сотрудникам сложнее строить карьеру

17 Мая 2011, 11:03 | Дальний Восток

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил выяснить, как удалённая работа сказывается на результатах труда и имеют ли такие сотрудники шансы на продвижение по службе.

Как показало исследование, сотрудники, работающие на дому, имеются в штате 37% российских компаний. При этом категория удалённых работников формируется по двум основным причинам: это выгодно компании либо удобно (необходимо) самим сотрудникам.

Так, в ряде организаций на удалённом доступе находятся веб-разработчики, дизайнеры, программисты, копирайтеры и прочие сотрудники, проводящие практически всё рабочее время за компьютером и не нуждающиеся в личном общении с коллегами или заказчиками. Нанимая таких сотрудников, организация оптимизирует расходы на персонал. Но есть и работники, вынужденные находиться вне офиса по другим причинам, – это сотрудники, восстанавливающиеся после болезни, беременные женщины.

По утверждению 6% работодателей (8% среди нанимающих удалённых сотрудников и 5% среди тех, кто отказывается от их услуг) родные стены позволяют таким специалистам работать лучше их офисных коллег, поскольку «их никто не отвлекает».

Однако, по мнению подавляющего большинства работодателей (72%), как бы хорошо ни работали удалённые сотрудники, их шансы продвинуться по службе невелики. Основная причина – в том, что такие работники «не общаются в коллективе, о них мало что известно».

Стоит отметить, что за последние три года число организаций, привлекающих к рабочему процессу удалённых специалистов, практически не изменилось (36% в 2008 г., 37% - в 2011 г.).

Автор: Superjob.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru