Обновление следует

Автомобильный рынок Дальнего Востока постепенно выходит из комы. Полные отчеты автодилеров по итогам 2010 года еще не опубликованы, но на основе уже имеющихся данных можно говорить о преодолении кризиса, потрясшего региональный авторынок в 2009 году. О полном его завершении речь пока не идет, правильнее говорить лишь о прохождении нижней мертвой точки, или «дна», после которого начинается подъем.

Дальневосточники уже привыкли к тому, что местный автомобильный рынок давно и прочно обжит японскими иномарками. В Интернете до некоторых пор даже бродил очаровательный по своей глупости слоган: «Владивосток – родина японских автомобилей». Тем большее удивление способен вызвать тот факт, что из девяти ведущих японских автомобильных концернов только четыре имеют в крае своих дилеров разной степени официальности. Это Toyota, Nissan, Mitsubishi и Suzuki.

У оставшихся без присмотра Mazda, Honda, Subaru, Daihatsu и примкнувшей к ним Isuzu серьезных попечителей нет, хотя, что касается последней, то тут бабушка надвое сказала. Если вспомнить, как с грохотом зашедшая в регион компания «Соллерс» обещала наладить здесь сборку японских грузовичков этой марки, то вроде бы дилер есть. Но что-то там со сборкой не заладилось, и автосалон новых Isuzu во Владивостоке так и не появился. Впрочем, легковых автомобилей под этим брендом компания давно не выпускает, поэтому оставим ее в покое, ведь речь сегодня идет именно о машинах для личного, а не коммерческого использования.

Помимо японских автопроизводителей в мире существует немало других компаний, делающих автомобили. После повышения пошлин во Владивостоке появились дилеры Ford, Renault, Mercedes, SsangYong, ну а отечественные ВАЗ и ГАЗ, если говорить о машинах с левым рулем, были здесь всегда. И, хотя за кадром еще осталось немало всяких «Пежо», «Крайслеров» и «Ситроенов», можно сказать, что на позиции правого руля развернулось мощное наступление. О его результатах сегодня легко можно судить хотя бы по тому, что на улицах Владивостока – одного из самых крепких праворульных орешков России, появляется все больше иномарок немецкого, корейского и американского происхождения. Встречаются и отечественные новинки, о которых и скажем в первую очередь.

Российская «классика»

ОАО «Дальлада», официальный дилер Волжского автозавода в Приморье, имеет в своем арсенале две новые модели: Lada Kalina и Lada Priora. Новых по российским меркам, конечно, так как конструкция самих автомобилей разрабатывалась инженерами ВАЗа еще в 90-х. Что, впрочем, не помешало Владимиру ПУТИНУ прокатиться на Lada Kalina Sport по федеральной трассе от Хабаровска до Читы.

– Эти машины не очень востребованы среди наших клиентов, – признает зам. генерального директора компании «Дальлада» Юрий ТКАЧУК, – гораздо большей популярностью пользуются «Нивы» и «классика». Спрос на них подогрела программа утилизации. С начала ее действия в марте 2010 г. интерес к этой программе проявили тысячи приморцев. А всего в ее рамках мы продали более 300 машин. Наибольшей востребованностью отличилась «семерка» – ВАЗ-2107. При цене около 180 тыс. рублей ее охотно берут со скидкой в 50 тысяч по сертификату. Спросом пользуется и «Нива» – на нее даже возникла небольшая очередь, когда цена упала до 305 тыс. руб. за самую простую короткобазную модификацию. Завод в Тольятти не успевал обеспечить всех дилеров товаром, и некоторым покупателям приходилось ждать своих машин.

По словам дилеров «Лада», утилизация здорово помогла поднять продажи российских автомобилей на Дальнем Востоке. За 10 месяцев прошлого года реализовано более 700 машин, чего в прежние годы достичь было невозможно. «Дальлада» даже открыла филиал в Арсеньеве, который за короткое время сумел продать 120 автомобилей. Понятное дело, что в приморской глубинке наибольшим спросом пользовались все те же «Нивы» и «классика».

Заграница нам поможет

Из наиболее близких по философии к популярной отечественной «Ниве» машин нужно отметить конечно же Suzuki Jimny. Эти два внедорожника, российский и японский, автомобильные журналисты нередко «сталкивают лбами» на различных тест-драйвах. Новые Suzuki с левым рулем появились во Владивостоке с весны 2009 года. Официальным дилером марки стал Технохолдинг SUMATORI. Сегодня в шоуруме компании представлены несколько моделей от Suzuki. Это сам Jimny, а также его «старший брат» Suzuki Grand Vitara, более известный дальневосточникам под своим японским именем Escudo, и две легковушки – городской малыш SX4 и полноразмерный седан Suzuki Kizashi.

