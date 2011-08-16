Активы, проекты, лидеры

Основные золотодобывающие активы Дальнего Востока сосредоточены в Чукотском АО, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

Амурская область

Тройку лидеров амурской золотодобычи представляют ОАО «Покровский рудник», ООО «Березитовый рудник» и ОАО «Прииск Соловьевский». По расчетам специалистов, в 2012 году добыча золота в Приамурье возрастет до 30 тонн.

Лидером золотодобывающей отрасли в Приамурье остается группа компаний «Петропавловск». Стратегия развития отрасли в области связана с увеличением добычи рудного золота на месторождениях, принадлежащих компании: Пионер, Березитовое, Покровское, Бамское и ряде других. В первом полугодии 2010 года вышла на проектную мощность третья очередь производства на руднике «Пионер», в августе начал работать металлургический комбинат на Маломырском месторождении, где уже разведанные запасы драгметалла превышают 70 тонн.

Покровский рудник, долгие годы являвшийся локомотивом амурской золотодобычи, передает лидерство рудникам «Маломыр» и «Пионер». В этом году эти три предприятия планируют добыть свыше 18 тонн драгоценного металла. А в конце года первое золото ждут и на новом месторождении "Албын" в Селемджинском районе, где сейчас идут строительные работы.

Лицензия на право пользования недрами на Бамском золоторудном участке принадлежит ОАО «Полюс Золото». В настоящее время там идет разработка программы геологоразведочных работ.

Камчатский край

Большинство золотодобывающих проектов в Камчатском крае находятся в стадии подготовки. Добыча золота ведется только на одном месторождении – Агинском, к 2012 году объем добычи здесь должен достигнуть 8 тонн в год.

Деятельность большей части горного комплекса Камчатского края определяют предприятия, входящие в группу компаний «Ренова», управляемых ЗАО «Корякгеолдобыча» и ОАО «Золото Камчатки». ЗАО «Корякгеолдобыча» входит в тройку лидеров по объемам добычи платины в России и располагает лицензиями на месторождение россыпного золота ручья Линверенваям. ОАО «Золото Камчатки» владеет 100% акций крупнейших золотодобывающих компаний региона – ЗАО «Камголд» (лицензии на Агинское месторождение, Копыльинскую площадь, Оганчинское рудное поле), ЗАО «КГД – Аметистовое», ЗАО «Быстринская горная компания» (лицензия на Кумрочское рудное поле), ЗАО «Камчатское золото» (лицензии на рудное поле Золотое, месторождение Бараньевское) и ООО «Камчатская медная компания» (лицензии на Малетойваямскую и Ветроваямскую площади).

Второй по величине компанией, осваивающей золоторудные месторождения края, является ЗАО «Тревожное зарево» – дочерняя структура британской Trans-Siberian Gold (TSG). В акционерном капитале Trans-Siberian Gold 29,79% принадлежит AngloGold Ashanti, фонду UFG Asset Management – 34,92%. «Тревожному зареву» принадлежат лицензии на разработку золотосеребряных месторождений Асачинское и Родниковое. Ввод в промышленную эксплуатацию предприятия на Асачинском месторождении намечен на третий квартал 2011 г. Промышленная добыча на месторождении Родниковом должна начаться к 2015 г.

Магаданская область

Крупнейшим золотодобывающим проектом в Магаданской области является Наталкинское золоторудное месторождение, которое расположено в Яно-Колымской провинции в бассейне реки Омчак. Его разработкой занимается ОАО «Рудник им. Матросова», дочерняя компания ОАО «Полюс Золото». В этом году здесь планируется приступить к строительству горного предприятия, на что инвестор – «Полюс Золото» выделяет более 30 млрд руб. Сегодня на месторождении идут геологоразведочные работы, отработка оптимальной технологии извлечения золота на экспериментальной фабрике. Процесс отработки Наталкинского месторождения будет состоять из трех этапов, на первом с 2013 года планируется добывать и перерабатывать 10 млн тонн руды в год, с 2017 года – 20 млн, а еще через пять лет – 40 млн. Объемы извлекаемого золота будут увеличиваться соответственно с 20 до 50 тонн в год.

