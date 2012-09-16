Качественный дизайн и ремонт квартир от компании "Триан"

Ремонт жилья считается мероприятием, которое проводится достаточно редко. Даже косметический ремонт многие владельцы квартир проводят раз в пятилетку, а капитальный – гораздо реже. Косметический вариант включает обновление покрытий пола, стен, потолка, электрических розеток и выключателей. Порой к этому виду ремонта относят и установку новых окон и дверей, но это уже более масштабные работы, которые скорее нужно отнести к капитальному варианту, который также включает замену сантехники, электропроводки и вентиляции.



Любой качественный ремонт квартир предполагает грамотный подход и предварительное планирование работ. При ремонте своими силами обычно выбирается косметический вариант. Он более доступен и не требует чересчур значительных капиталовложений. Обновлённый дизайн интерьера квартиры может быть создан и без радикальных перемен в жизнеобеспечивающих коммуникациях. Остаётся только решить вопрос: достаточным ли будет намеченный объём работ для обеспечения этого обновления. Как определить, не откроется ли на этапе замены розеток истлевшая проводка? Выдержат ли водопроводные трубы ещё одну пятилетку напряжённой работы? И не скроет ли дорогой ламинат дефекты прогнивших досок основания пола?



Практика строительных фирм показывает, что владельцы квартир часто просто не в состоянии правильно оценить оптимальный объём работ при ремонте. Именно такие ошибки приводят к тому, что открываются всё новые, серьёзные неисправности и дефекты, требующие исправления, а не маскировки. Тогда и начинаются лихорадочные поиски специалистов.



Для оценки объема работ следует выбрать добросовестных, опытных и высококвалифицированных профессионалов. Именно такие мастера и дизайнеры работают в компании АСК Триан, уже 10 лет оказывающей услуги по качественному ремонту квартир. На сайте компании собраны отзывы о результатах их многолетней работы и фото интерьеров квартир, дизайн которых выполнен специалистами фирмы. Фотографии размещены с согласия заказчиков, которые гордятся своим обновлённым, комфортабельным и уютным домом.



За лаконичным и деловитым перечнем услуг, предлагаемых компанией на сайте, стоит опыт и высокая ответственность за результаты работы, подтверждённая гарантийными обязательствами. Заказы на дизайн квартир выполняются специалистами, начиная с составления проекта при участии заказчика и заканчивая приёмкой квартиры, выполненной «под ключ».



Выполнение заказов на создание эксклюзивного интерьера частных особняков и загородных домов отличается тем, что он может планироваться в комплексе с ландшафтом прилегающей территории. Единство общего стиля и его правильный выбор играют здесь определяющую роль. Такая работа требует от дизайнера не только опыта и знаний, но и творческого подхода и художественного вкуса. Знакомство с образцами таких работ от компании АСК Триан легко убедит клиента в соответствии квалификации специалистов высокому уровню поставленных задач.



Организация пространства в соответствии с представлениями владельцев недвижимости о красоте и комфорте – это цель специалистов компании Триан, которой они всегда достигают, а реализованные проекты часто становятся стимулом к достижению новых вершин в профессии, как для заказчиков, так и для исполнителей.