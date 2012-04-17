«Акцент» стал единственным на Дальнем Востоке АТЦ Panasonic

Компания «Акцент» стала единственным официальным авторизованным техническим центром (АТЦ) по телефонным станциям Panasonic на Дальнем Востоке (ближайший находился в Иркутске).

Присвоение статуса АТЦ является подтверждением высокого уровня специалистов, работающих в компании, и показателем высоких продаж на рынке систем телефонии - за 2011 год порядка 80% всех официальных установок цифровых АТС Panasonic произведено в Приморском крае именно специалистами «Акцента».

Panasonic настоятельно рекомендует пользоваться услугами только авторизованных установщиков и приобретать АТС в компаниях, имеющих статус технического центра.

«Золотой Рог».