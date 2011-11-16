Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цена электроэнергии в дальневосточной экономике сегодня выше, чем тарифы для предприятий в США и КНР
Проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2025 года предполагает 588 млрд рублей инвестиций, из которых 150 млрд выделит федеральный бюджет, 39 млрд внесут региональные бюджеты, остальное будет привлечено из внебюджетных источников.
Разрабатываемая по заказу Минэнерго РФ программа призвана решить проблемные вопросы энергосистемы округа, к которым относится изношенность основных фондов, отсутствие надежных перетоков даже внутри объединенной системы, низкий уровень энергетической безопасности и ряд других.
На совещании в полпредстве президента в ДФО, где руководители заинтересованных энергоструктур обсуждали предложенный ОАО «РАО ЭС Востока» проект, наиболее остро высветился аспект финансового обеспечения планируемых мероприятий. Полпред Виктор ИШАЕВ пытался добиться от разработчиков и заказчиков ясного ответа на вопрос: кто за все это будет платить? Под внебюджетными источниками понимаются в основном средства банков и заинтересованных инвесторов, привлеченные на возвратной основе. Вернуть их можно лишь заложив затраты в тариф, что неминуемо приведет к его дальнейшему росту. Даже по замыслу разработчиков программы - ЗАО «Научно-технический центр «Оптимизация управления в экономике» - заложивших оптимистично сдержанные ежегодные темпы, рост тарифов до 2025 года составит 2,6 раза. Однако цена электроэнергии в дальневосточной экономике уже сегодня выше, чем тарифы для предприятий в США, КНР и даже Японии. Если уровень тарифной нагрузки на население регулируется за счет финансовых бюджетных вливаний, то цену электроэнергии для предприятий никто снижать не пытается. И может статься так, что продукция модернизированной энергосистемы к 2025 году станет никому не нужна - ее цена ликвидирует промышленных потребителей как сегмент. Такое положение ставит государство перед необходимостью введения контроля за ценообразрованием, включая влияние на поставщиков топлива и транспортников. Можно также полностью взять на бюджет реализацию программы, вложив государственные средства в развитие энергетики, и не пытаться их «отбить» напрямую, получив эффект от общего роста экономики.
Обнаружились в проекте программы и несколько конструктивных упущений. Например, на модернизацию сетевого хозяйства планируется направить более 247 млрд рублей. Но касается это только магистральных ЛЭП. А связанной программы развития коммунальных линий низкого напряжения нет - они не входят в компетенцию «РАО ЭС Востока». Однако высоковольтные ЛЭП не дают энергию конечным потребителям. Даже если сделать их идеально надежными и эффективными, не предусмотрев улучшения внутриквартальных сетей, электричество до жилья не дойдет. Пока нет в проекте программы и увязки с топливным балансом.
Не согласуются планы энергетиков и с намерениями поставщиков топлива. Так, по словам директора по научно-технической деятельности ЗАО «НТЦ «Оптимизация управления в экономике» Виктора КУДРЯВОГО, все внимание отечественных угольщиков сейчас сосредоточено на увеличении объемов добычи идущих на экспорт коксующихся углей, а развития добычи энергетических углей в их проектах нет. Впрочем, выявленные недочеты замминистра энергетики РФ Андрей ШИШКИН обещал по возможности быстро исправить. Только вопрос о том, кто оплатит весь этот праздник модернизации, остался открытым. Или наоборот: открытым не стал.
Новости тематики
- Плата за услуги ЖКХ в Приморье подорожала
- Власти Магаданской области готовы софинансировать установку общедомовых приборов учета энергоресурсов
- Социальная норма на свет будет введена Камчатке с 1 июля 2014 года
- Жители Камчатки будут сами копить деньги на капитальный ремонт домов
- ТСЖ в России хотят извести как класс
- Дальневосточный полпред держит тарифы ЖКХ в округе на контроле
- Саморегулирование управляющих компаний должно быть введено уже в 2013 году
- Контроль в сфере управления многоквартирными домами усовершенствуют
- Количество неплательщиков может вырасти - энергетики
- Эксперты «ЖКХ-Групп» объяснили, зачем УК вступать в СРО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года