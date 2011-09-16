Крутой поворот Колымы

В сентябре произойдет знаковое событие в энергетической отрасли Магаданской области. Строители объекта номер один – «Усть-Среднеканской ГЭС» перекроют русло реки Колыма. Летом, в рамках строительства первого пускового комплекса станции, завершено затопление строительного котлована.

Это центральный объект энергетической инфраструктуры региона, который призван обеспечить перспективное развитие Магаданской области, стать устойчивым источником энергоснабжения для крупнейших проектов недропользования и главным образом золотодобычи в Яно-Колымской золоторудной провинции.

При том, что на сегодняшний день Магаданская область считается регионом с избыточными энергомощностями, эту стройку региональная власть все годы всячески отстаивала. И когда в начале рыночных перемен уже казалось, что на ней будет поставлен крест, и в последние годы, когда перспектива развития Колымы приобрела понятные структурные очертания.

Стратегия развития Магаданской области до 2025 г. предусматривает пять зон опережающего развития: западная, восточная, северная, южная и магаданская. Соответственно разработаны схема и программа перспективного развития электроэнергетики Магаданской области на 2011-2015 годы. Приоритеты развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, предусмотренные в этих документах, нацелены на то, чтобы в среднесрочной перспективе в регионе был удовлетворен спрос на электрическую и тепловую энергию, а сама отрасль стала привлекательной для инвесторов. Самодостаточность региона и высокую надежность энергосистемы должны обеспечить глубокая модернизация объектов генерации и сетей и строительство новых. Усть-Среднеканская ГЭС в новой системе энергетических координат Магаданской области занимает ведущее место.

В программе социально-экономического развития Магаданской области важнейшим инвестиционным проектом среди намеченных к разработке месторождений является Наталкинское золоторудное месторождение, по запасам золота, которое относится к разряду крупнейших в стране. Ввод в эксплуатацию рудника им. Матросова запланирован на 2012 год. Источником генерации будет являться пусковой комплекс Усть-Среднеканской ГЭС.

Досье «ДК»

Усть-Среднеканская ГЭС, возводимая на реке Колыма, является второй в каскаде Колымских ГЭС и расположена в 9 километрах от устья реки Среднекан, впадающей в Колыму. Ее строительство начато в 1991 году. Проектно-сметная документация разработана институтом «Ленгидропроект». Установленная мощность станции 570 МВт (4 гидроагрегата мощностью по 142,5 МВт).

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро» ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 169 МВт запланирован на IV квартал 2012 года. Пусковой комплекс включает в себя возведение гидротехнических сооружений станции до отметки 260,0 м (уровень нижнего бьефа 231-234 м, в зависимости от гидрологической обстановки на Колыме) и ввод в работу двух радиально-осевых гидроагрегатов с временными рабочими колёсами.

Затопление котлована и перекрытие Колымы – эпохальное событие в жизни новой плотины. Оно говорит о том, что замаячил финиш крупнейшей стройки Магаданской области. Об уникальной операции стоит сказать отдельно. Представьте себе: еще вчера все основные бетонные сооружения находились на суше, а сегодня они наполовину находятся в воде. Бетон, из которого выливались блоки, особой марки, способный выдерживать агрессивную водную среду на протяжении десятилетий.

Перед затоплением строительного котлована были подготовлены все бетонные конструктивы гидротехнических сооружений (ГТС), проверено всё гидромеханическое оборудование (затворы и технологические краны), насосные станции водоотлива. С площадки затопления были демонтированы башенные краны и подкрановые пути. От русла Колымы строительный котлован отделяли продольная, верховая, низовая и низководная перемычки. Разбор низовой закончился еще в июне. После подписания акта готовности к затоплению двумя экскаваторами был сделан проран на низководной перемычке, и вода за несколько часов заполнила строительный котлован. Оставшиеся перемычки были разобраны до конца августа, к перекрытию основного русла Колымы все было подготовлено.

Второй этап – перекрытие реки. Для этой цели на левом берегу было налажено производство бетонных кубов, шло накопление грунтов для отсыпки плотины. Грунты добывают рядом со строительной площадкой в карьерах, большинство из которых попадает в зону затопления. В итоге сооружения ГЭС будут включать в себя каменно-земляную плотину, а также водосбросную, станционную и глухую бетонные плотины и здание ГЭС приплотинного типа. Общая длина напорного фронта составит около 2,5 километров. Усть-Среднеканское водохранилище будет иметь площадь 265 км², полный и полезный объём 5,4 и 2,6 км³. При этом в зону затопления не попадает ни один населённый пункт.

После перекрытия реки пройдет год, прежде чем будут запущены в работу два агрегата. Тут само собой возникает вопрос – почему нельзя это два события объединить в одно?

– Для того чтобы запустить агрегат, необходимо набрать определенный объем воды в водохранилище, – рассказал главный инженер ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» А. Е. ФЕДОРОВ. – Осенний паводок мы пропустим через бетонное сооружение водосбросной плотины, а вот весенний начнем накапливать. К этому времени мы должны будем отсыпать плотину до проектных отметок. В четвертом квартале 2012 года, когда объем водохранилища дойдет до 254-й отметки, будет произведен пуск двух агрегатов.

Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой Усть-Среднеканской ГЭС, станут горнодобывающие и перерабатывающие предприятия на месторождениях Тенькинского, Омсукчанского и Среднеканского районов.

Помимо самой гидроэлектростанции ключевым инфраструктурным проектом в сфере энергетики Магаданской области является и строительство трех линий электропередачи для обеспечения электроэнергией потребителей горнодобывающей отрасли. Это ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС-Дукат» с подстанцией 220 кВ «Дукат»; «Оротукан – Магадан» с подстанциями 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная»; ВЛ 110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка».

«Сегодня строительство и модернизация сетевой инфраструктуры становятся важнейшей задачей отрасли, – говорит губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Это позволит устранить сетевые ограничения и даст возможность более эффективно использовать существующие и создаваемые генерирующие мощности. В Магаданской области начаты масштабные проекты по развитию горных производств: став основными потребителями электроэнергии они в свою очередь должны оказать существенное влияние на размер энерготарифов. Их снижение – одно из ключевых условий дальнейшего развития и конкурентоспособности региональной экономики, открывающее возможности для организации не только добывающих, но и перерабатывающих производств».

При этом строительство новых объектов энергообеспечения и модернизация существующих будут вестись с учетом современных требований энергоэффективности. По словам председателя комитета экономики региональной администрации Ирины ПЕНЬЕВСКОЙ, в результате реализации ряда проектов в энергетической отрасли к 2025 году объем потребленной отраслями экономики Магаданской области электроэнергии должен составить 12 кВт в час на 1 тыс. рублей ВРП, что в 5 раз меньше значения 2005 года.