ОАО «Рудник им. Матросова» выиграло аукцион на право пользования недрами Дегдеканского золоторудного поля, расположенного в 70 км к северо-западу от Наталкинского месторождения. Приобретение лицензии на Дегдеканское рудное поле обеспечивает значительный прирост сырьевой базы «Полюса Золото» в Магаданской области и позволяет рассчитывать на синергетический эффект от геологоразведки и предстоящей разработки Наталкинского месторождения, считают в компании. Специалисты компании ожидают подтверждение здесь крупнотоннажного золоторудного объекта, аналогичного Наталкинcкому.

Серьезные инвесторы пришли на другие месторождения Яно-Колымской провинции Магаданской области: Родионовское, Омчакское, Павлик. По словам президента инвестиционной компании «АРЛАН», владеющей лицензией на разработку месторождения Павлик, Аркадия БОЛЬШАКОВА, доразведка золоторудного месторождения показала, что запасы драгоценного металла составляют здесь более 100 тонн, что в три раза превысило прогноз. На месторождении планируется построить золотоизвлекательную фабрику мощностью переработки 2 млн тонн руды и извлечения 5 тонн золота в год. Первое золото на месторождении Павлик планируется добыть в середине 2012 года. Кроме этого месторождения «АРЛАН» владеет на Колыме лицензиями на разработку золоторудных месторождений Родионовское, Утинское, Бурхалинское и других.

По оценке экспертов, Тенькинский золоторудный кластер, куда входят месторождения Павлик, Наталка, Дегдекан, Токичан, Игуменовское и Родионовское, в ближайшее время может стать ведущим золотодобывающим регионом России.

Несколько проектов в Магаданской области разрабатывает ОАО «Полиметалл» – это месторождения Биркачан, Гольцовое, Дукат, Лунное, Кубака, Сопка Кварцевая. Дочернее предприятие «Полиметалла» – ЗАО «Серебро Магадана» является крупнейшим производителем серебра в области.

В Магаданской области работает одно из самых мощных в масштабах всей страны не только по количеству золоточерпалок, но и по стабильно высоким объемам россыпной золотодобычи – ОАО «Сусуманзолото».

Хабаровский край

Золотодобывающие проекты Хабаровского края в значительной мере развиваются благодаря присутствию одной из крупнейших российских компаний ОАО «Полиметалл». Через свою дочернюю компанию «Охотская горно-геологическая компания» «Полиметалл» владеет лицензиями на месторождения Хаканджинское, Юрьевское, Авлаякан, Светлое, Киранкан, Албазино. Важнейшими проектами инновационного развития добычи драгоценных металлов в крае станут горно-обогатительный комбинат на месторождении Албазино в районе имени Полины Осипенко и гидрометаллургический завод в городе Амурске по переработке золоторудного концентрата с Албазинского горно-обогатительного комбината проектной мощностью 4,5 тонны золота в год.

В рамках реализации инновационного сценария в дальнейшем проект может стать межрегиональным.

В начале года ОАО «Полиметалл» подписал юридически обязывающее письмо о намерении c компанией Olsen Business Limited, согласно которому решился приобрести 100%-ную долю в компании, владеющей лицензией на добычу и разведку золота на месторождении Кутын. Лицензионная площадь покрывает 120 кв. км на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и находится в 113 км к северо-западу от принадлежащего компании месторождения Албазино и в 10 км от побережья Охотского моря. «Стратегический смысл предполагаемой сделки заключается для «Полиметалла» в консолидации лицензионных площадей в Хабаровском крае», – прокомментировал данное событие, генеральный директор «Полиметалла» Виталий НЕСИС.

Другое крупное золотодобывающее предприятие России – ЗАО «Многовершинное» (входит в состав крупнейшего холдинга Highland Gold Mining Limited), владеет лицензиями на месторождения Многовершинное и Белая Гора. 9 ноября 2010 г. Highland Gold Mining объявила о начале добычи на карьере месторождения Белая Гора. Окисленные руды будут перевозиться и перерабатываться на обогатительной фабрике Многовершинного (МНВ). С выходом карьера на полную мощность в 2013 году ежегодный уровень золотодобычи в крае увеличится более чем на три тонны. На Белой Горе ведутся работы по проектированию автономной обогатительной фабрики. Завершение строительных работ запланировано на середину 2012 года.

