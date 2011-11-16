Цена электроэнергии в дальневосточной экономике сегодня выше, чем тарифы для предприятий в США и КНР

Проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2025 года предполагает 588 млрд рублей инвестиций, из которых 150 млрд выделит федеральный бюджет, 39 млрд внесут региональные бюджеты, остальное будет привлечено из внебюджетных источников.

Разрабатываемая по заказу Минэнерго РФ программа призвана решить проблемные вопросы энергосистемы округа, к которым относится изношенность основных фондов, отсутствие надежных перетоков даже внутри объединенной системы, низкий уровень энергетической безопасности и ряд других.

На совещании в полпредстве президента в ДФО, где руководители заинтересованных энергоструктур обсуждали предложенный ОАО «РАО ЭС Востока» проект, наиболее остро высветился аспект финансового обеспечения планируемых мероприятий. Полпред Виктор ИШАЕВ пытался добиться от разработчиков и заказчиков ясного ответа на вопрос: кто за все это будет платить? Под внебюджетными источниками понимаются в основном средства банков и заинтересованных инвесторов, привлеченные на возвратной основе. Вернуть их можно лишь заложив затраты в тариф, что неминуемо приведет к его дальнейшему росту. Даже по замыслу разработчиков программы - ЗАО «Научно-технический центр «Оптимизация управления в экономике» - заложивших оптимистично сдержанные ежегодные темпы, рост тарифов до 2025 года составит 2,6 раза. Однако цена электроэнергии в дальневосточной экономике уже сегодня выше, чем тарифы для предприятий в США, КНР и даже Японии. Если уровень тарифной нагрузки на население регулируется за счет финансовых бюджетных вливаний, то цену электроэнергии для предприятий никто снижать не пытается. И может статься так, что продукция модернизированной энергосистемы к 2025 году станет никому не нужна - ее цена ликвидирует промышленных потребителей как сегмент. Такое положение ставит государство перед необходимостью введения контроля за ценообразрованием, включая влияние на поставщиков топлива и транспортников. Можно также полностью взять на бюджет реализацию программы, вложив государственные средства в развитие энергетики, и не пытаться их «отбить» напрямую, получив эффект от общего роста экономики.

Обнаружились в проекте программы и несколько конструктивных упущений. Например, на модернизацию сетевого хозяйства планируется направить более 247 млрд рублей. Но касается это только магистральных ЛЭП. А связанной программы развития коммунальных линий низкого напряжения нет - они не входят в компетенцию «РАО ЭС Востока». Однако высоковольтные ЛЭП не дают энергию конечным потребителям. Даже если сделать их идеально надежными и эффективными, не предусмотрев улучшения внутриквартальных сетей, электричество до жилья не дойдет. Пока нет в проекте программы и увязки с топливным балансом.

Не согласуются планы энергетиков и с намерениями поставщиков топлива. Так, по словам директора по научно-технической деятельности ЗАО «НТЦ «Оптимизация управления в экономике» Виктора КУДРЯВОГО, все внимание отечественных угольщиков сейчас сосредоточено на увеличении объемов добычи идущих на экспорт коксующихся углей, а развития добычи энергетических углей в их проектах нет. Впрочем, выявленные недочеты замминистра энергетики РФ Андрей ШИШКИН обещал по возможности быстро исправить. Только вопрос о том, кто оплатит весь этот праздник модернизации, остался открытым. Или наоборот: открытым не стал.