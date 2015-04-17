Миклушевский: Вопрос о необходимости проверить работу "Нацрыбресурса" в Приморье назрел давно

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал предложение коллеги – Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина – провести проверку деятельности ФГУП «Нацрыбресурс». Данная тема была затронута в ходе совместного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России и Министерства России по развитию Дальнего Востока вчера, 16 апреля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Губернатор Камчатки подчеркнул, что политика действующего руководства «Нацрыбресурсов» в крае ставит под угрозу экономическую стабильность местных рыбопромышленников. В качестве примера привел необоснованно установленные компанией тарифы на погрузо-разгрузочные работы для рыбопромышленников размером 140 рублей за тонну рыбных грузов. Было отмечено, что эта сумма является неподъемной для предприятий края и ставит под вопрос их дальнейшее существование.

В ходе заседания Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил организовать проверку деятельности «Нацрыбресурса» как в порту Петропавловска-Камчатского, так и в других прибрежных субъектах страны.

На заседании была отмечена необходимость разработки комплексного подхода к решению проблемы, в том числе с привлечением представителей других прибрежных субъектов страны. Владимир Миклушевский полностью поддержал данное предложение.

У Администрации Приморья также имеется ряд претензий к учреждению. Об обострении ситуации, связанной с арендой «Нацрыбресурсом» приморских причалов, глава края докладывал Президенту России еще в прошлом году.

С обращением о попытке «Нацрыбресурсов» дестабилизировать ситуацию с использованием портами Дальнего Востока государственных причалов, подведомственных учреждению, к Владимиру Миклушевскому обратились летом 2014 года портовики региона.

«Планировалось передать государственное имущество в пользование не существующим предприятиям рыбохозяйственного и портового комплекса, а некой посреднической структуре с признаками явных коррупционных схем», – значилось в коллективной петиции.

Портовики подчеркнули, что благодаря вмешательству Губернатора удалось добиться частичного разрешения проблемы. Президент дал поручение расторгнуть неправомерный договор с посредником и передать находящееся в ведении «Нацрыбресурсов» имущество в долгосрочную аренду отечественных предприятий рыбохозяйственного комплекса. Однако, по их словам, первое поручение было выполнено, второе – нет.

«Все предложения ФГУП «Нацрыбресурс» свелись к банальному требованию в адрес портов платить за причалы в разы большие средства, нежели это установлено сейчас независимыми оценками арендных ставок», – заявили портовики.

Краевая Администрация, в свою очередь, направила в Росрыболовство ряд предложений, реализация которых позволила бы разрешить противоречие между ФГУП «Нацрыбресурсы» и хозяйствующими субъектами Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.