Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эльга продвинулась вперед
Объемы добычи угля в Южной Якутии резко увеличились. Четыре из пяти угледобывающих предприятий Нерюнгринского района заметно перевыполнили производственные программы 2010 года, сообщает ИА SakhaNews.
В частности, на угольном разрезе «Нерюнгринский» холдинговой компанией «Якутуголь» добыто 8635,3 тысячи тонн угля при плановом задании 8040 тысяч тонн (107,4 %). В течение года «Якутуголь» успешно проводил модернизацию производства и техническое перевооружение, оставаясь крупнейшим поставщиком угля в страны АТР.
Заметно продвинулось вперед освоение Эльгинского угольного месторождения. Как заявил генеральный директор компании «Мечел» Евгений МИХЕЛЬ, «на Эльгинском угольном разрезе мы уже вскрыли угольные пласты, и они полностью готовы к добыче». По планам, первые 36 тысяч тонн угля поступят с Эльги в мае 2011 года.
На 167,7 % выполнило годовое плановое задание ООО СП «Эрэл», на 162,4 % – ЗАО «Малые разрезы». В минувшем году ООО «Эрчим-Тхан» вело работы по строительству шахты «Чульмаканская». Для вывода предприятия в число рентабельных начало строительства капитальных горных выработок планируется уже в 2011 году.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди