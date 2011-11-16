Лесные проблемы вписали в госпрограмму

Совет по развитию лесного комплекса при правительстве РФ на прошлой неделе одобрил проект государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2012-2020 годы», сообщил журналистам председатель совета, первый вице-премьер РФ Виктор ЗУБКОВ.

По его словам, программу предполагается реализовать в три этапа, общий объем ее финансирования за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланирован в объеме 472,5 млрд рублей. Доля федерального бюджета в этой сумме составляет 270,3 млрд рублей. При этом, по его словам, «значительные деньги выделяют регионы и бизнес».

Виктор Зубков подчеркнул, что документ согласован со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с Минэкономразвития и Минфином, он будет внесен в правительство РФ до 1 декабря 2011 года.

Реализация программы позволит к 2020 году увеличить объем заготовки древесины в два раза - до 270 млн кубометров.

Первый вице-премьер также сообщил, что один из основных этапов программы связан с охраной лесов от пожаров. Предполагается, в частности, создать 1,5 тыс. диспетчерских пунктов, сформировать в каждом регионе службы по охране лесов от пожаров. Большое значение придается мониторингу пожарной опасности. Для этого ежегодно будет осуществляться наземный (почти на 85 млн га), авиационный (на 455 млн га) и космический (1,1 млрд га) мониторинг лесов.

«Проект программы предусматривает и другие новшества, которые позволят более эффективно проводить всю работу по охране лесов, особенно от пожаров», - сказал первый вице-премьер.

По словам Зубкова, реализация госпрограммы позволит ежегодно высаживать порядка 110 млн саженцев деревьев лесных пород. «Для этого будет построено 27 лесопитомных учреждений, которые будут воспроизводить посадочный материал», - уточнил он. Кроме того, реализация госпрограммы позволит увеличить протяженность лесных дорог на 7 тыс. км. В настоящее время этот показатель не превышает 4 тыс. км.

Виктор Зубков также сообщил, что после внесения проекта программы в правительство ее публичное обсуждение состоится 7 декабря на встрече с руководителями лесной отрасли и бизнеса в одном из регионов РФ. Назвав документ «солидным и продуманным», Зубков заявил, что реализация намеченных в нем мер будет «большим шагом в развитии этой важной для России отрасли».

Ход выполнения госпрограммы будет регулярно контролироваться на заседании совета по развитию лесного комплекса при правительстве РФ. «Совет заседает один раз в квартал, и мы постоянно будем возвращаться на своих заседаниях к вопросам выполнения госпрограммы», - сказал первый вице-премьер.

Государственная программа по развитию лесного хозяйства в РФ разработана впервые.