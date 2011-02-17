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Порты ДВ с хорошей динамикой
Грузооборот морских портов России за 2010 год вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и составил 525,85 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 211,5 млн тонн, сообщили в пресс-службе Ассоциации морских торговых портов.
Экспортных грузов перегружено больше на 5,0% – 404,19 млн тонн. Объем перевалки импортных грузов составил 39,34 млн тонн (прирост составил 43,8%).
Порты Дальнего Востока увеличили грузооборот до 117,98 млн тонн грузов (это на 28% больше, чем в предыдущем году). Из них 64,38 млн тонн (+10,2%) составили сухогрузы и 53,60 млн тонн наливные грузы, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2009 года.
Увеличили грузооборот операторы морских терминалов порта Ванино на 19,2%, до 17,3 млн тонн, порта Владивосток – на 12,8%, до 11,18 млн тонн, порта Посьет – на 2,9%, до 4,67 млн тонн, порта Ольга – на 24,1%, до 1,37 млн тонн. Грузооборот компаний порта Восточный увеличился в 1,9 раза, до 35,68 млн тонн, за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного нефтеналивного комплекса в Козьмино, портов Сахалина – в 1,4 раза, до 20,36 млн тонн, за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного комплекса нефти и газа в Пригородном.
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