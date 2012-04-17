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«Акцент» стал единственным на Дальнем Востоке АТЦ Panasonic
17 Апреля 2012, 17:57 | Дальний Восток
Компания «Акцент» стала единственным официальным авторизованным техническим центром (АТЦ) по телефонным станциям Panasonic на Дальнем Востоке (ближайший находился в Иркутске).
Присвоение статуса АТЦ является подтверждением высокого уровня специалистов, работающих в компании, и показателем высоких продаж на рынке систем телефонии - за 2011 год порядка 80% всех официальных установок цифровых АТС Panasonic произведено в Приморском крае именно специалистами «Акцента».
Panasonic настоятельно рекомендует пользоваться услугами только авторизованных установщиков и приобретать АТС в компаниях, имеющих статус технического центра.
«Золотой Рог».
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