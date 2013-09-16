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Долги ОАО "Оборонэнергосбыт" перед энергетиками Дальнего Востока достигли 240 млн рублей
В сложившейся ситуации ОАО «ДЭК» оставляет за собой право ввести ограничения электроснабжения ОАО «Оборонэнергосбыт», приобретающего электроэнергию в целях снабжения объектов Министерства Обороны РФ.
ОАО «Оборонэнергосбыт», являющееся гарантирующим поставщиком электроэнергии для нужд Министерства Обороны РФ, приобретая энергоресурс у ОАО «ДЭК», накопило критическую задолженность в размере 240 миллионов рублей.
При этом энергокомпания согласно договору энергоснабжения осуществляет бесперебойные поставки электроэнергии на объекты Министерства Обороны в Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.
Данный объем задолженности был накоплен в течение августа-сентября. ОАО «ДЭК» не имеет возможности предоставлять в адрес ОАО «Оборонэнергосбыт» электроэнергию в долг, поскольку несет финансовые обязательства перед генерирующими предприятиями, сетевыми организациями указанных регионов. Средства особенно необходимы сейчас в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод на реке Амур. В результате наводнения энергосистеме Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей были нанесены огромные суммы ущерба, и для восстановления, в том числе, электросетевого хозяйства до наступления холодов энергетикам необходимы колоссальные средства.
Если в ближайшее время не будут приняты действенные меры по урегулированию ситуации с долгами, то энергетики в соответствии с действующим законодательством не исключают вероятности применения санкции по ограничению поставок электроэнергии, сообщил ZRPRESS.Ru пресс-центр ОАО «ДЭК».
Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Что вы хрень пишете, не могут они военных отключить, вот это как раз по закону.