Jimny, конечно, по цене весьма отличается от «Нивы». Самая простая комплектация стоит 683 тыс. рублей – разница с отечественной машиной более чем в два раза. Но, с другой стороны, примерно так же различаются и потребительские качества. У Jimny более мощный и современный двигатель, выше надежность отдельных узлов и агрегатов, есть автоматическая коробка передач. Да, и внедорожный имидж модели нисколько не уступает заслуженной славе «Нивы». Поэтому в «Сумотори» говорят о хороших продажах этих машин.

«Кроме Jimny высокие продажи отмечаются у моделей Grand Vitara и SX4, – говорит начальник отдела продаж дилерского центра SUZUKI Андрей КОВАЛЬ. – Пятидверная Grand Vitara с двигателем объемом 2,4 литра в стоит 1 млн 133 тыс. руб., а 1600-кубовый седан SX4 – 688 тыс. руб.».

Как сообщают в SUMOTORI, в модельном ряду SX4 лучшим спросом пользуется хэтчбек, который комплектуется системой 4WD. Цены на полноприводные SX4 начинаются от 813 тыс. руб., но, по мнению голосующих рублем покупателей, в наших условиях полный привод стоит того, чтобы отдать за нее дополнительные деньги.

Наличие полного привода на легковых автомобилях можно назвать отличительной чертой именно японского автопрома, хотя на европейский рынок идет далеко не весь ассортимент, предлагаемый для внутреннего японского рынка. Здесь примером может служить ситуация не только с Suzuki SX4, но и с другими производителями, к примеру, Mitsubishi.

Официальный дилер MMC в Приморье – компания «Пасифик-Авто» с 2009 года предлагает во Владивостоке несколько моделей этого японского концерна. Хит продаж, конечно, полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, давно и прочно завоевавший сердца дальневосточников еще в своем праворульном варианте. Pajero Sport, который на внутреннем японском рынке был известен как Mitsubishi Challenger. Пикап L200, также имеющий в Японии другое имя – Strada. Кроссоверы Outlander и ASX. По словам менеджера «Пасифик-Авто» Анастасии ВДОВЫКО, повышенный интерес к этим машинам проявляют не только частники, но и корпоративные клиенты вроде МТС или строителей саммита, которые закупили для своих нужд пикапы L200.

Есть в продаже у «Пасифик-Авто» и знаменитый раллийный автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution X и его «гражданский» собрат Lancer. Но эти машины гораздо менее востребованы у избалованной «Зеленым углом» приморской аудитории. К примеру, минивэн Mitsubishi Grandis в европейском исполнении на российский рынок поставляется без столь нужной в Приморье опции, как 4WD, а стоит почти как Outlander. Самая простая комплектация Grandis с механической КП оценивается в 977 тыс. руб. против 920 тыс. самого простого Outlander. Понятно, что двигатель объемом 2,4 литра мощнее обычной «двушки», да и семь мест против пяти тоже имеют свой вес, но во Владивостоке имиджевый автомобиль в глазах покупателя всегда выглядел привлекательнее семейного.

Жажда – все

Беспроигрышную ставку на имидж сделала в 2008 году компания «Альтаир-Авто», открывшая на 32-м километре федеральной трассы М-62 автосалон по продаже новых автомобилей Mercedes, логично рассудив, что статуснее 600-го «Мерседеса» может быть только новый 600-й «Мерседес». Сегодня компания предлагает знаменитый S600 по 168 тыс. 500 евро. В пересчете на российские рубли это составляет 6966 тыс. руб. Понятно, что за такие деньги автомобиль просто обязан быть роскошным, хотя речь идет о цене базовой комплектации.

Перечислять фишки «шестисотого», пожалуй, нет смысла, так как покупатель этих авто в любом случае предпочтет получить эту информацию из первых рук. Да, и немного на Дальнем Востоке, по правде говоря, покупателей этих машин. Как сообщили в компании «Альтаир – Авто», гораздо большим спросом пользуются другие модели Mercedes, а именно внедорожники G и GL-класса. Что немудрено, так как еще классики говорили о бытие, определяющем сознание. А российское бытие с его двумя главными проблемами заставляет проявлять осмотрительность при выборе автомобиля. Роскошный седан – это хорошо, но при отсутствии дорог, по которым на нем можно ездить, и богатый и бедный потребитель, как мы видим, единодушно отдает предпочтение машинам повышенной проходимости.

Стать обладателем «Гелендвагена» можно за 100 тыс. 300 евро. Если таких денег нет, но очень хочется именно Mercedes, официальный дилер готов предложить машину А-класса всего за 17 тыс. 900 евро. Это что-то вроде хорошо известной приморцам Toyota Corolla, но с трехлучевой звездой на капоте.

