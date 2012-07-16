Сельское хозяйство Дальнего Востока переживает системный кризис

Наиболее сложная проблема в сельскохозяйственной отрасли – состоянии земельного фонда. Земля, интенсивно использовавшаяся все эти годы, теперь остро нуждается в мерах по оздоровлению и в ситуации передела собственности – в регулировании государством вопросов землепользования, защите прав на землю малого и среднего сельхозпроизводителя. В то же время сегодня более 40% пашни в округе не задействовано в производстве. Ввод этой земли в оборот требует капитальных вложений, прежде всего для восстановления осушительных систем и освобождения от кустарника и прочей растительности заброшенных полей.

Но проблемы сельского хозяйства не исчерпываются сложной ситуацией в землепользовании. Сегодня село переживает системный кризис, преодолеть который без существенной поддержки государства едва ли представляется возможным. Тем не менее мРФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ считает, что сельское хозяйство – это мощнейший ресурс в развитии Дальнего Востока. На заседании совета, в который входят губернаторы дальневосточных регионов, состоявшегося в Благовещенске в июне этого года, были рассмотрены вопросы состояния и перспектив развития сельскохозяйственного производства в субъектах ДФО.

«Заседание совета дает надежду на возрождение отрасли, – сказал «ДК» президент НО «Союз животноводов Приморского края», директор ЗАО «Милоградовское-1» Сергей РЕДЬКИН, принявший участие в работе Совета, – приятно было, что на сельское хозяйство Дальнего Востока обратили внимание и на совещании была представлена объективная картина состояния отрасли в округе».

Объективная картина получилась не очень радужной. Сельское хозяйство Дальнего Востока всегда существовало в сложных условиях, но за последние два десятка лет в ходе реформ образовались в значительной степени неравные экономические условия производственной деятельности региона с другими районами России. Конкурентоспособность дальневосточной продукции резко снизилась из-за высоких тарифов на тепло и электроэнергию, транспортные услуги, диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Изменение экономической среды привело к более глубокому спаду сельскохозяйственного производства в ДФО, чем в целом по России.

Сокращение производства сопровождалось снижением уровня жизни в селах, ухудшением условий проживания, слабой обеспеченностью жильем, отсутствием перспектив для молодежи и, как следствие, оттоком экономически активного населения из сельской местности. Отрасли теряли, пожалуй, самое ценное – кадровый потенциал, на восстановление которого теперь требуются не только большие средства, но и время.

Сегодня оплата труда в сельском хозяйстве в субъектах ДФО остается по-прежнему малопривлекательной. Она составляет 35-70% от средней в экономике страны. При этом острейшей проблемой сельской местности является недостаточный уровень занятости населения: безработица составляет 11%, среди молодежи до 29 лет – 25-30%.

«К сожалению, за последние 7 лет объем инвестиций на развитие социальной сферы в целом по округу составляет лишь около 15% (3,9 млрд руб.) от общего объема инвестиций в основной капитал, – сказал в своем выступлении на Совете заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ. – Наибольшая доля инвестиций в социальную сферу приходится на Республику Саха (Якутия) – 2,9 млрд руб., на Амурскую область – 958 млн руб., незначительная доля на Хабаровский край – 31 млн руб. Остальные регионы ничего не вкладывали в социальное развитие села».

В ситуации дефицита работников сельхозпроизводители все чаще стараются привлекать иностранную рабочую силу, не требующую, как известно, социальных благ. Для них зачастую достаточно палатки в поле на весь рабочий сезон. Заявленная предприятиями потребность в таких работниках растет ежегодно: в прошлом году иностранных граждан работало на полях в 2,5 раза больше, чем в 2005 году. Почти все они прибывают из КНР.

Это замещение ведет не только к сокращению занятых в производстве россиян и деградации сел, но и к резкому ухудшению качества пахотных земель. По оценкам специалистов Россельхознадзора, китайские производители чаще всего практикуют ведение экстенсивной хозяйственной деятельности с чрезмерным использованием ускорителей роста растений, удобрений и ядохимикатов, в том числе запрещенных на территории России. Контрольными органами регулярно выявляются факты применения генетически модифицированных семян. Кроме того, имеются факты уничтожения плодородного слоя почвы рисовых чеков и загрязнения китайскими рисоводами водоемов, находящихся вблизи используемых ими сельхозугодий. И в довершение картины: работодатели иностранной рабочей силы не в полной мере отчисляют налоги, из-за чего территории недополучают значительную часть доходов в бюджет.

