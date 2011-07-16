Умный бизнес

Бизнесмены Дальнего Востока активно внедряют в производство инновационные решения. Об этом свидетельствуют данные сотовых операторов. По информации МТС, за год количество SIM-карт, задействованных в телематических и навигационных сервисах, выросло в 10 раз. Эксперты вписывают этот процесс в общую тенденцию качественных перемен бизнеса на Дальнем Востоке.

Автоматизация рутины

Согласно данным исследования предпринимательского климата, Дальний Восток по-прежнему остается не самым благоприятным регионом для организации собственного дела. В качестве основной проблемы бизнесмены отмечают нехватку квалифицированных кадров. С учетом перманентного оттока интеллекта из региона, становится ясно, что стандартные способы решения данной проблемы здесь не работают.

Принято считать, что улучшение эффективности производства лежит в плоскостях повышения интенсивности труда работников, автоматизации производства и снижения издержек. Однако наряду со стандартными схемами обучения персонала и создания систем мотивации существуют и незаметные резервы для интенсификации труда уже существующих работников – автоматизация рутины с помощью мобильных технологий.

Революция машин

За прошедший год в регионах Дальнего Востока количество SIM-карт, задействованных в телематических и навигационных сервисах, значительно возросло.

По данным МТС, в сегменте М2М (machine-to-machine – передача данных между устройствами) 30% занимают проекты по автоматизации передачи данных между устройствами, установленными на транспорте ведущих предприятий Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия). Около 40% – доля передачи данных от банкоматов и платежных систем. Почти 20% приходятся на долю передачи показаний различных счетчиков, в том числе коммунальных служб. Оставшиеся 10% занимают системы охраны и прочие автоматизированные сервисы.

Машины следят за машинами

Автоматизированные системы спутникового мониторинга транспорта – одно из наиболее динамичных направлений развития M2M-сервисов. Подобные системы реализованы на базе навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Они позволяют в онлайн-режиме контролировать перемещение транспорта, отклонения от маршрута, расход топлива, скоростной режим. Внедрение систем мониторинга позволяет снизить затраты на использование транспорта на 20-25%. Кроме очевидной экономии ГСМ и сокращения пробега и простоя, повышается и дисциплина водителей, уменьшаются затраты на техобслуживание.

ГИС-технологии (ГИС – геоинформационные сервисы) активно используются в сельском хозяйстве, позволяя создавать карты полей, контролировать урожайность и экономить расход топлива и гербицидов. Подобные технологии широко применяются в хозяйствах Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровского и Приморского краев. Интеллектуальные системы мониторинга используются для автоматизации процессов в службах экстренного реагирования: скорой помощи, пожарных частях, подразделениях МВД, МЧС и др.

Новое лицо общественного транспорта

В соседней Японии практически удалось изжить понятие пробок благодаря использованию интеллектуальных транспортных систем, которые контролируют состояние магистралей и информируют об этом водителей. Первый шаг к решению проблемы пробок в России – внедрение систем мониторинга GPS/ГЛОНАСС и телематических сервисов общественного транспорта. Так, в Приморье подобный проект стартовал в декабре 2010 года, к концу 2011 года подобные терминалы появятся в городских автобусах и троллейбусах столицы Приморья.

Для организации мониторинга используются специальные SIM-карты с повышенной продолжительностью рабочего цикла. Данные с установленных на транспорте устройств поступают в центр обработки данных – объединенную диспетчерскую службу. Для передачи данных используется тарифный план, оптимизированный для автоматического обмена информацией между устройствами. Внедрение системы мониторинга уже положительно сказалось на регулярности движения общественного транспорта. Улучшилось соблюдение водителями расписания, продолжительности остановок и времени выхода на маршрут.

Электронный обходчик

Популярностью на Дальнем Востоке пользуются и мобильные решения в сфере ЖКХ. SIM-карты работают в счетчиках электроэнергии в жилых домах, на объектах социальной сферы. Автоматика в режиме реального времени снимает показания счетчиков и отправляет информацию о расходе электроэнергии на пульт диспетчера. В рамках подобных решений работают десятки тысяч SIM-карт, установленных в приборах учета.

