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Объединенная индустрия гостеприимства отметила 10-летие

16 Декабря 2010, 11:27 | Дальний Восток

Самые высокие оценки в адрес отрасли общественного питания Владивостока прозвучали из уст гостей 3 декабря на юбилее ресторанного агентства «Анонс», которое за 10 лет работы смогло объединить лидеров индустрии гостеприимства Дальневосточного региона. Празднование состоялось в гостиничном комплексе «Аванта», который в этот день официально вступил в ряды членов Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров

Разносольное «меню» поздравлений и подарков было адресовано в этот вечер Ольге КОЛЬЦОВОЙ, основавшей РА «Анонс» в 2000 году; Роману ИВАНИЩЕВУ, генеральному директору; Галине КОНДРАТЬЕВОЙ, исполнительному директору «Анонса» и всему коллективу-юбиляру.

По мнению Евгении Майоровой, начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, юбилей РА «Анонс» – важное событие для города в целом, так как индустрия гостеприимства является ключевой для региона. Чем выше уровень гостеприимства – ресторанов, отелей, тем больше у города шансов стать центром в АТР и, несомненно, быть привлекательным для гостей из других стран и регионов. Все мероприятия РА «Анонс», которые были проведены в индустрии ресторанного бизнеса, способствовали профессиональному росту его участников.

«Уже 10 лет рука об руку с рестораторами и отельерами мы работаем на благо индустрии. Многие годы мы проводим профессиональные мероприятия в сфере гостеприимства: 107 мастер-классов, семь Приморских кулинарных фестивалей, четыре Премии «Дальневосточное гостеприимство», пять выпусков справочника «Все рестораны Дальнего Востока». И хочу заверить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь наш девиз – гостеприимство как принцип жизни», – рассказал Роман Иванищев, генеральный директор ресторанного агентства «Анонс», президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров.

Издательская компания «Золотой Рог», многие годы являясь информационным партнером главных проектов РА «Анонс», присоединяется к поздравлениям и желает новых профессиональных свершений команде Романа Иванищева.

Автор: Юрий Рогов
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