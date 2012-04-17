Рыбаки Дальнего Востока уже освоили более 80% ОДУ минтая

9 апреля официально завершился в Дальневосточном бассейне весенне-зимний сезон охотоморской минтаевой путины, стартовавший 1 января.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), объем добычи минтая по всем районам промысла бассейна составил 858,6 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2011 года сокращение составило 1,9% или 16,8 тыс. тонн (2011 г. – 875,4 тыс. тонн, 2010 г. - 910,13 тыс. тонн).

Динамика добычи по районам промысла была разноплановая. Вылов в Западно-Беринговоморской зоне вырос на 91% – с 1,93 тыс. тонн в 2011 г. до 3,7 тыс. тонн. Объем добычи в Петропавловско-Командорской подзоне вырос на 12,4%. Значительно вырос вылов минтая на Курилах – на 141%. А вот в Карагинской подзоне улов снизился до 835,43 тыс. тонн). Освоение ОДУ по всему Охотскому морю по итогам путины зимы и весны 2012-го, как рыбаки называют, сезон «А», составило 79,9% (для сравнения в 2011 г. – 89,4% при вылове 523 тыс. тонн). Выход икры минтая по Дальневосточному бассейну оказался чуть выше прошлогоднего – всего произведено 28755,1 т. А вот по производству филе минтая, рыбной муки, рыбного фарша налицо снижение.

Напомним, что общий ОДУ по минтаю на 2012 год установлен в размере 1749,4 тыс. тонн. Это на 2,4% или 41,8 тыс. тонн больше, чем было установлено на 2011 год (1707,6 тыс. тонн).

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».