В Амурской области второй год работает система дистанционного мониторинга узловых объектов электросети, объектов тепло- и водоснабжения ОАО «Амурские коммунальные системы», которые обслуживают большую часть населения Благовещенска. По сетям сотовой связи данные о давлении, напоре воды и уровне потребления электроэнергии автоматически передаются в Центр обработки информации.

Контроль работы ЖКХ организован с использованием специальных термостойких SIM-карт, которые отлично подходят для работы в сложных климатических условиях. SIM-карты выдерживают интенсивную работу при температуре от – 40 до +50СO, а также не имеют счетчика аутентификации, что позволяет дольше эксплуатировать данные SIM-карты.

Внедрение подобных решений позволяет снизить расходы на обслуживание производственного оборудования и организовать оперативное получение показаний с удаленных объектов. Раньше для подобных целей, как правило, использовался обходчик – так что экономия трудозатрат налицо.

Доступные системы видеонаблюдения

В последние три года на Дальнем Востоке активно развивается инфраструктура для предоставления широкополосного доступа в Интернет (ШПД). Строительство беспроводных сетей передачи данных «третьего поколения» – 3G – стало драйвером развития услуг, требующих передачи тяжелого контента – потокового видео или фотографий с большим разрешением.

Сейчас сети 3G развернуты у трех операторов «большой тройки» – МТС, МегаФона и Вымпелкома. Они работают во всех крупных городах Дальнего Востока и активно строятся в небольших населенных пунктах. В сети «третьего поколения» возможна передача данных на скорости до 3,6 Мбит/с (технология UMTS). Расширенные же версии сети 3G дают возможность работать на скорости до 7,2 Мбит/с (HSDPA) и до 21 Мбит/с (HSPA+).

Подобные скорости дали возможность обеспечить функционирование автоматических сервисов видеонаблюдения как для личных целей (например, охрана квартиры или гаража), так и для специальных служб (городская система видеонаблюдения, передача видеоизображения для нужд МЧС, ГИБДД, МВД).

Спрос на инновации

Операторы связи проводят специальные мероприятия, на которых бизнес может познакомиться с передовыми технологиями, узнать больше о мобильных инновациях. Один из примеров – VAS Road Show, конференция по передовым телекоммуникационным решениям, которую традиционно проводит компания МТС. В июне подобное мероприятие состоялось в Благовещенске. Его участниками стали почти двести руководителей предприятий и организаций Приамурья. Благовещенск – третий город Дальнего Востока, где проводится телекоммуникационный мастер-класс – в прошлом году он состоялся в Хабаровске и Владивостоке.

«Формат Road Show, где мы развертываем тестовую зону, на которой потенциальным и действующим клиентам демонстрируют передовые телекоммуникационные решения, – это не только формат тест-драйва услуг для бизнеса, но и возможность в дискуссионной форме узнать мнение лидеров бизнеса об инновациях в телекоме», – говорит директор филиала МТС в Амурской области Михаил ЧЕРНЫШОВ.

При работе с корпоративными клиентами телекоммуникационные операторы постепенно переходят к проектному подходу к разработке предложений и услуг. Это позволяет находить индивидуальные решения на базе инновационных мобильных технологий, которые помогают компаниям оптимизировать бизнес-процессы. Представители операторов сотовой связи отмечают, что именно особенности географического положения Дальнего Востока обеспечивают повышенный спрос на инновации.

«Мы стремимся предлагать самые инновационные телеком-решения, позволяющие бизнесу активно развиваться, и увеличивать выручку за счет снижения затрат и оптимизации бизнес-процессов. Новые сервисы по передаче данных и мониторингу не только более эффективны, но и весьма экономичны по сравнению с традиционными средствами сбора информации с удаленных объектов. Так, за прошедший год в регионах Дальнего Востока количество SIM-карт, задействованных в телематических и навигационных сервисах МТС, возросло в 10 раз. Такая динамика свидетельствует о качественном росте и развитии бизнеса Дальнего Востока в целом», – подчеркнул коммерческий директор по работе с бизнес-рынком МТС на Дальнем Востоке Александр ЯКОВЛЕВ.