На Совете прозвучало предложение о необходимости установления действенного контроля за использованием земель в хозяйствах с иностранным капиталом и иностранной рабочей силой, а также качеством производимой ими сельхозпродукции. Одним из механизмов, по предложению Александра Левинталя, могут стать соглашение о взаимодействии между органами власти и организациями, в котором будут определены индикаторы, например, квота на привлечение к этим работам местного населения.

И все же определенные положительные изменения в последние годы в отрасли специалистами отмечены. С 2006 года, когда началась реализация национального проекта и позже Госпрограммы поддержки агропрома, сельское хозяйство округа получило господдержку в размере 61 575,6 млн руб. Производство продукции выросло на 22,3%. Правда, средний показатель в России выше – 29,5%. Тем не менее на Дальнем Востоке удалось увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе, отмечен рост продуктивности дойного стада, выросло производство яиц (на 17,6%), увеличилось поголовье свиней (кроме Якутии и ЧАО). В Якутии выросло поголовье мясных табунных лошадей почти на 32%. С 2000 года рост поголовья северных оленей в округе составил 40%.

Не удается пока остановить сокращение поголовья крупного рогатого скота во всех субъектах ДФО, кроме Сахалинской области. В округе его осталось к уровню 2005 года 86,7%. Сокращается поголовье коров (только Амурская область обеспечила незначительный прирост), поэтому при увеличении продуктивности коров объемы производства молока остаются на прежнем уровне.

Растениеводство тоже отмечено некоторыми успехами. На 24,9% увеличились посевные площади. Если овощи потеряли 31% своих гектар, а картофель – 28,1%, то соя наоборот увеличила площади, причем на 63%. Эта культура сейчас занимает 54% всех посевов на Дальнем Востоке. В то же время именно производство сои в связи с вступлением России в ВТО может оказаться в будущем в сложном положении. Снижение экспортной пошлины на соевые бобы с 20% до 0% и соседство с КНР – крупнейшим экспортером сои – могут привести к перераспределению каналов сбыта соевых бобов в пользу экспорта. В связи с этим приоритетом отрасли может стать создание соевого кластера с развитием глубокой переработки сырья.

Программа развития такого кластера была представлена на Совете при полпреде генеральным директором ООО «Амурская соевая компания» Сергеем СКРИПНИКОВЫМ. Она включает в себя 6 взаимосвязанных проектов, предусматривает создание аграрной инфраструктуры для выращивания 150 тыс. тонн соевых бобов в год, предприятий по производству широкой номенклатуры продовольственных товаров на основе глубокой переработке соевых бобов. Предполагаемый объем инвестиций – более 15,8 млрд руб. Напомним, что в ДФО в прошлом году было собрано в общей сложности 1109,5 тыс. тонн сои. Только Амурская область вырастила 826,8 тыс. тонн.

Несмотря на появление таких проектов, наиболее дефицитным ресурсом в аграрном производстве Дальнего Востока являются все же инвестиции. Например, доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства округа составила в 2010 менее 1%, а среднероссийский показатель – 3,3%.

При этом доля расходов на сельское хозяйство консолидированных бюджетов субъектов ДВ в среднем составляет 3,3%. Наибольшая доля в Якутии и Амурской области, наименьшая – в Магаданской области и Хабаровском крае. Сравнивая ситуацию в разных регионах Дальнего Востока, полпред заявил, что уровень поддержки агропромышленного комплекса в Амурской области должен стать примером для других территории Дальневосточного федерального округа.

«В Приморском крае есть все предпосылки для развития сельского хозяйства: кадровый потенциал, производственные мощности, – считает Сергей Редькин. – Пока другие регионы спорят об эффективности и значимости сельского хозяйства, Амурская область, например, реально занимается развитием отрасли. Финансирование сельского хозяйства из областного бюджета за 5 лет увеличено в 2,5 раза и составляет 3,9 % от его доходной части. В Приморском крае этот показатель немного превышал 1%, а сейчас произошло даже его снижение. Если бы Приморье двигалось в таком же направлении, как и Амурская область, то мы также смогли бы выйти на первые позиции по сельскому хозяйству в ДФО».

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».