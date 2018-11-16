"Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства

Сдерживать цены и помогать в стабилизации ситуации на рынках они не намерены

Удивительное дело. Так называемые «независимые» АЗС начали противоречить сами себе. Утром они хотят, чтобы топливо в стране было дешевым и доступным, а уже к вечеру – чтобы никто не мешал задирать цены на заправках до заоблачных высот. Впрочем, противоречие это кажущиеся.

«Топливные короли», и это не красивая фигура речи, а реальность, хотят получать от вертикально интегрированные компаний (ВИНКов) топливо по бросовым ценам, а продавать по тем, какие буквально взбредут им в голову. И хорошо бы еще работать «в серую», не платить налоги, не нести социальную нагрузку и не заботится о том, будут ли завтра приезжать к людям, живущих в отдаленных районах «скорые», пожарные и полиция, доставляться еда и другие жизненно необходимые продукты.

Если отбросить эмоции, хотя в данном случае это сложно, то проблема состоит в том, что ВИНКи, регулярно несущие социальную нагрузку, налоговое бремя, разведку-добычу-переработку и прочие сопутствующие расходы, не менее регулярно сталкиваются с сомнительного вида конкуренцией со стороны «независимых» и спекулянтов, у которых и ответственность поменьше (или нет ее никакой), и соцнагрузка – минимальная, так как их работа происходит, зачастую, как говорится, «в серую».

Те, кто рискует заправляться на «небрендовых» заправках, использующих, в том числе и свои собственные производственные мощности, не всегда отвечающие современным требованиям или мощности соответствующих поставщиков, чаще могут «нарваться» на суррогатное топливо. А что случится в этом случае с вашим авто, думаю, объяснять не надо: станция техобслуживания – перебор мотора и всей топливной системы.

К сожалению, так называемые «независимые» АЗС часто используют и различные «контрафактные» схемы, которые позволяют продавать моторное топливо «мимо налогов», что позволяет нарастить сверхприбыль.

Некоторые из них, в силу региональной специфики, связаны сейчас или были связаны с криминальной средой, для которой АЗС и все виды деятельности вокруг них, всегда были одним из основных источников доходов.

Сейчас уже понятно, что многие владельцы частных сетей АЗС, которые изо всех сил борются за свое вольготное существование, представляют серьезную угрозу для рынка в целом. И речь уже идет даже не о брошенных в отдаленных районах малорентабельных с точки зрения «независимых» торговцев топливом АЗС (брошенных вместе с нуждами живущих в округе людей), а о более серьезных вещах, таких как закрытие на какой-то период целых сетей для того, чтобы шантажировать ВИНКи, а заодно и власти.

«Независимые» уже пишут и жалобы во все инстанции. «Мы прогнозируем возможность всероссийской забастовки АЗС!» - пригрозил в очередном открытом письме глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он и его сотоварищи по топливному бизнесу заявляют: достигнутое между Правительством РФ и нефтяными компаниями соглашение о сдерживании цен на бензин и солярку окончательно их разорит. «Независимым АЗС останется только смотать шланги», –предупреждают авторы письма. Заметьте, совсем недавно они жаловались на произвол ВИНКов, которые им не продают дешевое топливо, а теперь им не нравится стратегически важный для страны договор между ответственными производителями и продавцами топлива с правительством.

Разозлило бензоторговцев в реальности вот что. Как известно, 12 ноября после поручения Владимира Путина решить проблему роста цен на бензин вице-премьер Дмитрий Козак подписал договор с десятью крупнейшими отечественными нефтяными компаниями о стабилизации цен на моторное топливо. Правительство и нефтяники согласовали объем поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт. Это позволит заморозить цены на заправках на уровне конца мая – начала июня 2018 года. Одновременно правительство приняло решение зафиксировать маржу между мелкооптовыми и розничными ценами на уровне не более 4%. Более высокий рост цен сразу же станет поводом для внимания антимонопольщиков и последующей проверки.

С одной стороны, это даже удивительно, что в стране нашлись люди, недовольные ограничением дикого роста цен на топливо. Однако же это так. Плач по дорогому бензину неожиданно прозвучал в исполнении так называемых независимых операторов – владельцев небольших, преимущественно региональных заправок и нефтеперерабатывающих заводов. Они уверяют, что и так уже ничего не зарабатывают, а предпринимаемые правительством меры вообще приведут к их разорению. Мол, крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) ограничивают поставки топлива, кроме того, они смогут выжить за счет экспорта и оптовых продаж бензина, а независимым продавцам деваться некуда. Так что надо повышать цены. В противном случае будет устроена стачка.

Оставим за кадром моральный аспект ситуации, при которой требование для соотечественников еще большего роста цен на фоне общего падения доходов иначе как скотством назвать сложно. Не будем сейчас говорить и о том, что угроза проведения топливной забастовки выглядит весьма похоже на экстремизм. Во многих регионах независимые операторы занимают более половины топливного рынка, в связи с чем одномоментная остановка всех АЗС приведет к транспортному, экономическому и социальному параличу. Рассмотрим лишь один аспект – почему независимые операторы так не хотят играть по единым для всех и прозрачным правилам. Оказывается, причина проста: похоже, слишком много легких и не всегда чистых денег придется тогда потерять.

