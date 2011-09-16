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Приморскую камбалу продадут с молотка
16 сентября Росрыболовство откроет прием заявок на участие в аукционе по продаже долей квот вылова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров.
Как сообщили РИА Fishnews.ru в центре общественных связей Федерального агентства по рыболовству, соответствующий приказ ФАР был подписан 12 сентября 2011 г.
Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи ВБР для осуществления промышленного, прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, а также в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов состоится 26 октября 2011 г. Прием заявок продлится до 17 октября.
На торги выставлено 9 лотов. Это доли квот вылова палтуса в Южно-Курильской зоне, дальневосточной камбалы в подзоне Приморье, минтая в Камчатско-Курильской подзоне и трески в Западно-Камчатской подзоне. Также предприятия могут побороться за право добычи путассу и морского окуня в открытой части района Северо-Восточной Атлантики, скумбрии и путассу в районе Фарерских островов. Ряд лотов включают сразу несколько долей.
С победителями аукциона будет заключен договор на срок по 31 декабря 2018 г.
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