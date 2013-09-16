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Долги ОАО "Оборонэнергосбыт" перед энергетиками Дальнего Востока достигли 240 млн рублей

16 Сентября 2013, 16:34 | Дальний Восток

В сложившейся ситуации ОАО «ДЭК»  оставляет за собой право ввести ограничения электроснабжения ОАО «Оборонэнергосбыт», приобретающего электроэнергию в целях снабжения объектов Министерства Обороны РФ.

ОАО «Оборонэнергосбыт», являющееся гарантирующим поставщиком электроэнергии для нужд Министерства Обороны РФ, приобретая энергоресурс у ОАО «ДЭК», накопило критическую задолженность в размере 240 миллионов рублей.

При этом энергокомпания согласно договору энергоснабжения осуществляет бесперебойные поставки электроэнергии на объекты Министерства Обороны в Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Данный объем задолженности был накоплен в течение августа-сентября. ОАО «ДЭК» не имеет возможности предоставлять в адрес ОАО «Оборонэнергосбыт» электроэнергию в долг, поскольку несет финансовые обязательства перед генерирующими предприятиями, сетевыми организациями указанных регионов. Средства особенно необходимы сейчас в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод на реке Амур. В результате наводнения энергосистеме Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей были нанесены огромные суммы ущерба, и для восстановления, в том числе, электросетевого хозяйства до наступления холодов энергетикам необходимы колоссальные средства.

Если в ближайшее время не будут приняты действенные меры по урегулированию ситуации с долгами, то энергетики в соответствии с действующим законодательством не исключают вероятности применения санкции по ограничению поставок электроэнергии, сообщил ZRPRESS.Ru пресс-центр ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: ОАО "ДЭК"  Оборонэнергосбыт  долги  минобороны 



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Комментарии

  • Посевдо08:49, 17.09.2013#

    Что вы хрень пишете, не могут они военных отключить, вот это как раз по закону.

  • Псевдоним09:24, 17.09.2013#

    Ха-ха, , , , , , сами утопили, сами восстанавливают, , , , А за отключение Военных объектов , , , можно и пульку в лобик схлопотать, , , , ,

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