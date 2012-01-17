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Минкомсвязь обещает избавить абонентов от кражи мобильника
ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Мобильные средства связи привяжут к сим-картам и воровство телефонов будет уже бессмысленным
Минкомсвязь предлагает изменить правила регистрации SIM-карт сотовых операторов. Телефонные номера привяжут к конкретным телефонам, а смена мобильного телефона потребует дополнительного соглашения с оператором. Эта мера, по мнению авторов проекта, поможет контролировать рынок «серых» трубок и уменьшить число телефонных краж.
Каждый сертифицированный телефон имеет уникальный регистрационный номер (IMEI - International Mobile Equipment Identity), к которому его прикрепляют еще на заводе производителя. Сейчас эта маркировка используется в основном для сервисных целей и не является частью персональных данных владельца.
Привязка этой маркировки к телефонному номеру абонента выполнит сразу две задачи: сделает невозможной использование украденного телефона, а также ограничит ввоз несертифицированных устройств на российский рынок. Без регистрации в салоне оператора «серые» трубки и планшетники с функцией мобильной связи нельзя будет использовать.
Нововведения могут вызвать некоторые затруднения при замене старого телефонного аппарата: чтобы сохранить свою SIM-карту для новой трубки, абоненту придется нанести визит в салон связи и заключить дополнительный договор. Естественно, что для переподключения клиенту потребуется удостоверить свою личность и доказать, что телефон принадлежит именно ему. Таким образом, эта дополнительная мера безопасности должна ударить по перекупщикам и продавцам краденных телефонов, а также по, тем, кто специализируется на подобных кражах.
В мае прошлого года депутат Госдумы Владимир Горбачев охарактеризовал похищение мобильных средств связи как одно из самых распространенных преступлений.
«Телефоны воруют сотнями тысяч. Нередко кража телефонов становится частью тяжких и особо тяжких преступлений», - заявил депутат. «Положение усугубляется возможностью легкого сбыта похищенных телефонов и их беспрепятственным использованием в сетях других операторов после кражи». По мнению Горбачева, «проблема вала похищений сотовых телефонов является актуальной и социально значимой и требует решения на законодательном уровне».
Куда денутся уже украденные и ввезенные в страну несертифицированные аппараты? Эксперты полагают, что ужесточение правил регистрации приведет к укреплению на рынке так называемых «перепрошивальщиков» - программистов, которые без труда и на законных основаниях смогут обойти запрет и провести теневую регистрацию телефона. На данный момент в России не существует ни уголовного, ни административного наказания за перепрошивку.
Проект поправок Минкомсвязи размещен на сайте Минэкономразвития РФ.
Ранее Gudok.ru сообщал о думском законопроекте, направленном на предотвращение краж мобильной техники. Поправки в закон «О связи» предоставляют абоненту возможность по его желанию без оплаты регистрировать абонентский терминал, то есть мобильные телефоны, у оператора связи. В случае кражи зарегистрированного телефона оператор связи по заявлению абонента должен будет прекратить пропуск трафика от и к этому терминалу в своей сети. Он также должен будет сообщить об этом факте операторам всех сетей связи, действующим на территории страны.
Ранее депутат Госдумы Владимир Мединский также предлагал ужесточить оборот мобильных телефонов в РФ. В частности, парламентарий предложил продавать мобильные телефоны только при предъявлении паспорта.
При этом он привел в качестве примера опыт европейских стран, в которых, по словам Владимир Мединского, мобильные телефоны продаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
«Мы, пожалуй, единственная страна в Европе, где можно свободно купить на улице SIM-карту к мобильному телефону, и фактически без регистрации, - заявил депутат на заседании Госдумы. По его словам, для ужесточения механизма продажи мобильников будет достаточно принятия соответствующей инструкции Минкомсвязи. В настоящее время мобильные телефоны в нашей стране продаются свободно за исключением случаев покупки мобильников в кредит. Однако при покупке SIM-карт требуется предъявить паспорт.
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