Авиакомпания "ВИМ-Авиа" будет выполнять полеты Благовещенск-Москва

С 26 мая полеты будут выполняться три раза в неделю на Boeing-757-200.

Полеты будут выполняться три раза в неделю. Время вылета из аэропорта Благовещенск - 09.30 местного времени. Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта "Домодедово" в 18.10 (время московское).

Компания "ВИМ-Авиа" - один из крупнейших чартерных перевозчиков в стране, ее парк насчитывает 11 самолетов Boeing-757.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.