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"Дальневосточные гектары" начнут массово раздавать уже этой осенью
Продажа и передача этой земли иностранным гражданам будет ограничена
До конца апреля Минвостокразвития разработает модельный закон субъекта Российской Федерации в ДФО по выделению земель в безвозмездное пользование широкому кругу населения. Планируется, что на его основе уже в июле будут приняты региональные законы по выделению так называемого "дальневосточного гектара".
Проект "дальневосточного" гектара предполагает, что любой гражданин России может получить в пользование, а затем в собственность земельный участок. Для получения земли он должен заявить цели её использования, а затем осваивать в течение 5 лет по указанному назначению.
Все территории смогут начать реализацию проекта по безвозмездному выделению земель уже осенью, когда будет запущено специальное программное обеспечение Россреестра.
Амурская область стала первым регионом, который приступил к выделению земель в безвозмездное пользование широкому кругу населения.
"Интерес к "дальневосточным гектарам" большой. Сейчас уже выданы первые 35 сертификатов в Амурской области. Предполагается, что основными получателями станут граждане, как проживающие в регионах Дальнего Востока, так и решившие переехать в них на постоянное место жительства. Сейчас мы рассматриваем вопросы их поддержки со стороны государства", – сказал в Благовещенске на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросу предоставления земельных участков на территории ДФО замминистра по развитию Дальнего Востока, руководитель межведомственной рабочей группы Сергей КАЧАЕВ.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ уточнил, что выделение земель дальневосточникам не рассматривает как панацею в решении вопроса развития ДФО.
"Никакой одной меры, которая бы что-то изменила, не существует, это должен быть комплекс мер", - сказал зампред.
В этот же день Юрий Трутнев вручил первые сертификаты на землю шести жителям Завитинского района Амурской области.
Предельная норма при выделении земель в безвозмездное пользование в Амурской области определена площадью в 2,5 гектара, а для коллективно-фермерского хозяйства - 20 гектаров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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