Чукотка

Проекты добычи драгоценных металлов на Чукотке связаны с развитием Чаун-Билибинской промышленной зоны. Ориентировочные объемы добычи золота и серебра на период до 2020 года определены в пределах 25-30 тонн и 216 – 260 тонн, соответственно, за счет действующих рудников Купол, Каральвеем и Валунистое, а также ввода в эксплуатацию месторождений Майское, Двойное (вместе с Водораздельной рудной площадью), Стадухинского рудного узла и Канчалано-Амгуэмской площади. Суммарные запасы и ресурсы золота указанных разрабатываемых и осваиваемых месторождений составляют не менее 500 тонн.

К числу крупных проектов относится Купол, лицензия на месторождение принадлежит ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (дочерняя компания канадской Kinross Gold). В 2010 году Kinross Gold приобрела золоторудное месторождение Двойное и Водораздельную площадь, ввод которых в эксплуатацию возможен в течение 4-5 лет. Разработку месторождения Двойное планируется осуществлять подземным способом и доставлять руду для переработки на золотоизвлекательную фабрику месторождения Купол, что позволит эффективнее использовать уже имеющуюся инфраструктуру.

Месторождение Майское (лицензия принадлежит ОАО «Полиметалл») является одним из пяти крупнейших месторождений золота в России. Технико-экономическое обоснование разработки предполагает добычу 850 тыс. тонн руды в год подземным способом и ее флотационное обогащение на промплощадке месторождения с последующей доставкой концентрата в Амурск для его дальнейшей переработки на фабрике автоклавного выщелачивания. В мае 2010 года начато строительство обогатительной фабрики на месторождении, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2012 г., а отгрузка первой партии концентрата в Амурск – на четвертый квартал 2012 г. С 2013 г. среднегодовой уровень добычи золота на Майском составит 6-10 т.

Месторождение Валунистое отрабатывается старейшим и крупнейшим в регионе золотодобывающим предприятием – ООО «Артель старателей Чукотки». На объекте функционируют обогатительная фабрика производительностью 200 тыс. т руды в год, построенная за два года, два карьера для добычи руды открытым способом. На месторождении стабильно добывается более 1 тонны золота.

Еще одним перспективным объектом на Чукотке является Баимская рудная зона. Оценочные запасы расположенного здесь месторождения Песчанка составляют 1600 т золота и 27 млн т меди. Месторождение может войти в пятерку крупнейших в мире. В период 2014-2018 гг. ООО «ГДК Баимская» должно завершить ее оценку. В перспективе здесь возможно создание горнопромышленного комплекса.

Якутия

В золотодобывающей отрасли Якутии присутствуют такие крупные инвесторы, как «Полюс Золото», «Атомредметзолото», «Северсталь», которой принадлежит действующий рудник «Нерюнгри-металлик».

В 2006 году «Атомредметзолото» создал совместно с ЗАО «Золото Селигдара» ЗАО «Лунное» для добычи урана, золота и серебра на месторождении Лунное (Эльконский ураново-рудный район). Основная цель проекта – приобретение опыта работ в регионе, апробация технических, проектных и организационных решений. До конца текущего года должно быть принято решение о строительстве в рамках этого проекта комбината по добыче урана и золота, сообщил генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» Яков ПОЛУНКИН.

Самыми крупными проектами в республике располагает ОАО «Полюс Золото»: ОАО «Алданзолото «ГРК» – является основным добывающим подразделением «Полюса Золото» в республике (владеет 11 лицензиями на Куранахское рудное поле); ОАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» – ведет разработку Нежданинского месторождения, которое находится в стадии опытно-промышленного производства; ОАО «Якутская горная компания» работает на месторождении Кючус, которое находится в стадии доразведки. Программа развития этого месторождения предусматривает подготовку предпроектного исследования, разработку ТЭО и проекта строительства золотоизвлекательной фабрики.

При подготовке материала использовались данные с сайтов добывающих компаний, администраций субъектов Федерации.