Россиянам предложат квартиры эконом-класса

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Государство будет делать ставку на строительство бюджетного жилья.

Глава правительства Дмитрий Медведев назвал неблагополучной ситуацию с развитием рынка доступного арендного жилья в России.

«С арендой жилья все обстоит весьма кисло, почти как 3-5-7 лет назад, то есть реальный рынок пока не создан», - заявил премьер-министр на заседании правительства, посвященном развитию государственной программы здравоохранения до 2020 года.

По его словам, на сегодняшний день в абсолютном большинстве стран аренда жилья занимает очень существенную часть сегмента жилья. «Это абсолютно нормальная ситуация», - Медведев.

Он также отметил, что необходимо заняться дополнительным вовлечением в оборот земельных участков для жилищного строительства. «Мы уже этим занимаемся, но ситуация во всех регионах очень пестрая, причем, речь идет и об участках, которые находятся в собственности местных органов власти, и участках федерального назначения», - сказал глава кабинета министров. Что касается стоимости жилья, то снизить стоимость квадратного метра в России можно, уверен Дмитрий Медведев. Для этого, сказал он, следует вести активное строительство жилья экономического класса. Медведев напомнил, что власти ставят перед собой задачу снизить стоимость жилья примерно на 20%.

«Для этого необходимо не навешивать просто на застройщиков инфраструктуру, а стараться выделять объекты водоснабжения, создавать локальные генерирующие мощности и выделять их в самоокупаемые проекты», - отметил председатель правительства, добавив, что к реализации всех этих программ необходимо подключать инфраструктурные компании - ФСК, МРСК и Газпром.

По его мнению, также важно «привлекать заемные ресурсы на рынке». «Может быть, подумать и об использовании средств от приватизации МРСК и о других источниках», - предложил Дмитрий Медведев. Он также сообщил, что к 2020 году ежегодный ввод жилья в России планируется довести до 92 млн квадратных метров.

Ранее премьер признавал, что особенно остро стоит жилищный вопрос для многих категорий молодежи, в частности, для молодых ученых. Поэтому Дмитрий Медведев еще летом заявлял о том, что даст Минрегиону поручение заняться этим вопросом. И сделать так, чтобы при строительстве жилья для молодых учёных учитывались цены региона. Он признал, что программа строительства жилья для молодых учёных складывалась непросто, но она будет доведена до конца. «Мне приходилось в срочном режиме эти деньги вынимать, и эти деньги были получены, - подчеркнул глава кабмина. «Человек должен доказать, что он не только кредитоспособен как учёный, но и всё-таки что-то сделал для своей страны, прежде чем ему страна эту квартиру подарит», - добавил Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что законопроект, предлагающий специально строить дома для сдачи квартир в коммерческую, некоммерческую или социальную аренду, могут вскоре внести в Государственную думу. Об этом сообщила заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева.

Известно, что в а августе правительство РФ своим распоряжением утвердило перечень мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и формированию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. По словам Николаевой, строить дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду, предлагается в качестве одного из вариантов решения этой проблемы.

«Сейчас прорабатываются все эти детали, обсуждаются «пряники», которыми можно заинтересовать бизнес строить такое жилье. Например, если речь идет о некоммерческой аренде, значит, государство могло бы на льготных условиях предоставлять землю под такие дома, гарантировать застройщику более низкие процентные ставки под кредиты», - отметила в интервью «Российской газете» Елена Николаева. Однако пока непонятно, смогут ли трудовые мигранты-россияне претендовать на жилье по сходной цене не в том регионе, где они постоянно зарегистрированы, а там, где реально живут и работают.

Напомним, ранее Общественная палата предложила собственное решение проблемы, разработав программу «Жилищный спасательный круг». Суть ее заключается в том, чтобы государство могло арендовать жилье в частном секторе и по более низкой цене сдавать нуждающимся. Она будет предложена правительству как один из вариантов решения наболевшего «квартирного вопроса», пишет Gudok.ru.