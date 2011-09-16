Мобильные сервисы уходят в он-лайн

С 1 октября 2011 года мобильная связь появится на всем протяжении автомагистрали «Амур». Причем на значительной части этой трассы длиной 2 тыс. км путешественники, благодаря большому покрытию связью стандарта 3G, получат высокоскоростной доступ в Интернет.

Это отражает наметившийся в последнее время в телекоммуникационной отрасли региона и страны в целом курс на развитие сетей связи третьего поколения. И будущее за теми операторами, кто сможет предоставить клиентам высокоскоростной мобильный доступ в Интернет, а также предложит широкий спектр качественных и доступных по цене сервисов, связанных с передачей данных.

3G до самых до окраин

В стратегических планах сотовых операторов Дальний Восток занимает далеко не последнее место. Так, «МегаФон», выступивший координатором проекта по обеспечению мобильной связью автомагистрали «Амур», активно развивает свою сеть и в более освоенных южных районах Дальнего Востока, и на северных территориях. Ставку оператор делает на развитие связи третьего поколения.

Структура рынка телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке, как и в целом по стране, сегодня меняется в сторону увеличения доли сегмента передачи данных. Клиент хочет иметь возможность постоянного доступа в Интернет, независимо от места своего нахождения, – не только в офисном пространстве, но и по дороге на работу, на даче и т. д.

Чтобы обеспечить такую возможность, компания «МегаФон» активно инвестирует в строительство собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Компания, которая последней из операторов «большой тройки» вышла на рынок мобильной связи Восточной Сибири и Дальнего Востока, лидирует здесь по зоне покрытия и количеству базовых станций, в том числе поколения 3G. «МегаФон» на сегодняшний день развернул в регионе сеть 3G, состоящую из порядка 1500 базовых станций со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек. В 2010 году общая емкость магистральной сети «МегаФона» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке была увеличена в два раза. И в 2011 году полным ходом продолжаются работы по дальнейшему ее увеличению.

Готовится оператор и к приходу технологий следующего поколения связи, внедрение которых невозможно без наличия волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на каждой базовой станции. Сегодня к оптоволокну подключены уже более половины базовых станций в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Офисы без проводов

Развитие сетей стандарта 3G позволяет оператору оказывать обширный спектр услуг, связанных с большими объемами передачи данных, по приемлемым для клиентов тарифам. Этому способствует и бурное развитие рынка мобильных устройств. USB-модемы дают возможность выходить в Интернет на скоростях, которых с лихвой хватит для самого взыскательного пользователя. Современные смартфоны позволяют полноценно работать в Сети, вообще не задействуя компьютер. Использование Wi-Fi-роутеров значительно расширяет аудиторию пользователей Интернета с одной точки входа.

Все вместе – развитие инфраструктуры мобильной передачи данных и появление устройств, позволяющих задействовать ее возможности по максимуму, - открывает большие перспективы для использования мобильного Интернета не только обычными пользователями, но и организациями. Достоинства очевидны – возможность развернуть мобильный офис за считанные минуты в любом месте, хоть на лесной опушке, постоянное расширение зоны покрытия к тому располагает. К тому же сотовый оператор может предложить решение, оптимальное не только по техническим характеристикам, но и по цене. А обслуживание корпоративных клиентов организовано во всех салонах «МегаФона».

К примеру, оптимальным решением для организации беспроводного доступа в Интернет в офисе можно назвать комплект «МегаФон-Роутер», который включает в себя беспроводной 3G-WiFi маршрутизатор и SIM-карту со специальным тарифным планом. К одному роутеру при этом можно подключить до четырех стационарных компьютеров или другую оргтехнику, например, сетевой принтер, до 32 пользователей Wi-Fi, а также один телефонный аппарат.

Опция «Коллективный Интернет» предлагает клиенту общий пакет с включенным интернет-трафиком для группы пользователей в рамках одного лицевого счета. Пакет интернет-трафика расходуется коллективно всеми абонентами, количество которых может варьироваться от 5 до 50 человек.

На основе доступа в Интернет можно получать и сопутствующие услуги. Такие, к примеру, как «Видеонаблюдение». С ее помощью можно следить за происходящим на том или ином объекте, в офисе и т. д. хоть с ноутбука, хоть со смартфона в режиме он-лайн и с минимальными затратами. Под услугу «Видеонаблюдение» создан специальный сайт http://camera.megafon.ru.

Очевидно, что перечень подобных услуг, направленных на сокращение временных затрат и повышение оперативности и мобильности клиентов, будет расти. А современная инфраструктура мобильной передачи данных постепенно проникнет в самые дальние уголки Дальнего Востока.