Кстати, вспомнив о Toyota, нельзя не отметить того, что, в отличие от представителей всех других автомобильных брендов, в Приморье работают целых два дилера этой компании: «Тойота Саммит Моторс» во Владивостоке и «Тойота Цусё Восток Авто» в Находке. Между собой, по словам их сотрудников, обе фирмы связаны только общим брендом Toyota и самым солидным стажем работы на рынке новых автомобилей. Обе компании ведут свою историю с 1992 года и имеют богатый опыт сотрудничества с юридическими лицами, которые и являются главными клиентами обоих «Тойот».

Схожи и предложения. Так, мегапопулярный у определенного круга потребителей Land Cruiser Prado в самой простой комплектации в Находке будет стоить 2295 тыс. руб., и ровно столько же во Владивостоке. «Административный» Land Cruiser 200 и там, и там – 3195 тыс.

Техника на грани

Впрочем, основные доходы официальным дилерам всегда приносила не продажа новых автомобилей, а их техническое обслуживание. Гарантийные обязательства производителя, на которые всегда делается упор в рекламе новых автомобилей, подразумевают обслуживание машины только в авторизованных сервисах, что, безусловно, правильно. Современный автомобиль напичкан электроникой, и неловкое вмешательство гаражного «дяди Васи» способно вывести из строя весьма дорогие узлы. Кроме того, «дядя Вася», как правило, не имеет необходимого оборудования и инструментов для диагностики и ремонта самых последних моделей. Авторизованный сервис владеет этим набором, но за свои знания и умения требует денег. И немалых.

На одном из популярных дальневосточных автомобильных форумов, к примеру, недавно обсуждалась ситуация, когда ребята на дорогом и престижном автомобиле приехали в не менее дорогой и престижный автосервис, чтобы по гарантии поменять лампу ближнего света в фаре да заменить масло в двигателе и трансмиссионную жидкость в автомате. На эти нехитрые процедуры ими было потрачено 8 часов и 19 тыс. рублей. История эта получила резонанс, вышла в топ сайта, и расползлась по множеству смежных интернет-форумов. Вывод дальневосточной аудитории оказался неоднозначным – многие посчитали себя еще не настолько богатыми, чтобы с подобными расценками на обслуживание содержать новый автомобиль.

Впрочем, многие специалисты авторынка считают, что расходы на содержание автомобиля в России со временем станут важным фактором выбора той или иной марки. Об этом было заявлено на прошедшей в Москве в конце минувшего года конференции «Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспертов».

Как отметил один из участников этой конференции, заместитель директора аналитического агентства «Автостат» Сергей УДАЛОВ, «каждая модель на российском рынке имеет свою специфику в плане основных статей расходов на нее». По его словам, примерно 30% годовых затрат на содержание нового автомобиля приходится на топливо, 10% – на техобслуживание, страховку, транспортный налог. И порядка 60% – это потеря стоимости при продаже. В абсолютных цифрах это означает, что за три года пользования автомобилем владелец заплатит от 200 тыс. рублей за автомобиль компактного класса и cвыше 1 млн рублей за внедорожник.

Но самая противоречивая статья расходов сегодня – техническое обслуживание. Согласно подсчетам аналитического агентства Finamauto, за три года стоимость ТО автомобиля размерного класса В у официального дилера в среднем может составить от 22 до 88 тыс. рублей, а автомобиля популярного класса С – от 27 до 132 тыс. рублей. Эксперт Finamauto Александр ХЛЫНОВ высказал мнение, что большинство производителей сознательно занижают обязательный межсервисный пробег автомобиля. Например, в Европе многие производители дают гарантию при 20-30 тыс. км межсервисного обслуживания, а в России средний межсервисный пробег составляет 10-15 тыс. км. «Очевидно, что таким образом производитель дает возможность заработать на обслуживании своим дилерам», – сказал он.

Исправить ситуацию можно будет лишь тогда, когда расходы на содержание автомобиля в России станут важным фактором выбора той или иной марки. «Когда потребитель начнет серьезно и заранее рассматривать вопрос содержания приобретаемого автомобиля, российский авторынок выйдет на качественно новый уровень развития, – подвел итог заместитель генерального директора аналитической компании «Трансдекра» Дмитрий СКАЧКОВ. – Если покупатель будет знать, что обслуживать и содержать такую-то машину в России дорого и хлопотно, он просто не будет ее покупать».

Что касается дальневосточного авторынка, то в свете его радикального переформатирования, все процессы выстраивания взаимоотношений автопродавцов и автопотребителей, происходящие сейчас в Центральной России, здесь только предстоят.