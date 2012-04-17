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Металлурги Дальнего Востока увеличили закупочные цены на металлолом для Приморья
Противостояние между металлургами и поставщиками железного лома продолжается. На сей раз поводом для серьезных разногласий стало постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1148, вступившее в силу 13 февраля текущего года.
В соответствии с текстом этого постановления закрыты для экспорта металлолома практически все таможенные морские и сухопутные погранпереходы на Дальнем Востоке. Единственным в регионе пунктом, уполномоченным на пропуск российского сырья за рубеж, стал Магаданский морской порт. Однако и это крайне невыгодно для грузоотправителей. Зимой порт замерзает, следовательно, с ноября по май включительно возить грузы будет затруднительно. Поставщики металлолома в ответ развернули активную «кулуарную» работу. Они пишут обращения в адрес президента и правительственных структур с просьбой отменить данное решение. В противном случае предрекают обвал рынка, потерю рабочих мест для тысяч дальневосточников, снижение финансовых поступлений от налогов и пошлин и, как следствие, ущерб для государства на миллионы долларов.
Дальневосточных металлургов обвиняют в лоббировании правительственного решения.
- Действительно, руководство завода многие годы настойчиво добивалось ограничительных мер на вывоз лома черных металлов ,- комментирует ситуацию технический директор ОАО «Амурметалл» Валерий БЕЛЬСКИЙ. Таможенные ограничения на вывоз лома черных металлов - это необходимые защитные меры. Так поступают те страны, которые заботятся о собственных стратегических интересах.
Проблема с вывозом металлолома из России развивается с 1997 года, когда на это сырье были отменены таможенные пошлины. Не секрет, что российский металлофонд за счет массового экспорта существенно сократился. За сохранение сырья для отечественного производства ратовал не только «Амурметалл», но и все крупнейшие металлургические комбинаты России. Понимая, что экспорт лома наносит мощный удар по интересам отрасли и экономики региона в целом, краевые власти неоднократно пытались добиться ограничений экспорта лома, направляя в федеральные ведомства официальные обращения.
На Дальнем Востоке сложилась особенно острая ситуация, поскольку здесь сосредоточены незначительные ресурсы лома и близко расположен емкий экспортный рынок Юго-Восточной Азии. Ежегодно через таможенные пункты в Японию, Китай и Южную Корею вывозилось более миллиона тонн сырья. По сути дела весь лом, заготовленный на территории Амурской области и Хабаровского края, уходил за границу. «Амурметалл» же вынужден был значительную часть металлолома завозить из Восточной и Западной Сибири, что приводило к росту себестоимости продукции из-за высокой транспортной составляющей.
Надеемся, что принятые меры помогут повернуть существенную часть экспорта лома на внутренний рынок. От решения, принятого правительством страны, сегодня напрямую зависят перспективы новой волны экономического и промышленного подъема не только «Амурметалла», но и всей отрасли. Стратегией развития металлургической промышленности РФ до 2015 года предусмотрено постепенное снижение экспорта лома черных металлов. Однако металлургам жизненно важно уже сейчас ограничить безудержный отток стратегического сырья за рубеж. Предоставление приоритетов при закупках металлолома российским предприятиям будет способствовать росту производства.
- Информация в СМИ о негативных последствиях определения мест убытия металлолома в Дальневосточном федеральном округе сильно преувеличена, можно даже сказать, искажена, - уверен коммерческий директор ОАО «Амурметалл» Дмитрий ПОГОРОВ. - После вступления в силу с 13 февраля 2012 года постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1148 стал возможен и экономически целесообразен диалог с компаниями, поставляющими металлолом на экспорт.
С целью привлечения к долгосрочному сотрудничеству по обеспечению «Амурметалла» основным сырьем экспортерам металлолома были разосланы соответствующие приглашения. Представители потенциальных поставщиков, откликнувшихся на наши приглашения, посетили завод, смогли на месте ознакомиться с технологией работы предприятия и условиями приемки лома, а также обсудить варианты совместного сотрудничества. Вопреки опасениям экспортеров металлолома «Амурметалл» не только не снизил закупочные цены, но и в период февраля-марта увеличил их для Приморского края.
В результате предпринятых действий заключены долгосрочные договоры с рядом компаний, ранее поставлявших металлолом на экспорт. Общий объем металлолома, отгруженного этими компаниями в адрес завода в марте 2012 года, составил 26 тыс. тонн, или 31% от общего объема отгрузки в адрес завода. В апреле объем лома, отгруженного «экспортерами», превысит 30 тыс. тонн.
Уверен, что не стоит тратить время и силы на формирование негативного общественного мнения. «Амурметаллу» сегодня по силам приобрести и переработать весь металлолом, который экспортируется через дальневосточные порты. Закупочные цены на лом завод формирует исходя из экспортных альтернатив, что никак не ухудшает положение ломозаготовителей.
С декабря 2009 года завод находится в собственности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Поддержка Внешэкономбанка позволяет безоговорочно выполнять принятые на себя обязательства по оплате приобретаемой продукции.
ОАО «Амурметалл» готов работать со всеми компаниями, решившими развернуть экспортный лом на завод. Мы приглашаем всех к диалогу и плодотворному долгосрочному сотрудничеству.
Иван КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
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