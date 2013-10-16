Компания "Владстройзаказчик" — за придомовую территорию для жильцов

Тем, кто на сегодняшний день задался целью купить квартиру во Владивостоке, предлагается разноплановое обилие вариантов – как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Располагая достаточным количеством денежных средств, большинство покупателей, естественно, предпочтут вторичному жилью квартиру в новострое - выделяющемся оригинальной архитектурой, возведенном по апробированным технологиям с применением добротных материалов компанией-застройщиком, имеющей солидный опыт работы и незапятнанную репутацию. Желательно к тому же, чтобы вся эта красота находилась в непосредственной близости от центра города.

Характеристиками, перечисленными выше, обладает, например, 21-этажный жилой дом на ул. Металлистов, 5 (Ленинский район), сданный в эксплуатацию компанией «Владстройзаказчик» в декабре 2010 года. Дом располагается на территории, являющейся частью делового и исторического центра Владивостока, вместе с тем отличающейся развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. К числу неоспоримых достоинств стоит отнести размещение жилого комплекса на возвышенности, что позволяет наслаждаться видом Золотого Рога из окон своих квартир даже тем, кто поселился на нижних этажах. Дом находится в стороне от основной трассы, проезд и проход на придомовую территорию (кстати, площадью 2100 квадратных метров) ограничен для посторонних; этому способствует и наличие только одного въезда на закрытый периметр двора.

Специалисты компании, проектировавшие данный объект, разумеется, при всем своем желании не смогли бы учесть пожелания всех владельцев квартир. Ведь, как известно, в одном доме могут жить люди абсолютно разной категории, с разным достатком и, соответственно, разными предпочтениями: одни хотят суперхорошую охрану, другие – супертехнологии, чтобы все было автоматизировано, третьи в принципе ничего не хотят - бывает, не готовы даже платить за поддержание элементарной чистоты в доме. Поэтому на стадии строительства и сдачи объекта застройщиком в основном предлагаются стандартные условия в части благоустройства, комфорта и оформления придомовой территории, заложенные в проекте согласно нормам: детская площадка, площадка для отдыха взрослых.

В одном мнение строителей дома на Металлистов, 5 полностью совпадает с пожеланиями жильцов – чтобы придомовая территория не использовалась в качестве стоянки автомобилей. В результате проектом было предусмотрено два уровня подземного паркинга на 180 мест, каждый из которых имеет отдельный въезд: один – для постановки автомобилей всех желающих (в круглосуточном режиме), второй – для тех, кто захочет выкупить отдельное место для своей машины. Жители с удовольствием поддержали такую инициативу «Владстройзаказчика». Сегодня территория вокруг дома – это лавочки, клумбы, площадка для игр детей, пешеходные дорожки. Загазованность сведена к минимуму, все максимально озеленено. Вместе с тем каждая семья, купившая квартиру в этом доме, гарантированно обеспечена парковочным местом для своего автомобиля (возможно, и не одним).

Такая положительная тенденция отмечена и при строительстве еще одного объекта «Владстройзаказчика», запланированного к сдаче в эксплуатацию на конец текущего года, - 9-этажного жилого дома по ул. Нейбута, 10а. Правда, подземный паркинг в этом проекте заменила придомовая парковка (более 70 парковочных мест). Если учесть, что в доме 89 квартир, логично предположить, что и здесь каждый владелец квартиры обязательно получит наряду с комфортабельным жильем приличный уголок для безбедного «проживания» своего автолюбимца.