К примеру, в Приморье есть крупная региональная сеть, во главе которой стоит человек, одновременно являющийся президентом некоммерческой организации «Приморский топливный союз». Понятно, что, в результате, такого интересного совмещения должностей теоретически можно аккумулировать достаточное количество недовольных в формате союза и направить это недовольство в своих собственных интересах.

В общем, чистота частного розничного бизнеса в крае, когда его начинаешь проверять на связи с разными сомнительными организациями и сообществами, часто оставляет желать лучшего.

И вот, имея в виду эти самые риски, понятно, что, когда такие игроки топливного рынка через «независимые» топливные союзы обращаются к президенту РФ с ультиматумом: «Замотаем шланги и устроим всероссийскую забастовку!», надо очень внимательно смотреть, чего же требуют эти господа?

На самом деле, требования-то очень простые: по возможности, оставьте нас в покое с проверками, сертификацией, акцизами и позвольте бесконтрольно повышать цены для конечных потребителей. Помимо этого, на ценообразование влияют и посредники, которые формируют цену, причём, сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний. На том же приморском рынке цены формирует, как утверждают, именно «Октант», имея серьёзные преференции из-за локальных связей. А ВИНКи, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, вынуждены подстраиваться под эту региональную игру.

Любопытно, что в Приморском крае указанные частные сети закупают в четыре, а то и пять раз больше, чем могут реализовать. А когда закупаемые объемы настолько превышают потребности - это означает, что мы имеем дело с классическими перекупщиками и спекулянтами, тесно связанными, к тому же, с местными властями.

С их помощью частные владельцы АЗС пытаются пролоббировать не только снижение оптовых цен, но и производство низкооктанового бензина АИ-80, который ВИНКи давно уже не продают и не производят, чтобы под видом этого топлива продавать свой суррогат. Ведь достаточно получить мелкую партию сертифицированного бензина, чтобы иметь прикрытие для больших партий суррогатного топлива, которое производится на «левых» НПЗ.

В свою очередь, ВИНКи, которые готовы некоторое время даже работать себе в убыток, давно пытаются унифицировать правила игры на розничном топливном рынке, предлагая различные варианты взаимовыгодных условий ведения бизнеса для всех.

Та же «Роснефть» выдвинула целый ряд предложений: от переноса акцизов с НПЗ на АЗС с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов Российской Федерации, попутно создавая качественную систему учёта и идентификации производителя топлива до возможности введения механизма плавающих ставок акциза на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что, к примеру, должно существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены. То есть рынок станет гораздо более прогнозируемым, «прозрачным» и т.д. Справедливым будет и более равномерное распределение нагрузки на добывающие компании по обеспечению внутреннего рынка – каждая компания может направлять на переработку не менее 17,5% добываемого сырья. И, в идеале, должна это делать: добывая 520 млн тонн нефти в год, Россия потребляет 90 млн (это и есть 17,5%). Выполнив такое условие, компании помогут избежать пресловутого дефицита, это и есть простое решение проблемы.

Вместо этого региональные участники рынка начинают банальный шантаж и властей, и своих коллег - ВИНКов, угрожая забастовками, нарушением баланса поступления топлива на рынок и на производства, а это никуда не годится.

Причем этот шантаж проводится на тех площадках – вот, где Приморье опять «прорастает» - на которых сегодня идут весьма чувствительные для федеральной власти процессы предвыборного характера. Ситуация усугубляется, как говорится, на глазах…

ВИНКи априори - «системные игроки», у них нет противоречий с федеральной властью, да и с региональными властями возможные противоречия, как правило, сводятся на «нет». И ВИНКи предлагают адекватные меры по снижению цен, вполне себе рыночного, цивилизационного свойства. Так что было бы странно, если бы федеральная и региональные власти сейчас пошли на поводу у шантажистов, которые опосредованно настаивают именно на повышении цен для конечного потребителя.

И как тут быть с неоднократными распоряжениями президента РФ на совещаниях по вопросам развития ТЭК о том, что как раз интересы конечного потребителей, то есть простых граждан страны, ни в коем случае не должны быть ущемлены?

Не потому ли так возмутились инициаторы «топливных забастовок», что в рамках подписанного с правительством соглашения крупные игроки призвали власти проверить работу независимых АЗС? «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Они не несут никакой ответственности за обеспечение потребителей нефтепродуктами, а в регионах «фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли», – отметили в «Роснефти».

Так что суть протеста, похоже, ясна, как белый день. Грянут проверки – настанет конец серым схемам, прикроется источник сверхдоходов. Ради их сохранения можно пойти на все, даже организовать забастовку и оставить регионы без топлива. Безумие? Что ж, не зря говорилось, что ради 300%-ной прибыли некоторые пойдут даже на преступление. А сколько получают «разоряющиеся» бензиновые боссы, мы уже знаем.

Евгений СИДОРОВ.