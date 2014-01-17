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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" будет выполнять полеты Благовещенск-Москва
17 Января 2014, 17:15 | Дальний Восток
С 26 мая полеты будут выполняться три раза в неделю на Boeing-757-200.
Полеты будут выполняться три раза в неделю. Время вылета из аэропорта Благовещенск - 09.30 местного времени. Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта "Домодедово" в 18.10 (время московское).
Компания "ВИМ-Авиа" - один из крупнейших чартерных перевозчиков в стране, ее парк насчитывает 11 самолетов Boeing-757.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "ВИМ-Авиа" Благовещенск рейсы авиа
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