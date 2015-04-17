www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Миклушевский: Вопрос о необходимости проверить работу "Нацрыбресурса" в Приморье назрел давно

17 Апреля 2015, 18:53 | Дальний Восток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал предложение коллеги – Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина – провести проверку деятельности ФГУП «Нацрыбресурс». Данная тема была затронута в ходе совместного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России и Министерства России по развитию Дальнего Востока вчера, 16 апреля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Губернатор Камчатки подчеркнул, что политика действующего руководства «Нацрыбресурсов» в крае ставит под угрозу экономическую стабильность местных рыбопромышленников. В качестве примера привел необоснованно установленные компанией тарифы на погрузо-разгрузочные работы для рыбопромышленников размером 140 рублей за тонну рыбных грузов. Было отмечено, что эта сумма является неподъемной для предприятий края и ставит под вопрос их дальнейшее существование.

В ходе заседания Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил организовать проверку деятельности «Нацрыбресурса» как в порту Петропавловска-Камчатского, так и в других прибрежных субъектах страны.

На заседании была отмечена необходимость разработки комплексного подхода к решению проблемы, в том числе с привлечением представителей других прибрежных субъектов страны. Владимир Миклушевский полностью поддержал данное предложение.

У Администрации Приморья также имеется ряд претензий к учреждению. Об обострении ситуации, связанной с арендой «Нацрыбресурсом» приморских причалов, глава края докладывал Президенту России еще в прошлом году.

С обращением о попытке «Нацрыбресурсов» дестабилизировать ситуацию с использованием портами Дальнего Востока государственных причалов, подведомственных учреждению, к Владимиру Миклушевскому обратились летом 2014 года портовики региона.

«Планировалось передать государственное имущество в пользование не существующим предприятиям рыбохозяйственного и портового комплекса, а некой посреднической структуре с признаками явных коррупционных схем», – значилось в коллективной петиции.

Портовики подчеркнули, что благодаря вмешательству Губернатора удалось добиться частичного разрешения проблемы. Президент дал поручение расторгнуть неправомерный договор с посредником и передать находящееся в ведении «Нацрыбресурсов» имущество в долгосрочную аренду отечественных предприятий рыбохозяйственного комплекса. Однако, по их словам, первое поручение было выполнено, второе – нет.

«Все предложения ФГУП «Нацрыбресурс» свелись к банальному требованию в адрес портов платить за причалы в разы большие средства, нежели это установлено сейчас независимыми оценками арендных ставок», – заявили портовики.

Краевая Администрация, в свою очередь, направила в Росрыболовство ряд предложений, реализация которых позволила бы разрешить противоречие между ФГУП «Нацрыбресурсы» и хозяйствующими субъектами Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: миклушевский  нацрыбресурс  губернатор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru