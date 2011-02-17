Эльга продвинулась вперед

Объемы добычи угля в Южной Якутии резко увеличились. Четыре из пяти угледобывающих предприятий Нерюнгринского района заметно перевыполнили производственные программы 2010 года, сообщает ИА SakhaNews.

В частности, на угольном разрезе «Нерюнгринский» холдинговой компанией «Якутуголь» добыто 8635,3 тысячи тонн угля при плановом задании 8040 тысяч тонн (107,4 %). В течение года «Якутуголь» успешно проводил модернизацию производства и техническое перевооружение, оставаясь крупнейшим поставщиком угля в страны АТР.

Заметно продвинулось вперед освоение Эльгинского угольного месторождения. Как заявил генеральный директор компании «Мечел» Евгений МИХЕЛЬ, «на Эльгинском угольном разрезе мы уже вскрыли угольные пласты, и они полностью готовы к добыче». По планам, первые 36 тысяч тонн угля поступят с Эльги в мае 2011 года.

На 167,7 % выполнило годовое плановое задание ООО СП «Эрэл», на 162,4 % – ЗАО «Малые разрезы». В минувшем году ООО «Эрчим-Тхан» вело работы по строительству шахты «Чульмаканская». Для вывода предприятия в число рентабельных начало строительства капитальных горных выработок планируется уже в 2011 году.